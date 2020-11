Еволюція ринку послуг безпеки в період пандемії COVID-19

Рынок услуг безопасности, как и большинство секторов мировой индустрии, столкнулся с ранее не присущими ему вызовами и новыми рисками, связанными с пандемией.

В этот сложный период вопросы об усилении систем безопасности и ответственности за защиту себя, своих сотрудников, клиентов и активов с удвоенной нагрузкой легли на плечи бизнеса.

Многие организации начали активно разрабатывать и реализовывать на практике внутренние программы непрерывности ведения бизнеса.

В основе таких процедур одну из определяющих ролей должна была сыграть готовность компании минимизировать внешние и внутренние угрозы безопасности через правильное управление такими рисками как со стороны инхаузов, так и путем передачи тех или иных сервисов на профессиональный аутсорсинг.

Но как это сработало в реальности?

Анализ ситуации в Украине показал, что в это тяжелое время, которому характерно усиление криминогенной обстановки и при этом давление на бизнес со стороны контролирующих органов, уверенно чувствуют себя те компании, которые предоставляют некое "расширенное" меню услуг в сфере корпоративной безопасности.

Клиенту зачастую выгоднее и оперативнее получать услуги корпоративной безопасности у одного провайдера, чем у нескольких, и что самое важное — конфиденциальная информация о реализуемых проектах при таком формате остается внутри одной компании, а не у ряда фирм.

Кроме того, внешние поставщики профессиональных услуг по безопасности, обслуживающие различных клиентов в ряде отраслей, обладают значительно более обширным опытом и готовы к любым неожиданностям и требованиям.

Они могут использовать опыт всей организации, а не одного отдельно взятого подразделения внутри компании.

А это является очень большим плюсом для клиентов, поскольку они могут быть уверены, что их функция безопасности будет способна адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, особенно с учетом того, что угрозы безопасности все время эволюционируют, а злоумышленники находят все новые пути реализации своих явно недружественных намерений.

Учитывая огромное количество ресурсов (технологий, сотрудников, аудита рисков и т.д.), имеющихся в распоряжении внешних сервисных провайдеров, внутреннему ресурсу становится довольно трудно конкурировать со специализированными решениями безопасности на аутсорсинге.

Ключевыми направлениями наиболее востребованных услуг в сегменте корпоративной безопасности на период пандемии стали:

ИТ и кибербезопасность;

Специализированные технические и программные решения;

Внутрикорпоративные расследования;

Корпоративная разведка;

Правовая защита (рейдерство, недружественные поглощения, "наезд", недружественные активности со стороны контролирующих органов и пр.);

Комплексный аудит системы безопасности;

Обучение и консалтинг по рискам безопасности.

Предоставлением комплексных услуг по корпоративной безопасности в Украине практически никто не занимается и он находится в "зародышевом" состоянии.

На рынке представлены лишь единичные компании, которые предлагают так называемые "комплексные услуги" по корпоративной безопасности, которые на самом деле в большинстве структурированы профильными/смежными направлениями безопасности и не предоставляют полный спектр услуг по корпоративной безопасности.

Самые известные глобальные компании — провайдеры комплексных и транснациональных услуг в сфере корпоративной безопасности, в Украине практически не представлены.

Как обстоят дела на мировых рынках безопасности?

Страны ЕС, которые граничат с Украиной

Такой рынок услуг является относительно "молодым", однако более развитым и лучше структурированным, чем в Украине, что позволяет рассматривать эти страны как потенциальные "модели" дальнейшего развития рынка в Украине в краткосрочной перспективе.

Представленные единичные глобальные компании, как правило оказывают консультативные услуги или реализуют крупные проекты, преимущественно для иностранных клиентов.

Локальные компании преимущественно оказывают узкоспециализированные сервисы и ориентированы на услуги по физической охране, пожарной безопасности и детективной деятельности для местных заказчиков и индивидуальных клиентов.

Все компании ближнего зарубежья, которые сотрудничают с крупными иностранными клиентами, имеют внутренние подразделения для предоставления консультаций по вопросам безопасности и проведения комплексного аудита безопасности.

