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Бюджет 2021. Хто винен і що робити?

Бюджет 2021. Хто винен і що робити?

Які зміни необхідно прийняти для зменшення дефіциту бюджету і перерозподілу фінансування бюджетних програм. (рос)
П'ятниця, 2 жовтня 2020, 17:47
Данило Гетманцев
народний депутат від партії "Слуга Народу", голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики

Оставим досужие разговоры о качестве подготовки проекта бюджета на следующий год Минфином. Единогласная негативная оценка работы команды министерства дана и вряд ли требует уточнения.

Сконцентрируемся на ответе на вопрос: что делать? Убежден, что сегодня важнее на базе бюджетного комитета ВР детально обсудить проект бюджета, где выйти на реальные, а не вымышленные показатели, с одной стороны, исправив ошибки, допущенные при составлении бюджета, а с другой, обойти вниманием триллионы депутатского популизма, ежегодно подаваемого к первому чтению проекта бюджета.

Итак, по самым скромным расчетам, мы можем найти в бюджете дополнительный ресурс в размере 88,94 млрд грн, в т.ч. за счет увеличения доходов (на 79,31 млрд грн) и сокращения расходов (на 9,63 млрд грн). О чем идет речь?

Уменьшение расходной части

Предлагается сокращение расходов на обслуживание и организационное обеспечение органов государственной власти, а также значительное сокращение расходов по бюджетным программам культуры и спорта.

 

*Сокращение осуществлялось по расходам развития/потребления общего/специального фонда. Показатель корректировки бюджета обозначен общей суммой расходов по бюджетной программе.

Приостановить в 2021 г. финансирования программы "Поддержка реформы госуправления" — 467,3 млн грн. Деньги по этой программе выделяются каждый год, но не выбираются ни на гривну.

И некоторые другие неприоритетные программы расходов.

Увеличение доходной части

Доходную часть можно увеличить на 79,31 млрд грн за счет поступлений в бюджет от лицензий на табачные и ликеро-водочные изделия, а также от выданных лицензий на азартные игры, рентной платы і нескольких других источников, о которых речь пойдет ниже.

 

В результате легализации деятельности по организации и проведению азартных игр в Украине, по оценкам экспертов, поступления составят от 5 до 7 млрд гривен в 2021 году.

Табак и табачные изделия — 11,7 млрд грн. Предложенный план поступлений по акцизному налогу на табак и табачные изделия находятся на уровне 2019 года.

Целесообразно учитывать плановое повышение ставок на 20% ежегодно, а также приведения в соответствие ставок акцизного налога на табачные изделия Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" от 16.01.2020 № 466-IX.

Ликеро-водочная продукция – 1,02 млрд грн. По оценкам экспертов, доля теневого оборота пищевого спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% от общего потребления пищевого спирта в Украине в 2019 году.

С принятием Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" о либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового" от 03.12.2019 № 318 -IX осуществляется не только демонополизация рынка спирта, но и его детенизация.

Налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров — 34,95 млрд грн.

Основанием для увеличения поступления от налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товары выступает детенизация импорта.

По оценкам представителей Министерства финансов Украины, ежемесячные потери государственного бюджета от теневого импорта 5-10 млрд грн.

Рентная плата за пользование недрами для добычи (других) полезных ископаемых общегосударственного значения — 0,127 млрд грн.

Целесообразно учесть, что ставки рентной платы для марганцевой руды были увеличены Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" от 16.01.2020 № 466-IX.

Рентная плата за пользование недрами для добычи природного газа – 9,2 млрд грн;

Рентная плата за пользование недрами для добычи железных руд — 317 млн ​​грн.

Ставки рентной платы для железной была увеличена Законом Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" от 16.01.2020 № 466-IX.

По оценкам международных аналитических исследований, цена на железную руду составит выше 70 долларов/тонна.

Часть чистой прибыли (дохода) государственных или муниципальных унитарных предприятий и их объединений – 5 млрд грн;

Средства, перечисляемые Национальным банком Украины в соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины" — 10 млрд грн;

Налог на прибыль предприятий – 1 млрд грн;

Источники использования сэкономленного бюджетного ресурса

Первое и главное. Уменьшение дефицита бюджета на 1,1% — до 4,9% ВВП. Это 50,9 млрд грн.

Потом – медицина. Нелюбимой дочери бюджета, я предлагаю добавить 25 млрд грн. Конечно, это не приведет к выполнению установленного законом норматива в 5% от ВВП, и не заставит Макса Степанова спать спокойно, но согласитесь, тоже существенно поддержит и медицинскую реформу, и финансирование медицины в целом.

Также предлагаю:

+ 6 млрд грн выделить на выплаты при рождении ребенка: на первого ребенка – 100 тыс грн, на второго ребенка 200 тыс грн, на третьего и на каждого следующего – 300 тыс грн. Источником для выплат определить поступления от платы за лицензии на проведения азартных игр;

+ 1 млрд грн по субвенции на меры, направленные на борьбу с COVID-19 и ее последствиями во время учебного процесса, что позволит увеличить эту субвенцию в 2 раза. Это безопасность детей, обучающихся в школах во время эпидемии.

+ 0,35 млрд грн на ежегодную разовую денежную помощь ветеранам войны и жертвам нацистских преследований и социальная помощь лицам, которые имеют особые и особые трудовые заслуги перед Родиной.

Это позволит увеличить на четверть разовую выплату к 9 мая, которую Минфин вообще не индексирует в 2021 году, как-то странно обозначая свою позицию по отношению к людям, которым мы обязаны своей жизнью и свободой.

+ 3 млрд грн на увеличение расходов для Минобороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения и военной техники (+13,1% по сравнению с предусмотренным в проекте бюджета-2021).

Трагедии с АН-26, ресурс двигателей которого закончился 5-6 лет назад, надеюсь, убедила всех в необходимости подобного шага.

+ 1 млрд грн на пополнение уставного капитала экспортно-кредитного агентства (восстановление бюджетной программы. И это если мы хотя бы делаем вид, что видим нашу страну не сырьевым придатком наших намного более развитых соседей, а экономикой, производящей высокую добавленную стоимость.

+ 0,9 млрд грн на увеличение финансирования Фонда развития предпринимательства, в т.ч. для удешевления кредитов и господдержки МСБ. Здесь речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса.

+ 400 млн грн я предлагаю выделить на целевую поддержку Антонова для финансирования программы лизинга воздушных судов отечественного производства.

+ 67 млн грн – на фонд регионального развития. Думаю, необходимость поддержки регионов не требует объяснений.

Предложения поданы. Давайте обсуждать.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
бюджет дефіцит Верховна рада Мінфін

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