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"Контракти на різницю" для продажу електроенергії з ВДЕ

"Контракти на різницю" для продажу електроенергії з ВДЕ

У чому суть нового механізму продажу електроенергії з відновлювальних джерел та перспективи його застосування.
Четвер, 20 серпня 2020, 13:42
Георгій Гелетуха
голова правління Біоенергетичної асоціації України

У перехідних положеннях нещодавно прийнятого Закону України 810-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" йдеться про те, що Кабмін має розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволить виробникам енергії з відновлювальних джерел продавати її за новим механізмом.

Зокрема, законопроект має надати право виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії "виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку з можливістю отримання компенсації у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною, що не нижче, ніж ціна на ринку "на добу наперед".

Законопроєкт потрібно розробити протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону.

Що це за механізм і що його впровадження дасть виробникам електроенергії з біомаси і біогазу?

Суть механізму доволі проста: виробник електроенергії з ВДЕ продає електроенергію напряму споживачу за двостороннім договором, або на ринку на добу наперед чи внутрішньодобовому ринку за ринковими цінами. 

При цьому він укладає з ДП "Гарантований покупець" (Гарпок) "договір на різницю", згідно з яким отримує компенсацію, що дорівнює різниці між "зеленим" тарифом та ринковою ціною (див. рисунок). 

 

Переваги нового механізму

По-перше, новий механізм дозволить зменшити залежність виробників електроенергії з ВДЕ від проблем з виплатами від гарантованого покупця за "зеленим" тарифом та аукціонною ціною підтримки. 

Прикладом може служити ситуація, коли за березень-травень 2020 року рівень оплати від Гарпок виробникам електричної енергії з біомаси та біогазу за електроенергію становив в середньому близько 5-7 % на місяць. 

Оскільки паливна/сировинна складова зазначених проєктів складає близько 60%, своєчасна оплата за вироблену електроенергію є для них критичним питанням.

По-друге, це сприятиме розвитку конкуренції на ринку електроенергії. Однією з конкурентних переваг електроенергії з ВДЕ є її внесок в боротьбу з антропогенною зміною клімату та спрямованість на сталий розвиток. 

Ці аргументи стають все більш актуальними, особливо для великих компаній, що хочуть продемонструвати свою соціальну відповідальність. 

Зараз, коли Гарпок є єдиним покупцем всієї електроенергії з ВДЕ та продає її всім споживачам разом з електроенергією з інших джерел, зацікавлені споживачі не мають змоги підтримати своїм вибором купівлю саме відновлюваної електроенергії.

І нарешті, впровадження цього механізму сприятиме розвитку ринку двосторонніх договорів між виробниками електроенергії з ВДЕ та споживачами, що в перспективі створить передумови для переходу до довгострокових договорів на зразок корпоративних контрактів на закупівлю е/е з ВДЕ (Corporate PPAs), як механізму підтримки, альтернативному "зеленим" тарифам та аукціонам підтримки.

Перспективність двосторонніх договорів виробників електроенергії з ВДЕ з покупцями визнає і сам директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець: "Якщо буде сертифікат відповідності, будуть охочі купувати таку електроенергію і вище ціни РДН навіть в 1,5-2 рази.

Ми вже спілкувалися з цього приводу з фахівцями. Є споживачі, які готові купувати цю електроенергію – це здебільшого великі закордонні компанії, які прагнуть асоціювати себе з чистою енергією".

Інтерес великих іноземних, а також і вітчизняних компаній до відновлюваної електроенергії продиктований загальним трендом на посилення корпоративної соціальної відповідальності, коли провідні компанії прагнуть продемонструвати свої зусилля для вирішення соціальних та екологічних проблем та внесок в сталий розвиток суспільства, що, зрештою, покращує їх імідж та посилює позиції в бізнесі.

Щоправда, реалізація цього механізму накладає певні додаткові вимоги на виробників з ВДЕ – при укладенні прямих договорів вони повністю відповідатимуть за можливий небаланс, тобто розбіжність між запланованим та реальним обсягами та графіком відпуску електроенергії. 

Нагадаємо, що зараз виробники електроенергії з ВДЕ входять до балансуючої групи Гарпоку, що несе відповідальність за їх небаланси. 

Крім того, для багатьох потенційних споживачів важливим є отримання гарантій походження, що засвідчуватимуть споживання ними саме відновлюваної електроенергії.

Прогнозуємо інтерес саме біоенергетичних проєктів до цього механізму, оскільки біоенергетичні проєкти можуть виходити з балансуючої групи Гарпоку з меншими ризиками, враховуючи стабільний характер їх генерації. 

Важливе питання, яке при цьому виникає, хто і як надаватиме виробникам відновлюваної е/е "гарантії походження", які, на нашу думку, часто будуть необхідні при продажі такої е/е по прямим договорам і для повноцінного запуску цього механізму.

Питання видачі таких гарантій поки не врегульоване. З одного боку, їх видача передбачена законом України "Про альтернативні джерела енергії", і навіть існує постанова КМУ щодо порядку їх видачі, що передбачає створення і ведення відповідного реєстру. 

Ці завдання зазначеною постановою покладено на Держенергоефективності. 

З іншого боку, форма та зміст гарантії походження, передбаченої постановою, не відповідає вимогам щодо таких гарантій в країнах ЄС, що може вплинути на "цінність" гарантій походження української відновлюваної електроенергії.

Та й реєстр таких гарантій на даний час не створено і їх видача, відповідно, не проводиться.

Отже, запуск цього механізму потребує внесення законодавчих змін та здійснення відповідних заходів щодо:

  • впровадження практики прямих договорів виробників електроенергії з ВДЕ зі споживачами;
  • запровадження договорів на різницю між Гарпок та виробниками;
  • покращення нормативної бази, розробки та практичного застосування реєстру гарантій походження електроенергії та процедури їх видачі.

Співавтор Володимир Крамар, експерт Біоенергетичної асоціації України.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Зелений тариф енергетика біопаливо

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