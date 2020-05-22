Коли всі повернулися додому

Более 400 тыс заробитчан вернулись в Украину за последние несколько месяцев. Еще около двух миллионов человек потеряли работу здесь.

Итоговая цифра, вероятно, окажется намного больше.

Например, около 40% предприятий HoReCa уже ликвидировались как субъекты предпринимательства, соответственно, их сотрудники стали безработными.

Похожая ситуация – в других отраслях, ориентированных на обслуживание в прямом контакте.

Рынки и базарчики – это сотни тысяч потерянных рабочих мест. Их закрытие уже потянуло за собой мелких сельхозпроизводителей и логистов. Реальный уровень безработицы на выходе из самоизоляции составит не менее 15-20%.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что мировая экономика будет выходить из кризиса очень медленно, и этот процесс затянется на годы.

Значит, той немалой части украинского бизнеса, которая ориентирована на экспорт, не приходится ждать ничего хорошего. Многотысячные коллективы металлургов, химиков и энергетиков ждут сокращения.

Что же всему этому в состоянии противопоставить государство? Лозунг о том, что в Украине есть работа для всех, и заявления о желании оставить в стране заробитчан в нынешних условиях – полная утопия. Более того, даже если бы власть захотела отправить обратно всех вернувшихся, ничего бы не вышло.

Украинцы в прежних количествах вряд ли будут востребованы в ЕС. Там сейчас лихорадочно размышляют, чем бы занять своих безработных. Платить миллионам людей достаточные для выживания пособия Украина долго не сможет.

Складывается ситуация, чреватая социальными бунтами, репетиции которых с лозунгами отмены карантина уже прошли в Киеве и во многих областных центрах.

Уже сейчас очевидно, что власти придется пересматривать и социальную, и экономическую политику. Патернализм при таком количестве безработных и нуждающихся в помощи просто не по карману скудеющей казне.

На повестке – стремительная либерализация экономической деятельности, стимулирование развития бизнеса не столько с целью получения налогов, сколько для обеспечения занятости населения.

Чем быстрей власть осознает, что новые рабочие места – ценность сама по себе, даже без существенных налоговых ожиданий, тем менее болезненным окажется выход из карантина – период, который может затянуться на годы.

Совсем недавно Украина получила бесценный опыт превращения безработных малоимущих граждан в предпринимателей.

В ходе реализации пилотного проекта Минсоцполитики и Мирового банка "Рука допомоги" более 230 безработных и вынужденных переселенцев из получателей социальных пособий превратились в предпринимателей-налогоплательщиков. Loading...

Более 2 тыс людей были трудоустроены и около 1 тыс приняли участие во временных оплачиваемых общественных работах.

Суть проекта – апробация эффективных механизмов возвращения на рынок труда и привлечения к предпринимательству безработных и переселенцев, которые получали государственную помощь для малоимущих.

Готовым к предпринимательству и желающим создать бизнес предоставлялись беспроцентный микрокредит, обучение и консультативная поддержка.

Каждого участника мы брали за руку и проводили по всем этапам построения бизнеса, начиная с момента написания заявки до составления и защиты бизнес-плана, регистрации предприятия, получения оборудования, уплаты налогов.

Благодаря такому сопровождению проект показал феноменальные для Украины результаты. Если в среднем из ста предприятий малого бизнеса после года работы закрывается около 50%, то в "Руке допомоги" за 2,5 года прекратили работу менее 10%, остальные развиваются, создают рабочие места и платят налоги. И это люди, которые сами еще недавно жили за счет соцпомощи.

Некоторые новые предприниматели вернулись c заработков. Такие, как Василий Смеркло из села Ярушичи Львовской области, который два года назад начал производить панели из камыша для утепления домов и перекрытия крыш.

Участники проекта открыли разные бизнесы: от изготовления мебели, обуви и козьих сыров до производства промышленных стиральных машин. Они показали впечатляющие результаты, получив всего 60-70 тыс грн беспроцентного кредита.

Возврат средств предусматривался на протяжении трех лет. В счет возврата учитываются все уплаченные налоги, но часть участников досрочно вернули государству займы. Более половины денег, выданных участникам "Руки допомоги" в виде возвратной финансовой помощи, государство уже получило обратно.

По отзывам многих экспертов, "Рука допомоги" стала самым успешным проектом в социальной сфере Украины. Высоко оценили проект и за рубежом. За полгода он получил две высшие награды в области управленческого консалтинга.

В бизнесе успешный проект немедленно масштабируют, чтобы не упустить выгоду. С государственным менеджментом все иначе. С момента завершения проекта прошло больше года. Все это время от безработных и вынужденных переселенцев поступают заявки о присоединении к "Руке допомоги".

Вопреки декларациям о продлении проекта власть ничего для этого не сделала. Правда, недавно появились сообщения, что Мировой банк, изначально поддерживавший проект, выделил средства на его продолжение.

Нынешний министр социальной политики Марина Лазебная была одним из авторов проекта и его куратором от Мирового банка. Это дает надежду, что наработанный уникальный опыт не умрет в папках с отчетами.

В чем причина успешности проекта? Почему многочисленные попытки создания бизнес-инкубаторов, например, для жителей шахтерских городков после закрытия шахт, заканчивались лишь коррупционными скандалами?

Почему "Рука допомоги" оказалась принципиально эффективней других программ помощи бизнесу, которые поглощали огромные деньги без заметного эффекта?

Сработал новый механизм финансирования. Участники не получали деньги на руки и не могли потратить их, к примеру, на отдых. Проект оплачивал лишь счета на приобретение оборудования и материалов, которые значились в утвержденном бизнес-плане. Так что нецелевое расходование средств было сразу исключено.

Однако даже самый совершенный механизм выдачи микрокредитов всегда упирается в неповоротливость и консервативность госаппарата.

Механизм, идея – лишь полдела, важна реализация. Здесь решающую роль сыграли обучение и активный консалтинг для местных органов власти, управлений соцзащиты, центров занятости и будущих предпринимателей.

Полезным оказался и постоянный мониторинг выполнения условий договоров участниками проекта. Каждые три месяца наши участники-предприниматели отчитываются в своей области о состоянии бизнеса. Как показала практика, такие отчеты больше нужны и важны для самих участников, чем для контролеров. Они помогают наладить промежуточный контроль выполнения бизнес-планов.

Симбиоз этих факторов – инновационный механизм финансирования, консультационное сопровождение и контроль – сделал бизнес участников "Руки допомоги" жизнеспособным. По отдельности все эти факторы хороши, но малоэффективны: кредит без консалтинга, консультационное сопровождение без контроля, консалтинг без финансовой поддержки не обеспечили бы результата.

Согласно нашим наблюдениям, при использовании предложенных механизмов государство возвращает все потраченные на начинающего предпринимателя деньги в виде налогов максимум за три с половиной года. При этом семье такого человека уже не нужно платить пособие и часто — субсидию.

Интегральная оценка – с учетом отмены госпомощи и субсидий – показывает окупаемость государственных инвестиций в среднем за год с небольшим. За три-четыре года десятки тысяч нынешних безработных, имеющих потенциал к предпринимательству, можно превратить в налогоплательщиков, которые не уедут из Украины на заработки, а будут жить и работать дома.

Есть только одна проблема для начала масштабного внедрения проекта "Рука допомоги": власть пока видит больший потенциал для трудоустройства безработных на строительстве дорог. Да, инфраструктурные проекты, лопаты и тачки спасали США от безработицы во время Великой депрессии, но мир с тех пор немного изменился, и появились более эффективные механизмы.