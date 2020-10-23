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"Зелена металургія" здорового глузду

"Зелена металургія" здорового глузду

Як держава підтримує "зелену" енергетику за рахунок підприємств, які інвестують в екологічне виробництво. (рос)
П'ятниця, 23 жовтня 2020, 17:32
Денис Морозов
директор з економіки та фінансів "Інтерпайп"

В Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции, а экология стала ширмой для получения рентабельности одними за счет других.

Высокий "зеленый тариф" на электроэнергию является постоянным предметом критики всех промпотребителей электроэнергии. 

Суть претензий к "зеленым" энергетикам крайне проста: частные компании, которые в большинстве своем владеют СЭС и ВЭС, получили от государства возможность собирать средства с потребителей за товар, по цене в 3-4 раза превышающую рыночную.

Механизм для узаконенного изъятия средств у потребителей э/энергии был выбран следующий: в тариф на транспортировку НЭК "Укрэнерго" заложены средства для компенсации "зеленым" энергетикам. 

Только за последние несколько месяцев "Укрэнерго" повысила свои расценки на 55% и сообщила о повышении еще на 30%. Если это произойдет, за 2020 год тариф на передачу э/э вырастет в 2 раза. При этом в планах "Укрэнерго" еще одна волна повышения в 2021 году.

С учетом такой тарифной политики получается, что сейчас было бы выгоднее производить сталь мартеновским, экологически грязным способом, сжигая при этом более дешевый газ, а не инвестировать в строительство современных предприятий, работающих на электроэнергии.

Хотели как лучше, а получилось как всегда

Кратко напомню предысторию. В украинской энергосистеме существовал профицит генерирующих мощностей еще задолго до начала строительства "зеленых" генераций, единственным мотивом появления которых выступали исключительно соображения по улучшению экологии Украины. 

Предполагалось, что появление "зеленых" электростанций приведет к снижению выбросов в целом, и в энергетике в частности.

Но, к сожалению, произошло нечто противоположное. Резкий рост "зеленых" мощностей привел к снижению объемов выработки атомной генерации и увеличению - тепловых станций, которые являются наиболее экологически вредными видами генерации э/э. 

При этом обязанность платить высокий "зеленый" тариф легла на украинских потребителей и, в первую очередь, на промышленные предприятия, в том числе и на те, которые сократил выбросы за счет крупных инвестиций.

Кто такие "зеленые металлурги"

"Зеленые" металлургические предприятия – это те метзаводы, которые производят сталь электродуговым способом и имеют самые низкие выбросы CO2. 

Теоретически под этот статус могут попасть "Днепросталь" (г. Днепр), "Днепроспецсталь" (г. Запорожье), "Электросталь" (г. Курахово), "Энергомашспецсталь" (г. Краматорск) и "Азовэлектросталь" (г. Мариуполь). 

Если посмотреть на диаграмму, то из всего объема произведенной стали в Украине за 2019 год лишь 6% занимают электрометаллурги.

При этом, если сложить объемы потребления э/энергии всех электрометаллургических заводов, то их общая доля не превысит и 1% от общего потребления в Украине. 

Соответственно, в совокупном тарифе "Укрэнерго" за услуги транспортировки их доля будет незначительной. Поэтому никакого влияния на сбор средств от тарифа на транспортировку электрометаллурги не оказывают.

Если говорить об "Интерпайпе", то только 40% объема нашего потребления э/энергии попадает под потенциальное действие льготы для "зеленой металлургии". В то же время 60% объема приходится на предприятия, которые выпускают стальные трубы, ж/д колеса и прочую продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Выбросы CO2 как в Европе

Подход, при котором промышленные потребители освобождаются от "зеленого" тарифа, применяется во многих странах. Отличаются только лишь условия и критерии. 

Например, в Германии при определенных условиях освобождают от доплаты за "зеленый" тариф экспортеров, которым необходимо конкурировать на внешних рынках, где сегодня идет тяжелая торговая война и каждый доллар в себестоимости может принести успех или поражение.

Другая разновидность европейского подхода – освобождение от уплаты "зеленого тарифа" предприятий с минимальными выбросами CO2 или без таковых вообще. 

А те заводы, которые генерируют значительные выбросы СО2, является источниками наполнения тарифа "зеленым" энергетикам. 

Таким образом, стимулируются инвестиции в модернизацию производства и снижение выбросов, поскольку европейские предприятия могут выбрать платить за выбросы или инвестировать в модернизацию производственных мощностей. 

Логика всех подобных мер проста: оплачивать за "зеленый тариф" должен тот, кто делает выбросы, а инвестировавшие в снижение выбросов освобождаются от этой нагрузки.

Рассмотрим на примере металлургии: выбросы CO2 у металлургического предприятия в ЕС составляют в среднем 700 кг/т стали. До 2050 года ЕС поставил цель снизить объем выбросов с 700 кг/т до 250 кг/т стали. 

Для этого металлурги должны вложить средства в модернизацию. Если они этого не сделают, будут платить и с каждым годом все больше и больше.

Уровень выбросов СО2 в украинской металлургии в 3-4 раза выше, чем в Европе, и составляет около 2-х тонн СО2 на тонну стали. 

При этом показатель выбросов для получения статуса "зеленой металлургии", согласно закону, составляет 250 кг/т стали, т.е. почти в 10 раз ниже существующего и соответствует европейскому целевому значению, которого они планируют достичь лишь к 2050 году.

Уровень CO2 нового электросталеплавильного комплекса "Днепросталь" даже ниже этой нормы. Мы закрыли экологически грязное мартеновское производство стали и вложили около $1 млрд в инновационные технологии. Таким образом, мы снизили выбросы CO2 в 10 раз. Это одна из самых крупных экологических инвестиций Украины.

Поэтому мы считаем нелогичным, что помимо собственных значительных инвестиций в снижение выбросов мы должны платить премию частным компаниям, которые построили объекты "зеленой" энергетики.

Для сравнения: окупаемость проектов ВИЭ составляет 4-5 лет и имеет рентабельность около 400%. А инвестиции в реальное промпроизводство имеют окупаемость более 25-30 лет и рентабельность 10%.

Только экспортеры э/энергии освобождены от уплаты тарифа "Укрэнерго"

По состоянию на сейчас, все электрометаллургические предприятия, которые могут претендовать на статус "зеленых" металлургов, продолжают платить тариф "Укрэнерго" в полном объеме. В то же время экспортеры электроэнергии освобождены от оплаты услуг за транспортировку э/э.

Буквально на днях суд снова встал на их сторону, разрешив им не платить более 1 млрд грн за передачу их э/энергии по линиям "Укрэнерго". При этом экспортеры других товаров с высокой добавленной стоимостью уплачивают этот тариф. Где же логика?

В данной ситуации вывод неутешителен: в Украине никому не интересны реальные экологические инвестиции и поддержка экспортеров. Экологические мотивы стали ширмой для получения 400%-й рентабельности одними частными компаниями за счет других. 

Правила игры разные: для экспортеров э/энергии – одни, а для других экспортеров – другие. В таких условиях абсолютно бессмысленно инвестировать в модернизацию производства для улучшения экологической ситуации.

С учетом мировых торговых войн отечественные экспортеры товаров с высокой добавленной стоимостью продолжат терять внешние рынки. Поэтому о росте экспорта Украины не может быть и речи.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Зелений тариф метал Інтерпайп електроенергія Укренерго

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