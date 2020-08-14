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Лихо без розуму

Лихо без розуму

Кабмін віддав під приватизацію 200 держпідприємств. Віце-прем'єр з питань промполітики виключив зі списку п'яту частину. (рос)
П'ятниця, 14 серпня 2020, 08:28
Ігор Мазепа
генеральний директор, власник інвестиційної компанії Concorde Capital

Наконец-то правительство делает решительные шаги в сторону того, чтобы избавить себя от бремени управления тысячами предприятий, и активно передает их в Фонд госимущества для подготовки к приватизации. 

Очевидно, в Кабмине понимают, что владеть сотнями и тысячами предприятий – это не государственное дело. Это всегда неэффективность и бесконтрольность, а в итоге – всегда коррупция и убытки. 

Поэтому, я приветствую решение Кабмина передать порядка 200 государственных предприятий в управление ФГИ. Все это улучшает имидж самого правительства, как внутри страны, так и за рубежом, и дает надежду на рост инвестиционной привлекательности Украины.

И на фоне этих адекватных инициатив, особенно неадекватными выглядят действия нового вице-премьера по вопросам промполитики, который вдруг решил не передавать Фонду госимущества 19 объектов, ссылаясь на необходимость "дополнительного изучения" вопроса. 

Вот мне интересно, что там господин Уруский (Олег Уруский — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, — ЕП) решил изучить? 

Очевидно же, что не стратегическую ценность этих предприятий, ведь таковой там не прослеживается – просто посмотрите на этот список

Очевидно, что не проблемы с задолженностью по налогам или зарплатам (как предполагают некоторые эксперты), так как такие проблемы не являются противопоказанием к разгосударствлению, а совсем наоборот. Что там остается изучать — возможности "оседлать" коррупционные схемы?

Когда наши чиновники наконец-то поймут, что чем больше они будут делать исключений из простых и правильных решений, тем больше будет к ним недоверия и подозрений в нечистоплотности? 

Далеко не все хотят от правительства простых решений – ведь таких не бывает. Но точно все хотят от правительства последовательных и прозрачных решений. 

Только так создается доверие к власти, без которого нельзя создать фундамент для долгосрочного экономического роста.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
приватизація ФДМУ

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