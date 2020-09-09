Шість кроків для економічного ривка

Будь-яка криза — це можливості. При тому, що коронавірус став величезним ударом для світової економіки, але одночасно він є можливістю для економічного ривка.

В України зараз є шанс перестати бути дешевим сировинним придатком і поборотися за перенесення виробничих баз європейських країн на нашу територію.

Ось шість кроків, які, на мою думку, необхідно зробити.

Підтримати своїх виробників

Зокрема тих, які виробляють товари з високою доданою вартістю.

В Україні до 30% економіки становить експорт сировинних товарів. Для порівняння — в європейських країнах середній відсоток експорту сировини становить 2-5%.

Пора і нам позбуватися статусу "сировинного придатка" і локалізувати власне виробництво. Так само, як і інші країни, підвищувати мита на готову продукцію з інших країн — там, де це дозволяють норми СОТ.

Знижувати мита до нуля на сировину, матеріали і комплектуючі, які не виробляються в Україні. Вводити за спрощеною процедурою тимчасові антидемпінгові мита на товари, які виробляються в Україні.

Прийняти податок на виведений капітал

Якщо підприємці не виводять свої доходи з бізнесу, а інвестують їх в розвиток і модернізацію, то не можна це розглядати як прибуток і оподатковувати. Чим більше у бізнесу залишиться грошей на розширення виробництва, тим більші будуть обороти, кількість робочих місць і, як наслідок, надходження до бюджету.

Я знаю аргументи противників цього податку: в умовах, коли в бюджеті дірка в 300 млрд, ліквідація податку на прибуток виглядає божевіллям.

Але, по-перше, як свідчить статистика Мінфіну, тільки 10% компаній платять цей податок. По-друге, 30-40 млрд грн, які бюджет втратить після заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, можна компенсувати оподаткуванням землі сільськогосподарського призначення і виведенням з тіні хоча б 5-7% економіки.

Перенести виробничі бази з Китаю в Україну

Для цього — прийняти законопроект про інвестнянь та індустріальні парки. Зараз для цього — унікальний шанс. Коронавірус викликав тектонічні зрушення в економіках світу, відбувається перерозподіл виробництв і створення нових виробничих ланцюжків. Багато країн Європи вже всерйоз замислюються про те, щоб перенести свої виробничі бази з Азії до Східної Європи. Чому б не в Україні?

Забезпечити бізнес дешевими кредитами

Ми як Українська рада бізнесу постійно боремося за максимальне спрощення для підприємців, особливо для малих і середніх.

Це стосується і оподаткування, і ведення звітності, і перевірок, і спрощення кредитування. Адже на що найчастіше нарікає бізнес? Немає дешевих і довгих кредитів.

Вони й раді зараз не звільняти співробітників, продовжувати працювати, але їм потрібно доступне кредитування. Не під 18-20%, як зараз, а хоча б під 5-7%.

Провести судову і правоохоронну реформи

Останні кадрові призначення на митниці викликають шок і жах у більшості підприємців. Приходять не просто непрофесіонали, а люди з вельми неоднозначною репутацією.

В країні, де немає верховенства права, де куплені суди і корумповані податківці і митники, не може розвиватися бізнес.

Сюди не прийдуть інвестиції. Необхідно зробити все, щоб підвищити довіру людей до судді, прокурора, поліцейського, податківця, митника і інших силовиків.

Створити єдиний орган по боротьбі з економічними злочинами

Потрібно покласти край невмотивованим перевіркам з боку фіскальних і силових органів, коли бізнес перевіряють тільки для того, щоб щось з нього отримати.

У парламенті в першому читанні прийнятий законопроект про створення Бюро економічної безпеки, яке візьме на себе функції розслідування економічних злочинів.

Мені б дуже хотілося, щоб цей орган працював не на "зажахування" бізнесу, як економічні департаменти в поліції і СБУ, а на регулювання зрозумілих і прозорих правил.

Я не романтик і прекрасно розумію, що ці кроки не вдасться здійснити одномоментно. Але якщо в уряду є політична воля і прагнення зробити справжній прорив в економіці, все це цілком здійсненно.