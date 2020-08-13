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Нові можливості для соціальних підприємців зі сходу України

Нові можливості для соціальних підприємців зі сходу України

Як отримати доступний кредит для бізнесу на прифронтових територіях.
Четвер, 13 серпня 2020, 08:19
Василь Назарук
керівник програми соціального інвестування Western NIS Enterprise Fund

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) почав прийом заявок на кредитування під 5% річних для соціальних підприємств з Донецької та Луганської областей в рамках проєкту "Доступні кредити для соціальних підприємств Східної України".

Конкурс став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку згідно з умовами контракту з WNISEF.

Ми робимо акцент на підтримці соціальних підприємств, оскільки впевнені, що підсилення їх комерційної складової сприятиме більш ефективному вирішенню нагальних соціальних та екологічних проблем у регіоні.

Чому саме схід

Програма соціального інвестування WNISEF завжди ставила східні області в пріоритет, розуміючи, що там ситуація більш критична, ніж в інших областях.

Це пов'язано із значною кількістю соціальних, екологічних, економічних проблем у громадах Донеччини та Луганщини, спричинених військовими діями.

Одні проблеми потрібно вирішувати терміново, на що виділяються грантові кошти і міжнародна та урядова допомога, інші слід вирішувати силами громад.

Соціальне підприємництво – універсальний і дієвий механізм поступового вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Він дозволяє розвивати відповідальне підприємництва і відходити від сторонньої допомоги.

Чи доступні наші кредити

Ставка – 5% річних протягом усього терміну кредитування, розмір позики – від 270 тис грн до 1 млн грн на різні цілі, включаючи поповнення обігових коштів, фінансове забезпечення – від Програми соціального інвестування WNISEF.

Якщо порівняти з іншими програмами, які близькі за розміром ставки, то вони вимагають великої прибутковості та ліквідної застави, яка покриє можливі збитки у випадку дефолту, що не підходить соціальним підприємствам.

Хто наш потенційний позичальник

Підприємства Донецької і Луганської областей з річним доходом не більше 80 млн грн, які можна кваліфікувати як соціальні за такими основними критеріями.

* Бути зареєстрованою юридичною особою відповідно до чинного законодавства України або фізичною особою-підприємцем та здійснювати комерційну діяльність у Донецькій або Луганській областях.

* Мати чітко прописану в офіційних документах соціальну (екологічну) мету.

* Мати чітко прописаний механізм розподілу прибутку, де буде видно, скільки відсотків прибутку спрямовується на соціальну мету.

Ми пропонуємо для підприємств три опції, які дозволять кваліфікувати підприємство як соціальне.

* Працевлаштування представників вразливих груп населення. Кількість працівників, які представляють вразливі групи населення, перевищує 50% від кількості персоналу підприємства і значна частина прибутку реінвестується в розвиток підприємства з метою створення робочих місць.

* Працевлаштування представників вразливих груп населення. Кількість працівників, які представляють вразливі групи населення, становить менше 50% від загальної кількості персоналу і щонайменше 10% прибутку спрямовується на соціальну мету.

* Щонайменше 20% прибутку спрямовується на соціальну мету.

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Як будуть обирати переможців

Ми будемо обирати заявки, які демонструватимуть перспективність та актуальність бізнес-ідеї і соціальний та екологічний вплив на рівні громади. У процесі проведення конкурсу до 31 серпня 2020 року аплікантам будуть надаватися консультації, які дозволять покращити і вдосконалити заявки.

Кредитний комітет програми до 14 вересня 2020 року визначить п'ять-шість найкращих заявок і надасть їх авторам рекомендаційні листи для звернень до найближчих відділень Ощадбанку для отримання доступних кредитів.

Ощадбанк перевірить кредитні історії, платоспроможність, реєстраційні документи, винесе заявки на свій кредитний комітет і затвердить фінальні умови. Загальна сума позик, що будуть надані соціальним підприємствам двох областей, становитиме близько 100 тис дол у гривневому еквіваленті.

Як подати заявку

На нашому сайті можна ознайомитися з деталями, переконатися, що ФОП чи підприємство відповідають усім вимогам, та завантажити документи.

Ми віримо, що соціальне підприємництво є одним з ключових елементів розвитку східної України, адже цей інструмент допомагає створювати робочі місця для вразливих груп населення, куди входять і внутрішньо переміщені особи, та вирішувати низку соціальних проблем.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
кредити Луганськ Донецьк

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