3 тис км доріг в роботі: чому в "Укравтодору" все виходить

Коли в січні президент Володимир Зеленський ініціював "Велике будівництво", план на 4 200 км у 2020 році звучав як фантастика. Сьогодні він впевнено втілюється.

Я йшов на конкурс на посаду голови "Укравтодору" з невеликим, та шаленим досвідом ремонту дороги Запоріжжя – Маріуполь, 130 км за 68 днів.

Можна сказати, що я був проєктним менеджером від команди президента.

Запам'ятати правильні пропорції шарів дорожнього покриття легше, ніж налагодити управління великим проєктом.

Коли всі ланки механізму працюють на спільну мету, тверезо оцінюють ресурси, строки та можливі перепони – усе виходить.

Горизонти планування

Плануючи 2020 рік, ми йшли від загальної мети: оновити 24 тис км доріг державного значення за п'ять років. 95% доріг в країні в незадовільному стані, ремонту потребують ледь не всі, але треба було визначити пріоритети.

На допомогу прийшла наука – науково-дослідний інститут ДержДорНДІ презентував методологію, за якою визначають пріоритетні об'єкти ремонту. В основі – оцінка стану, трафіку та соціально-економічного ефекту, який отримають країна та регіон.

При цьому ми йдемо маршрутним принципом: якщо якась дорога була відремонтована у попередні роки, ми продовжуємо ремонт до якоїсь конкретної точки. Таким чином, ми ремонтуємо не ділянки, а цілі маршрути, адже саме вони впливають на життя людей та легкість ведення бізнесу.

Ми планували рік, та мислили категоріями чотирьох-п'яти років. Уже готуємо детальний план на 2021 рік. Тендери і розробка проєктів стосуються наступного року.

Короткі горизонти планування в нашій країні впливають на все, включно з курсом валют. Багато в чому це зумовлено політичними коливаннями. Установка "все мине і це теж" відлякує інвесторів та посилює тотальну безвідповідальність.

Плануючи ремонти та будівництво доріг, ми намагалися не просто продумати, де і що ремонтувати, а закласти кілька механізмів, які забезпечать сталість процесу.

Мова про методологію закупівель "Укравтодору", виведення на ринок моніторингу та технагляду дорожніх робіт міжнародних компаній, лібералізація цього ринку. Ми ініціювали встановлення майданчиків WiM (пристрій зважування в русі. – ЕП) на ключових об'єктах, розвиваємо придорожні сервіси, змінюємо підхід до навігації.

У результаті ми отримаємо не просто дороги, а сучасну дорожню інфраструктуру.

Фінансування

На 4 200 км доріг ми планували залучити близько 90 млрд грн, з них 31,5 млрд грн – з Дорожнього фонду, 19,3 млрд грн – під державні гарантії, 35 млрд грн – завдяки додатковому бюджетному фінансуванню.

В одному інтерв'ю мою функцію жартівливо визначили як "ищи бабки, Кубраков". Здавалося б, пошук фінансування – завдання зовсім не голови "Укравтодору", але цим я і займався всі попередні місяці. Колеги з уряду, парламенту та підтримка ініціативи "Велике будівництво" з боку президента України допомагають нам у цьому.

Ні, нам ніхто не дав ці кошти просто в руки, ми мусили напрацювати механізм залучення коштів під державні гарантії, провести неабияку адвокаційну роботу з усіма гілками влади, аби переконати, що для втілення амбітного плану нам потрібні заплановані 35 млрд грн додаткового бюджетного фінансування.

331 голос за закон, який дозволив розморозити кошти COVID-фонду і спрямувати їх на шляхи, свідчить, що дороги єднають. Власне, коли є розуміння, що "Велике будівництво" доріг буде профінансоване в повному обсязі, я можу про це писати.

Основні тендери проведені. З урахуванням контрактів попередніх років маємо укладених договорів на 82,2 млрд грн. Тепер ключове – контроль якості виконання.

Loading...

Здоровий глузд

Звісно, щодня виникає чимало невідкладних ситуацій, та системний підхід, який ми заклали в кінці 2019 року, дає результати. Уже зараз мільйони українців можуть спостерігати за "Великим будівництвом".

Не заглиблюючись у філософські розмови про слабкі публічні інститути, лінивих та безвідповідальних посадовців, скажу, що мені пощастило працювати з іншою категорією людей. Ці люди можуть по-різному дивитися на нашу історію, вірити в різних героїв, та готові про це не сперечатися, якщо йде робота на спільний результат.

Тема "Великого будівництва" вийшла в політичну площину. Бачимо медійні хвилі, бачимо упередженість, та все ж упевнений, що нас будуть судити за результатом.

За кошти Дорожнього фонду, держбюджету та кредитні кошти наразі проводяться роботи на 2 815,8 км доріг. За кошти міжнародних фінансових організацій тривають роботи на 189 км. Оголошено тендерні процедури на оновлення 1 412,7 км доріг, очікуємо укладання основної кількості контрактів у найближчі тижні.

В активній фазі роботи на запорізькому мосту. На об'єкті працюють 164 працівники. У липні на майданчик доставлять нові металеві конструкції.

До кінця червня завершиться будівництво мосту через річку Ворсклу на трасі Н-31 Дніпро – Київ. Будівництво триває у Полтавській та Дніпропетровській областях.

На трасі Н-30 Василівка – Бердянськ укладено верхній шар асфальту на 72,4 км дороги, у планах – оновлення 119 км дороги. На маршруті Станиця Луганська – Сєвєродонецьк влаштовано ЩМА (щебенево-мастиковий асфальтобетон. – ЕП) на 54 км дороги. Тривають роботи ще на 69 км, вони будуть завершені в липні.

Почався поточний середній ремонт дороги Р-21 Долина – Міжгір'я – Хуст (км 53-60). До кінця 2020 року плануємо оновити 32 км дороги. Ремонтні роботи на цій ділянці за часів Незалежності не проводилися.

У межах Волинської, Тернопільської та Чернівецької областей у 2020 році плануємо відновити 233,4 км дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.