Во всех странах ближнего зарубежья имеется достаточно развитое национальное законодательство в сфере частной безопасности и детективной деятельности.

Дальнее зарубежье (глобальные компании)

Крупнейшие глобальные компании в сфере безопасности, как правило, предоставляют комплексные услуги, стандартно включающие в пакет консультативные услуги и аудит безопасности, а также активно развиваются в направлении использования новейших информационных технологий и услуг в сфере обеспечения кибербезопасности.

Такие компании мало представлены в странах ближнего зарубежья и почти отсутствуют на постсоветском пространстве, что обусловлено специфической культурой, уровнем коррупции и отсутствием четкого законодательства в этой сфере.

Наибольшие потенциальные клиенты (корпорации), как правило, имеют долгосрочные контракты с глобальными компаниями в сфере безопасности и не практикуют прямые контракты с местным контрагентом в случае входа на локальный рынок.

Немного в цифрах о рынке безопасности

Рынок частной безопасности стран ЕС также указал на динамику ряда изменений которые повлияли на отрасль в связи с пандемией COVID-19. Confederation of European Security Services (CoESS) опубликовала отчет Private Security and COVID-19 in Europe в котором говорится, что:

С середины марта по июль 2020 г. рынок безопасности просел на 8,5%, но через несколько месяцев эта цифра увеличилась до 2-3% от уровня активности до COVID-19 .

75% членов CoESS указали на снижение рыночного спроса на услуги безопасности.

Рецессия в компаниях, предоставляющих комплексные услуги безопасности – не замечена.

Увеличился спрос на кибербезопасность, специализированные технические и программные решения для безопасности.

Выручка компаний, специализирующихся на услугах по обеспечению безопасности мероприятий, упала до нуля.

Классическая служба безопасности будет все больше интегрироваться с техническими решениями.

На мировых рынках услуг безопасности наблюдается тенденции к росту услуг аутсорсинга. Возьмем для примера один из самых крупных рынков услуг безопасности — США. В отчете "White Paper of the U.S. Contract Security Industry – 2020" говорится, что:

Общий рынок безопасности в 2020 году, включая инхаузов и аутсорсинг на текущий момент составляет 43 млрд долларов США, из которых прямые контракты на аутсорсинговые услуги безопасности – 28 млрд долларов США.

По сравнению с полным 2019 годом, общий рынок безопасности США пока составляет на 1 млрд долларов США меньше, но в тоже время собственно аутсорсинг услуг безопасности при этом уже увеличился пропорционально на 1 млрд долларов США.

Анализ рынка услуг безопасности в Украине практически отсутствует. Имеющаяся статистика охватывает только рынок охранных услуг, да и то преимущественно в части количества охранных компаний, стоимости услуг и доли рынка по крупным компаниям.

Чего ожидать в ближайшем будущем?

Результат опроса финансовых аналитиков и экономистов от Bloomberg указал на ожидаемый большой рост безработицы, низкий потребительский спрос и повторную волну пандемии.

Эти риски скорее всего значительно усилят негативное влияние на защищенность бизнеса и станут неким катализатором его проверки на прочность.

Мы можем предположить, что подобная тенденция к трансформации формата сервисных услуг по безопасности с использованием аутсорсинговых поставщиков будет активнее происходить тоже и в Украине.

И ничего удивительного в этом нет, ведь успешные компании стремятся к внедрению лучшего в своем классе решения, в том числе и с точки зрения обеспечения комплексной безопасности.

На сегодня для многих компаний таким решением является, как правило, внутренняя служба безопасности. Однако последним все с большим трудом удается продуктивно конкурировать с профессиональными внешними провайдерами услуг, которые могут предоставить взамен мировой опыт, стандарты, обучение, гибкость и подлинную масштабируемость.

Таким образом, все более очевидным становится факт, что переход от статической системы безопасности, реагирующей на появившиеся угрозы, к интеллектуальным адаптивным моделям в обеспечении качественной защиты от новых угроз, должен идти в ногу с современными технологическими инициативами и глобальными тенденциями.

Соавтор Виктор Панчак, вице-президент SK Security, президент ASIS Ukraine.