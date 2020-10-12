Кому потрібні спиртозаводи і чи є шанс їх продати?

2020 год запомнится каждому украинцу событиями, которое произошли в нашей жизни впервые.

Это Covid-19, карантин и удаленная работа, закрытые границы и… начало приватизации спиртовой отрасли, в которую отчаялись верить даже оптимисты.

Попробуем разобраться, что же предлагает государство инвесторам и кого это предложение может заинтересовать.

Ставки государства

Фонд государственного имущества намерен продать 41 спиртзавод общей производственной мощностью 36 млн декалитров в год, входящие в ГП "Укрспирт", и еще 37 предприятий концерна "Укрспирт".

Это 100% предприятий отрасли. В случае успешной приватизации мы получим полную демонополизацию рынка производства спиртов.

На руку продавцу играет широкое применение продуктов спиртовой отрасли. Их используют более 150 различных отраслей: ликеро-водочная, пищевая, медицинская, топливно-энергетическая, фармацевтическая.

Традиционно украинские спирты экспортируются в Среднюю Азию, Грузию, Азербайджан, Турцию, Австрию, Польшу, Вьетнам, Венгрию и Словакию. Учитывая необходимость повальной дезинфекции из-за Covid-19, для Украины открываются рынки Западной Европы, где наблюдается дефицит спирта.

Среди преимуществ такой инвестиции еще и то, что новые заводы можно будет строить только с 2021 года. При этом все выставленные на продажу предприятия уже готовы к работе. Кроме того, для стимулирования инвестиций в эту сферу государство запретило импорт спиртовой продукции до 2024 года.

По нашим оценкам, учитывая высокую рентабельность этого бизнеса и упрощенную процедуру получения лицензий на производство спирта, у инвесторов есть все шансы вернуть свои вложения на протяжении трех лет при условии эффективной организации производственного процесса.

На строительство предприятия уйдет примерно столько же времени.

Лакомый кусочек или неликвид

Рассмотрим привлекательность объектов на нескольких примерах.

Немировский спиртзавод (Винницкая область) – самый дорогой из выставленных на продажу. Он оценивается государством на уровне своей балансовой стоимости, которая составляет 49,5 млн грн.

Из плюсов: завод был модернизирован сравнительно недавно, в 2015 году, и имеет все оборудование для производства спирта. Площадь имущественных корпусов предприятия – 13,4 тыс кв м, земельного участка – 28,7 га.

Мощность предприятия – 8 тыс дал спирта в день. Несложно подсчитать, что даже если предприятие будет работать 200 дней с загрузкой 70% и маржой 15 грн/л, то получит 168 млн грн прибыли в год.

При худшем сценарии, вдвое меньшем производственном плане, получит 80 млн грн прибыли в год. Есть основания полагать, что стоимость завода на аукционе увеличится минимум на 20-30%, максимум – больше чем в два раза.

Артемовский спиртзавод (Харьковская область) оценен 29,7 млн грн. Он модернизирован в 2019 году. Его производственная мощность – 2 940 дал в сутки. Площадь постройки – 15,4 тыс кв м, земельного участка – 14,9 га.

Исходя из нехитрых расчетов, можно предположить, что его стоимость на торгах может возрасти не менее чем в два раза.

Суходольский завод (Львовская область) модернизирован в 2019 году и выставлен по стартовой цене 21,6 млн грн. Мощность линии составляет 1 420 дал в сутки. Площадь имущественных корпусов – 8 618 кв м, участка – 4,46 га. Сопоставив цифры, получим рост почти 40% по сравнению со стартовой ценой.

В целом стоимость предприятий может возрасти на 30-50% в зависимости от их состояния. Большинство заводов расположены в западных регионах, где есть вся сырьевая база для производства спирта, подъездные пути для его транспортировки и близость к границе для экспорта в страны ЕС.

Это делает инвестиции выгодными. По мнению некоторых экспертов, возможно переоборудование спиртзаводов в элеваторы после выполнения условий приватизации по минимальному сроку ведения профильной деятельности.

Loading...

Кто может купить

Среди потенциальных инвесторов на первом месте – производители ликеро-водочной продукции. Немировский завод может заинтересовать своего одноименного соседа, но он далеко не единственный претендент.

Среди интересантов – фармацевтические компании, производители топлива, аграрии, заинтересованные в переработке собственной продукции.

Более того, рынок открыт для иностранных инвесторов, кроме представителей РФ. При этом созданы лояльные условия как для резидентов, так и для нерезидентов, в том числе ­– за счет развития новых экспортных каналов.