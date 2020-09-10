RAB-тарифи по-європейськи: чи є у нас шанс?

После долгих дебатов и общественных слушаний прибыльность по RAB-тарифам подняли до 3% и 16,74% на старую и новую базу соответственно.

"Предложенную модель поддержали не все", — сдержанно комментируют решение НКРЭКУ аффилированные к нему ресурсы.

"Не все" – это облэнерго, Министерство энергетики, Европейская бизнес-ассоциация и ряд народных депутатов – то есть практически все ключевые энергетические структуры и причастные к ним специалисты, мнение которых как минимум нужно было учесть, выступили против.

Свое решение регулятор объяснил заниженной ценой ранее выкупленных частных облэнерго и о предстоящих "миллиардных" доходах причастных к ним олигархов уже в первый год действия RAB-тарифов.

Прежде чем показать, как легко можно манипулировать цифрами и общественным мнением – небольшое, но по существу вопроса лирическое отступление.

Исторически и ментально сложилось так, что политическая конъюнктура у нас влияет даже на рецепт выпекания булок, что уже говорить о таких непривычных для обывателя вещах как RAB-тарифы.

Ну а то, что точка зрения некоторых "экспертов" определяется местом их сидения – тоже далеко не новость. А тут еще такая благодатная "пролетарская" тема – "снова олигархи на нас наживутся", "когда же правительство будет думать о народе, а не подыгрывать олигархам".

Ну а теперь по сути вопроса. Почему-то принято считать, что оборудование, доставшееся нам с советских времен – это такой ценный ресурс, которым можно пользоваться бесконечно, ну и зарабатывать, соответственно.

Средний возраст оборудования облэнерго 25-30 лет, согласно методике, коэффициент старения составляет 80-90%, может, в некоторых случаях это и 100%, но такого просто не укажут, так как это уже нерабочее состояние.

3% — это коэффициент, который будут считать по старой базе, на оборудование практически с 90% изношенностью. И если новый элемент оборудования стоит 1 млн грн, то по старой базе его оценят в 100 тыс грн – вот из этой суммы и нужно высчитывать пресловутые 3%.

Но таких нюансов никто не объясняет, а 30 тыс. и 160 тыс. прибыли – это "две большие разницы". Как вы думаете, какую цифру прибыли покажут вам нужные "эксперты"?

Ставка доходности на новую базу практически приравнивается к сумме процентной ставки банка (16,74%), которую облэнерго должны будут отдавать ежемесячно за получение кредита на покупку нового оборудования.

Поэтому опять-таки говорить о молниеносных баснословных прибылях весьма оптимистично.

Существует большая вероятность, что все эти вещи ведут к неизбежному повышению тарифов – а тарифы у нас стали таким себе кабриолетом, на котором все въезжают во власть, а потом становятся его заложниками и шаг вправо-влево ступить не могут.

На самом деле, рост не обязательно должен лечь на плечи населения. Кроме населения, есть небытовые потребители: предприниматели, малый, средний, большой бизнес, бюджетные учреждения и организации.

Главное, не бояться всем разъяснять, зачем и почему это нужно, показать перспективы и просчитать варианты, при котором для каждого из них это не обернулось бы катастрофой.

Сегодня тариф оператора систем распределения (облэнерго) формируется по принципу "затраты плюс", который предусматривает включение операционных затрат, амортизации активов, затраты на покрытие технологических потерь электроэнергии в сетях, а также прибыли на уровне 3% рентабельности оператора системы распределения.

Конечно, такая модель не стимулирует собственников инвестировать в модернизацию сетей собственные или кредитные средства.

RАB или стимулирующее тарифообразование должно изменить этот подход.

RAB-тарифы – это практика развитых стран, это улучшение качества услуг, они позволят значительно уменьшить показатель SAIDI (отключения в результате технической изношенности) — у нас он составляет 700 минут в год, тогда как в европейских странах — 100 минут.

С введением RAB-тарифов к облэнерго ужесточаются требования по соблюдению качества электроснабжения и обслуживания (работа колл-центров и приемных отделений).

Например, при несоблюдении прогнозного показателя SAIDI по схеме "затраты плюс" величина штрафа не может превышать 1% от необходимого дохода, а при RAB-тарифе будет составлять до 5%.

Это хороший стимул для операторов распределения, потому что 5% от необходимого дохода (весь финансовый оборот, включая зарплаты, операционную деятельность) может быть больше самой надбавки по RAB-тарифу.

Механизм давно используется в Европе как эффективная модель модернизации и развития инфраструктуры.

Ключевые энергетические структуры настаивали на введении на старую и новую базу активов одинаковую ставку прибыли, которая рассчитывается на основе показателя средневзвешенной стоимости капитала (WACC) и эта ставка в предложенном варианте должна была составлять 12,5% – так, как это работает в Европе.

Но НКРЭКУ в окончательной редакции RAB-истории попытались "угодить" всем, не делая резких скачков. Такая себе иллюзия движения. Что из этого получится, остается только наблюдать.