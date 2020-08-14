Лихо без розуму

Наконец-то правительство делает решительные шаги в сторону того, чтобы избавить себя от бремени управления тысячами предприятий, и активно передает их в Фонд госимущества для подготовки к приватизации.

Очевидно, в Кабмине понимают, что владеть сотнями и тысячами предприятий – это не государственное дело. Это всегда неэффективность и бесконтрольность, а в итоге – всегда коррупция и убытки.

Поэтому, я приветствую решение Кабмина передать порядка 200 государственных предприятий в управление ФГИ. Все это улучшает имидж самого правительства, как внутри страны, так и за рубежом, и дает надежду на рост инвестиционной привлекательности Украины.

И на фоне этих адекватных инициатив, особенно неадекватными выглядят действия нового вице-премьера по вопросам промполитики, который вдруг решил не передавать Фонду госимущества 19 объектов, ссылаясь на необходимость "дополнительного изучения" вопроса.

Вот мне интересно, что там господин Уруский (Олег Уруский — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, — ЕП) решил изучить?

Очевидно же, что не стратегическую ценность этих предприятий, ведь таковой там не прослеживается – просто посмотрите на этот список.

Очевидно, что не проблемы с задолженностью по налогам или зарплатам (как предполагают некоторые эксперты), так как такие проблемы не являются противопоказанием к разгосударствлению, а совсем наоборот. Что там остается изучать — возможности "оседлать" коррупционные схемы?

Когда наши чиновники наконец-то поймут, что чем больше они будут делать исключений из простых и правильных решений, тем больше будет к ним недоверия и подозрений в нечистоплотности?

Далеко не все хотят от правительства простых решений – ведь таких не бывает. Но точно все хотят от правительства последовательных и прозрачных решений.

Только так создается доверие к власти, без которого нельзя создать фундамент для долгосрочного экономического роста.