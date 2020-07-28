Черговий штраф на сотні мільйонів

Учасники корпорації "Укрбуд" вчергове порушують закон. Замість того, щоб чесно конкурувати за державні проекти, вони узгоджували та координували свої дії.

Мета зрозуміла – перемогти в тендері і отримати державний підряд. Така поведінка називається картельною змовою та є одним з найбільш серйозних порушень в сфері конкурентного права.

Змови мають згубний вплив на національну економіку, їх наслідки відчуває споживач, оскільки в конкурсах перемагає не той, хто надав кращу й дешевшу пропозицію, а учасник схеми.

АМКУ вже не вперше штрафує компанії з орбіти "Укрбуду" і позбавляє їх права на участь у державних закупівлях. Але чи дієві такі заходи і чи можна убезпечити майбутні торги від таких змов?

Корпорація, яка не хоче вигравати чесно

"Чи можна купувати кавуни в нашому магазинчику? О, звісно. Якщо з ним щось не те, прийде ж все село і буде не тільки сваритися".

Так в одному селі на півдні України мені розповіли про інститут репутації. Не можна дурити людей — вони цього не пробачають.

Але це в селі. На території великого бізнесу в Україні ще досі не дійшли до такого рівня розуміння економіки.

За кордоном корпорації вкладають гроші у власну репутацію, бо розуміють – кілька корупційних скандалів і глобальне село помножить таку фірму на нуль. У нас ситуація поки що інакша.

Ми вже другий рік вчимо корпорацію "Укрбуд" дотримуватись законів та чесної конкуренції. Однак скандали й далі регулярно потрапляють в стрічки новин.

Минулого року Антимонопольний комітет довів, що корпорація "нагріла" державу при реконструкції Шулявського мосту, реконструкції клініки Амосова та гімназії Бойченка.

Тоді тендери більше ніж на 2 млрд розіграли між собою пов’язані з корпорацією компанії. Зробили вигляд боротьби на тендері і отримали контракти.

АМКУ наклало штрафи на ТОВ "Північно-український будівельний альянс" та ТОВ "Спецбуд-Плюс" (обидві компанії, зрозуміло, з корпорації "Укрбуд") у розмірі 260 млн грн .

Днями інші компанії з орбіти цієї ж корпорації отримали новий штраф — 116 мільйонів гривень. Цього разу – за змову при будівництві об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, де замовником виступило ДП "Енергоатом".

Розслідування знову проводили спеціалісти Київського обласного територіального відділення АМКУ. Об’єкт розслідування – 4 тендерні процедури у 2017-18 роках з контрактами на суму мільярд гривень.

"Перемогли" в торгах пов’язані з "УКРБУДом" підприємства БК "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж".

Вони не шукали ефективних способів знизити видатки держави, а пішли перевіреним іншими компаніями корпорації шляхом – домовилися і "розіграли" тендер.

Антимонопольний комітет рік досліджував цю справу і довів факт змови. Окрім штрафу АМКУ, компаніям заборонено брати участь в державних закупівлях протягом трьох років.

Це має зекономити гроші платників податків і в майбутньому. Але чи навчить чергове покарання підприємців грати чесно?

Чому це важливо для кожного?

Змова на державному тендері – це насправді вкрадені в кожного з нас гроші. Конкуренція ж потрібна не для теоретиків, а для того, щоб всі ми отримували кращий сервіс чи послуги за менші гроші.

Під час чесних торгів різні забудовники можуть зменшувати суму, яка необхідна для того чи іншого завдання, використовуючи нові технології, нові матеріали – так працює ринкова економіка.

Коли ж на тендер приходять кілька більш ніж знайомих між собою компаній, вони розігрують виставу замість конкуренції. І кожен з нас платить більше.

Знайти такі випадки зараз простіше, ніж раніше. Всі державні тендери знаходяться в базі "Прозорро", кожну компанію можна перевірити.

У випадку з БК"Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж" компанії навіть не сильно ховалися. Їх менеджмент напряму пов’язаний між собою попередніми роботами та навіть частками впливу.

Вони діяли синхронно і використовували однакові IP адреси для подань та під час входу на аукціон "Прозорро".

Це тільки вершина айсбергу, завдяки залученню правоохоронців (АМКУ має на це право і використовує його не вагаючись) ми дізналися, що компанії пов’язані між собою господарською діяльністю, надають фінансову допомогу та виконують роботи одне для одного.

Більше того – одні особи з одних IP адрес мають доступ до рахунків обох підприємств, а фінансисти обох компаній активно зідзвонювалися одне з одним до і під час торгів. Тобто, всі ознаки змови очевидні.

І саме сукупність доказів, а не підозри-припущення чи "зливи", дала можливість 27 липня на Тимчасовій адмінколегії за головування очільниці АМКУ п. Ольги Піщанської та участі Заступниці Голови — Держуповноваженої Дарини Чередніченко прийняти відповідне рішення.

Як переламати ситуацію і повернути конкуренцію?

Дуже важливо пам’ятати: АМКУ не каральний і не правоохоронний орган. Пошуком корупціонерів і "дерибанщиків" є кому займатися в країні і без нас.

Наше завдання зробити так, щоб почала працювати справжня конкуренція, щоб бізнес розвивався, розвивав нові технології, щоб монополісти не зловживали своїми можливостями.

В ідеальному світі це мало би працювати через інститут репутації. Ніхто не хоче працювати з нечесними підприємцями. І не має значення наскільки це велика структура — продавець кавунів, чи корпорація, яка має мільярдні обороти.

Але світ не ідеальний, і це стосується не тільки України. Ми прекрасно розуміємо, що частина бізнесів свідомо не хоче керуватися правилами. Хоча очевидно, що виграли б і галузеві ринки, і економіка, і кінцевий споживач.

В АМКУ сьогодні сотні справ на розгляді – їх потік не зменшується. Можливо "налякати" порушників змогло б ведення в нашій країні кримінальної відповідальності за подібні порушення, яка існує в багатьох країнах світу сьогодні, зокрема в Канаді, Японії, США, Німеччини, Норвегії. Але це вже тема іншого аналізу.