Про що мовчать критики "Великого будівництва"

Прямо зараз ми в розпалі реалізації програми "Велике будівництво".

Дорожні роботи тривають на 4 тис км доріг, залучене фінансування з усіх трьох запланованих джерел, перші сотні кілометрів уже здані в експлуатацію.

Ми переконали навіть найзатятіших скептиків у тому, що "Укравтодор" почав працювати ефективніше – про це свідчать конкретні дії та цифри.

Темпи оновлення доріг

На кінець липня в Україні оновлено у півтора рази більше доріг, ніж за весь 2018 рік. Наразі ми говоримо про 1 450 км влаштованих верхніх шарів дорожнього покриття. Це фінальний етап, після якого переважно залишається лише нанесення розмітки і встановлення дорожніх знаків.

Цьому завдячуємо ранньому старту дорожнього сезону та стабільному фінансуванню дорожніх робіт.Наразі у лідерах Закарпатська, Запорізька, Луганська та Харківська області. У кожній з них влаштовано понад 100 км доріг.

Найнижчий показник – у Кіровоградській області, однак ситуацію виправляємо: у липні почалися роботи на дорозі від Кропивницького до Кривого Рогу і в листопаді маємо завершити їх на чотирьох ділянках. Якщо додати Запорізьку область, то разом у 2020 році оновимо понад 115 км Н-23 у трьох областях.

Щодня показник влаштування верхніх шарів по Україні збільшується на 20-30 км. Тобто до кінця літа вийдемо на позначку 2000-2500 км.

Однак найбільше зростання матимемо восени. З огляду на темпи, я впевнений, що у 2020 році ми реалізуємо всі поставлені плани у повному обсязі і навіть зможемо вийти на перші об'єкти 2021 року.

Дорожні закупівлі стали кращими

Це не моя персональна оцінка – кожен може зайти в аналітичний модуль bi.prozorro і побачити позитивні зрушення. Ми проаналізували показники економії та конкуренції за останні п'ять років і порівняли їх з показниками за останні дев'ять місяців. Середній показник економії за 2015-2020 роки – 6,2%, за 2016-2018 роки – 4,6%, а з кінця 2019 року до липня 2020 року – 7%.

Економія суттєво зросла – це при тому, що пропозиції на тендер уже подаються з максимально низькою ціною, після проведення незалежної експертизи.

Конкуренція теж зросла, а не знизилася, як заявляють деякі громадські активісти. Так, якщо середній показник за останні п'ять років – три учасники, то за останні дев'ять місяців він виріс до 3,5 учасника. А от, наприклад, у 2016-2018 роках конкуренція була на рівні 2,5 учасника на торги.

Нам часто закидають, що кількість гравців знизилася. Так, адже ми нарешті почали укрупнювати дорожні тендери: маленькі компанії перейшли на ринок місцевих доріг, а компаній-привидів, тролів та одноденок стало менше.

Ефективність дорожніх закупівель підтверджує правильність обраного нами напряму розвитку. Наші пріоритети – досвід, кваліфікації і потужності компаній. Ми не вигадуємо нічого нового і рухаємося в руслі найкращих світових практик.

Дорожній ринок європейського рівня — що робимо для цього

Нам часто доводиться мати справу із застарілими, почасти навіть радянськими механізмами в закупівлях та управлінні дорожнім господарством.

Тому ми робимо все, щоб наступний закупівельний сезон мав новий закон про ціноутворення, затверджену методологію закупівель, лібералізований ринок моніторингу й технагляду з конкуренцією міжнародного рівня.

Без відкритого ринку моніторингу й технагляду ми не зможемо отримувати цілісну уніфіковану інформацію про стан українських доріг, а отже – перейти від контролю за якістю доріг до управління якістю.

Ми плануємо впроваджувати довгострокові контракти на експлуатацію доріг (OPRC). Однак масштабний перехід на OPRC можна здійснити лише за умови, що ми матимемо якісні паспорти доріг. Для цього вже зроблені перші кроки.

Наша ціль – за три-чотири роки оновити всю мережу державних доріг. У 2021 році плануємо оновити і побудувати 7 тис км шляхів. Паралельно запускаємо п'ятирічну Національну програму оновлення мостів з бюджетом 28,7 млрд грн.

Звісно, це поки лише наша візія. Щоб вона стала реальністю, має спрацювати весь державний механізм, усі гілки влади, фінансові та економічні важелі. Наразі найважливіше – не втрачати темпів і лише прискорювати їх.