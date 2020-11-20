Як обійтись без бюрократії на митниці

Наприкінці липня 2020 року уряд України завершив усі формальності для повноцінного запуску інституту авторизованого економічного оператора (АЕО), що є абсолютно новим поняттям для України та, водночас, однією з найкращих світових практик у сфері митного регулювання.

Інститут АЕО вже активно працює у 85 країнах світу, а компанії з таким статусом значно розширюють свої можливості при здійсненні операцій з імпорту/експорту товарів.

Ми проаналізували це нововведення від "А" до "Я" та відповідаємо на найпоширеніші питання, що стосуються функціонування АЕО в Україні, а також виділяємо основні його переваги для бізнесу.

Що таке АЕО?

Під АЕО варто розуміти спеціальний статус, який надається компанії митними органами, у випадку її відповідності конкретним критеріям, а також підтверджує наявність найвищого ступеню довіри та партнерства між такою компанією та митними органами.

Загалом існує два типи АЕО: АЕО-С – про надання права на застосування спеціальних спрощень, та АЕО-Б – про підтвердження безпеки та надійності. При цьому компанія може отримати як один з цих статусів, так і обидва одночасно.

У чому вигода для бізнесу?

Після отримання статусу АЕО компанії отримують можливість користуватися безліччю переваг та спрощень у сфері митного регулювання, серед яких, зокрема:

- "зелений коридор" під час проходження митного кордону – спеціальна смуга руху для пропуску через митний кордон, як наслідок – жодних очікувань у чергах на митних пунктах пропуску;

- зниження ризику митного контролю – ваша компанія стає довіреним партнером митних органів, а це означає в рази менше перевірок з їхнього боку;

- загальна фінансова гарантія – забезпечення сплати митних платежів за декількома поставками одночасно, обмежуючись при цьому лише базовою сумою гарантії, що може бути змінена компанією в будь-який час;

- розмитнення на власному складі – вантаж більше не потрібно буде везти на митний термінал після проходження митного контролю в пункті пропуску, натомість, товар можна одразу доставляти на власний склад, одночасно інформуючи про це митницю для здійснення митних процедур віддалено;

- процедура спрощеного декларування – подається лише рахунок або інший документ, який визначає вартість товару, а всі митні процедури виконуються із застосуванням автоматизованої системи митного оформлення; момент оформлення спрощеної митної декларації є випуском товарів у митний режим (для імпортерів);

- самостійне накладення пломб спеціального типу – дасть змогу убезпечити вантаж без попереднього заїзду на митний пост для накладення митного забезпечення (для експортерів).

Отже, узагальнюючи, слід сказати, що статус АЕО надає компанії можливості для створення комфортних умов для ведення свого бізнесу – поставки стануть більш надійними та безпечними, а їх митне оформлення по всьому ланцюгу постачання – швидким та безболісним.

Хто може отримати статус АЕО?

За загальним правилом статусу АЕО може набути підприємство-резидент, яке виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі постачання товарів, зокрема: виробник, експортери та імпортери, митний представник (митний брокер, комісіонер, агент тощо), утримувач складу, експедитор, перевізник.

Проте, в перші три роки функціонування інституту АЕО в Україні цей перелік є значно звуженим. Зокрема, до листопада 2022 року митні органи розглядатимуть заяви про надання авторизації АЕО лише від тих компаній, які є експортерами/ імпортерами та виробниками одночасно.

Більше того, в зазначений період такі компанії зможуть претендувати на отримання виключно авторизації типу АЕО-С. Такий підхід законодавця є цілком виправданим, адже щоб механізм запрацював, його треба правильно запустити.

Однак, це не означає, що варто чекати три роки аби потім отримати одразу два типи статусу АЕО. Протягом цих трьох років компанія має можливість ретельно виконувати всі вимоги для отримання статусу типу АЕО-С та надалі подати заявку на отримання статусу типу АЕО-Б в найкоротші строки, маючи напоготові всі необхідні документи.

Яким основним критеріям має відповідати компанія для отримання статусу АЕО?

Загалом існує 5 критеріїв, яким повинна відповідати компанія, аби отримати авторизацію АЕО, зокрема:

Наявність всередині компанії кваліфікованого працівника, який відповідає за митні питання (для отримання статусу типу АЕО-С). Наявність бухгалтерської, комерційної, транспортної документації, яка відповідає вимогам законодавства (митний орган перевірятиме, наскільки якісно визначені та розписані внутрішні процедури компанії щодо митних питань). Фінансова стабільність компанії. Дотримання компанією митного, податкового законодавства та відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності. Дотримання компанією стандартів безпеки та надійності (для отримання статусу типу АЕО-Б).

Існує достатньо велика кількість додаткових умов відповідності компанії критеріям, що необхідні для набуття статусу АЕО.

При цьому, при подачі заяви та додаткових документів, а також проходження спеціальної перевірки, компанія повинна показати митним органам, що має ефективну систему внутрішнього контролю будь-яких митних питань, які можуть виникати в результаті її діяльності, а також запровадила дієві механізми для ведення прозорого бізнесу на всіх етапах від початку виробництва товару до його реалізації.

Саме тому, на підготовчому процесі компаніям потрібно здійснити детальний аналіз всіх внутрішніх процедур, оцінку відповідності політик, наказів та положень, що діють всередині компанії, нормам та вимогам чинного законодавства, а також усунути невідповідності, якщо такі будуть виявлені.

Наразі програма АЕО вважається однією з найкращих світових практик в митній сфери, адже, це шанс для компаній підвищити ефективність здійснення господарської діяльності та скоротити часові й матеріальні витрати, що пов’язані з митними формальностями.

Недарма більшість міжнародних прогресивних компаній вже давно володіють цим статусом в інших юрисдикціях. Доречі, тут можна знайти перелік тих, хто або вже отримав цей статус в інших країнах, або знаходиться в процесі його отримання.

АЕО – це своєрідний показник статусу компанії, набувши якого остання полегшує та прискорює свій вихід на світовий ринок торгівлі в якості гравця вищої ліги.

Співавтор: Аліна Ратушна, юристка ЮФ "Василь Кісіль і Партнери".