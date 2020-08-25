"Чартерні" міста або Як Україні впоратися з трудовою міграцією

Многие развивающиеся страны болеют экономической лихорадкой под названием трудовая миграция.

Как правило, это страны, которые еще не раскрыли весь свой индустриальный потенциал и не смогли трансформировать экономику в постиндустриальную сферу.

Украина, к сожалению, относится к таким странам, со всеми их общими бедами: хронической коррупцией в государственных учреждениях, чрезмерной бюрократией, отсутствием защиты собственности и правопорядка в судебной системе и так далее.

А что если посмотреть на потенциал Украины глазами экономиста, нобелевского лауреата Пола Ромера с его концепцией "чартерных" городов или как их еще называют частными городами.

Фактически, чтобы побороть хроническую бедность и отсутствие бизнес-активности, Пол Ромер предлагает в развивающихся странах создавать частные города, которые подчиняются совету инвесторов.

По этой концепции город воспринимается как региональная корпорация, которая генерирует рабочие места, привлекает инвестиции и способна побороть трудовую миграцию.

Согласно идеи Пола Ромера, "чартерные" города должны иметь развитую прозрачную судебную систему, английское право ведения бизнеса, благодаря чему будут защищены права собственности экономических агентов.

Главной задачей после создания демократического регуляторного поля в самом городе становится внедрение инновационных технологий и поднятие интеллектуального потенциала города.

Частично именно эта концепция была реализована в Китае. А именно в Гонконге.

Город с 1970 года кардинально отличался от материкового Китая, так как имел прививку английского права. Здесь были созданы комфортные условия для жизни благодаря развитию рыночных инструментов.

В Китае подходящим инструментом были специальные экономические зоны, куда спокойно могли "заходить" иностранные корпорации, а у граждан была возможность реализовать свой творческий потенциал благодаря сниженному налогообложению и правильной монетарной политике.

Ученый-экономист говорит, что в основе экономического успеха лежат свобода от принуждения и предоставление гражданам права выбора.

Сверхгорода должны быть построены на менее густонаселенной территории и быть максимально свободными от государственного влияния.

Хорошим примером жизнеспособности концепции Ромера служит фламандский ромб в Бельгии: его углами выступают динамично развивающиеся города (Антверпен, Левён, Брюссель, Гент), которые генерируют экономические и правовые импульсы роста. Здесь сконцентрирована большая часть населения страны (60%).

На территории самого фламандского ромба построены научные, торговые, технологические центры. Кроме того, действуют демократичные законы, сформирована система защиты титулов собственности.

Безусловно, упомянутая агломерация в Бельгии является одним из самых успешных проектов на карте Европейского Союза: в самой агломерации внутренний валовой продукт по паритету покупательной способности выше на 30%, чем в среднем по ЕС.

"Чартерный" город как инструмент борьбы с миграцией

В Украине концепция "чартерных" городов может быть реализована в виде кластеров или экономически свободных зон. Часть функций в городах, свободных от административного влияния государства, может быть передана совету внешних директоров.

Фактически кластеризация городов — это финансовая приватизация с целью ускорения экономического роста, создания продуктивных рабочих мест, эффективного использования ресурсного и трудового потенциала, привлечения иностранного капитала.

Для этого формируются точки роста, свободные от налогообложения и с правильным демократичным правовым полем относительно ведения инвестиционной активности.

Более того, для Украины сама идея "чартерных" городов является панацеей в борьбе со стойкой трудовой миграцией.

Чтобы пресечь развитие бедности и отток рабочей силы, нужно вместо привлекательных внешних факторов создать привлекательные условия: преобразовать внешнюю трудовую миграцию во внутреннюю путем создания активных полюсов роста.

Действительно, воплощение концепции "чартерных" городов Пола Ромера поможет регионам Украины восстановить угасающий импульс производственных территориальных комплексов, которые были созданы еще в Советском Союзе при масштабной индустриализации и урбанизации.

Если страна не может достичь максимальной экономической эффективности и социальной справедливости в масштабах всей своей территории, то можно обеспечить развитие точек роста в виде городов, которые будут накапливать все необходимые ресурсы, тем самым ликвидируя трудовую миграцию украинцев в мегаполисы других стран.

Всем известна фраза Альберта Эйнштейна: "Невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она появилось. Нужно решать ее, поднявшись на следующий уровень".

Поиск новых моделей управления и создания специальных экономических условий для разных форм частного-приватного партнерства – это как раз поиск решений на "следующем уровне".

К тому же уже сейчас невооруженным взглядом, что у нас появляется свой украинский "ромб": Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепр, куда ежегодно переезжают десятки тысяч украинцев.

Побороть такую проблему как трудовую миграцию заграницу можно, создав привлекательные условия для экономического (кластерного развития) и внедрения всех необходимых инноваций в украинских городах, которые и так экономически крепнут.

Пол Ромер наталкивает на мысль, что в долгосрочной перспективе Украина сможет побороть трудовую миграцию, трансформируя её в региональную, создавая кластеры, в которых финансовые и социальные условия превышали бы средний уровень по стране.