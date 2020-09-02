Позбутися енергозалежності та створити конкуренцію: навіщо Україні новий кодекс про надра

Питання про глобальну реформу ринку надр стоїть на порядку денному вже давно. На сьогодні в Україні використовується менше 17% всіх родовищ корисних копалин.

Через недостатнє освоєння покладів природного газу наша країна досі залишається енергетично залежною державою: торік третина споживаного українцями газу була куплена за кордоном.

Основні причини слабкого розвитку надрокористування — відсутність стратегічної державної політики, недосконале та непрозоре регулювання сфери, що породжує корупцію.

Нормативно-правові акти, які регулюють видобуток надр, часто не узгоджені між собою, а подекуди — суперечать один одному.

Деякі були прийняті ще у 90-х роках, тому давно втратили актуальність. Інші змінюються хаотично та безсистемно: з 2011 року у Постанову про надання спецдозволів на користування надрами № 615 вже більше двадцяти разів вносились зміни.

Ще одне глобальне джерело стагнації ринку — відсутність конкуренції при видачі дозволів на користування надрами. На сьогодні абсолютну більшість з них видано поза аукціоном. Це створює одразу декілька проблем.

Перша — надра у користування отримує той, хто в певний, часто непрозорий спосіб першим дізнався про наявність вільного перспективного родовища. Брак рівного та прозорого доступу до корисних копалин породжує корупційні ризики.

Друга проблема — отримувач дозволу сплачує до бюджету збір, виходячи з початкової ціни продажу такого дозволу на аукціоні. Тобто — мінімальну суму.

Дешевий неконкурентний доступ до ресурсу призводить до того, що власник дозволу не користується родовищем після отримання, зберігаючи його "про запас" — у простої. Такі родовища роками не розробляються взагалі.

Ці та інші проблеми галузі потребують системного, всеохопного вирішення, від якого виграють і доброчесні надрокористувачі, і громадяни України через належне наповнення державного бюджету від використання спільного природного ресурсу, забезпечення внутрішнього ринку України необхідною сировиною та створення нових робочих місць.

Вирішити проблеми у сфері та досягти зазначених цілей можна завдяки удосконаленню регуляторного поля.

Саме тому Європейський Союз надав уряду України фінансову та експертну підтримку для розробки нового Кодексу України про надра.

Проектом ЄС передбачено, що Консорціум у складі Projekt-Consult GMBH (Німеччина), MinPol (Австрія) та Офісу ефективного регулювання BRDO (Україна) передасть Міністерству захисту довкілля і природних ресурсів текст Нового Кодексу про надра, розроблений на основі кращих європейських практик та із урахуванням українських реалій.

Цей документ має замінити недієве регулювання та створити сприятливі умови для відповідальних учасників ринку, удосконаливши українське законодавство відповідно до вимог Угоди про Асоціацію з ЄС.

Мета проекту "Новий кодекс про надра" — створити комплексний документ, що регулюватиме всі види економічної діяльності щодо надр включно з видобутком корисних копалин, нафти, газу, урану, а також підземних вод і геотермальної енергії.

Кодекс міститиме перелік критичної мінеральної сировини — корисних копалин, дефіцит яких може становити загрозу економічній та соціальній стабільності країни, і норми про можливість проведення оцінки запасів корисних копалин за міжнародними стандартами.

Новий Кодекс регулюватиме питання:

- повноважень органів, які здійснюють регулювання у цій сфері; - забезпечення прозорого надання надр в користування — аукціон/без аукціону/укладання угод про розподіл продукції; - встановлення правил для продовження/відмови/переоформлення спецдозволів; - можливості відчуження права користування надрами третім особам; - встановлення вичерпних підстав та прозорої процедури для зупинення та анулювання дії спецдозволів; - встановлення механізмів проведення оцінки запасів за міжнародними стандартами; - впровадження механізмів стимулювання переробки окремих корисних копалин у готову промислову продукцію; - запровадження інституту резервування земельних ділянок; - визначення механізму обігу корисних копалин; - запровадження прозорої системи контролю.

Оскільки розподіл ресурсів у галузі багато років відбувався за непрозорими корупційними правилами, а реальний розвиток ринку практично нікого не цікавив, новостворений кодекс має вирішити два критичні завдання.

Перше — впровадити різного роду антикорупційні запобіжники для забезпечення рівного доступу до природних ресурсів. Друге — закласти підвалини до стратегічного поступу надрокористування в державі.

Для виконання першого завдання плануємо, зокрема, передбачити у кодексі створення електронного кабінету надрокористувача, процедуру проведення аукціону для придбання дозволу на користування надрами, конкурс на укладення угоди про розподіл продукції, можливість відчуження права користування надрами третім особам, а також інші доволі чіткі процедури та нові інститути.