Місцеві гарантії для місцевих доріг

Поки вся увага в програмі "Велике будівництво" прикута до "Укравтодору" та ремонту доріг державного значення, ремонтам місцевих доріг присвячується значно менше уваги.

З одного боку, у 2020 році планується відремонтувати близько 6 500 км доріг, 4 200 км з яких – дороги державного значення, підпорядковані "Укравтодору".

З іншого – саме місцеві дороги становлять основну частину автошляхів України: понад 120 тис км із загальної мережі в розмірі 170 тис км.

З 2018 року ремонтом та обслуговуванням доріг місцевого значення займаються органи місцевої влади. Вони ж і знаходять гроші на ремонт.

Основне джерело надходжень – дорожній фонд, який наповнюється сплатою акцизів на пальне. У 2020 році на місцеві дороги з нього виділено 22,2 млрд грн. Це велика сума, проте в масштабі країни цих коштів надзвичайно мало для якісного оновлення мережі місцевих доріг.

Найчастіше через хронічне недофінансування ці дороги – в найгіршому стані, такому, що на окремих ділянках люди садять в ямах картоплю. Для доріг державного значення коштів фонду, 31,5 млрд грн, теж не вистачає.

Щоб виконати амбітний план, Верховна Рада розблоковує з COVID-фонду невикористані 35 млрд грн. Є ще одне джерело, завдяки якому ремонти вдалося почати на 2 600 км державних шляхів: залучення коштів під державні гарантії, завдяки чому "Велике будівництво" отримало ще 19 млрд грн.

Такий підхід до фінансування доріг широко застосовують в усьому світі. Наприклад, у США лише на підтримку мережі швидкісних доріг, інтерстейтів, випускають бонди на десятки мільярдів доларів.

В Австрії, яка значно менша за Україну за площею і протяжністю доріг, державне підприємство, що обслуговує дороги, постійно залучає кошти під державні гарантії. Борг цього підприємства становить 12 млрд євро, проте воно продовжує використовувати цей інструмент для розвитку інфраструктури.

Ремонт та будівництво доріг створюють потужний мультиплікаційний ефект в економіці. Державні кошти залишаються в державі і йдуть у реальний сектор.

Створюються робочі місця – і на ремонтних об'єктах, і на відновленій придорожній інфраструктурі. Гарні дороги сприяють розвитку бізнесу, покращують логістику, зменшують операційні витрати.

Не варто забувати і про соціальний ефект, особливо важливий на місцевому рівні. Гарні дороги – це можливість швидко та комфортно дістатися до районних та обласних центрів, звернутися до лікарні, отримати державні послуги. Урешті, підвищувати рівень життя громадян – одне з головних завдань держави.

Саме тому Верховна Рада ухвалила закон №3510, який вводить поняття залучення коштів під місцеві гарантії. Це працює так само, як і на державному рівні, лише замість уряду гарантом повернення коштів є органи місцевої влади.

Закон передбачає, що залучені під місцеві гарантії кошти можуть іти на ремонт та обслуговування доріг загального користування місцевого значення. Якщо місцева влада користуватиметься цим механізмом, то кошти підуть саме на дорожні роботи, а не на будь-які інші статті витрат.

Таким чином, місцева влада отримує реальний механізм, який дозволить отримати додаткове фінансування та відремонтувати дороги, що перебувають в аварійному стані. Це вигідно всім, оскільки будь-які позитивні зміни на місцевому рівні позитивно впливають на імідж місцевої влади.

Громадяни зможуть побачити рівні дороги з якісною розміткою та придорожньою інфраструктурою там, де останні майже 30 років були лише ями. Після підписання закону президентом і набуття документом чинності реалізація його норм залежатиме винятково від представників місцевої влади.

Якщо губернатори (голови обласних держадміністрацій. – ЕП) захочуть використати цей інструмент для розвитку інфраструктури, уже за кілька років ми побачимо, як зміняться дороги навіть до найменших міст та селищ.