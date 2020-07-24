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Обшук: як правильно поводитися

Обшук: як правильно поводитися

Поширені помилки власників бізнесу при проведенні обшуку. (рос)
П'ятниця, 24 липня 2020, 17:22
Денис Ненов
адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери"

Обыск – страшный сон для любого бизнесмена, чиновника, предприятия. Это всегда стресс, но при правильном поведении есть возможность минимизировать последствия.

Достаточно часто уголовное производство начинается для человека или компании именно с обыска. 

Плохо, когда приход "гостей" застает врасплох, что приводит к ряду проблем, которых можно было бы избежать при должной подготовке. 

Наш опыт показывает, что наиболее оптимальных результатов на обыске с точки зрения минимизации рисков для клиента мы достигаем в случае предварительной подготовки.

Если к вам пришли с обыском, неверным решением будет сразу открыть дверь, не уведомив и не дождавшись адвоката. 

Не исключено, что у вас заберут телефон или запретят делать звонки и вы останетесь без правовой помощи. 

Следует поставить компьютер на пароль, самое ценное спрятать в карманах (если получается). 

В идеале дождаться адвоката до начала обыска. Но если правоохранители будут решительно настроены и несмотря на вашу просьбу начнут выбивать дверь или срезать замки, для предотвращения порчи имущества стоит открыть.

Важно сразу заявить следователю/детективу/прокурору о желании воспользоваться помощью адвоката, указав его данные, и потребовать отложить обыск до его прибытия. 

Поскольку ход данного следственного действия фиксируется с помощью видеозаписи, необходимо озвучить требование адвоката в самом начале обыска. 

Также стоит попросить сотрудников правоохранительных органов представиться и предъявить служебные удостоверения, выписать их данные.

На подготовительной стадии нужно проработать следующие вопросы:

- порядок проведения обыска, права и обязанности лица, у которого проводится обыск;

- алгоритм действий обвиняемого до обыска и на всех этапах его проведения;

- действия, которых следует избегать;

- все возможные адреса проведения обыска, потенциальные причины уголовного преследования (если они известны);

- возможные уголовно-правовые риски с учетом специфики деятельности.

Решение о проведении обыска

Ошибкой является отказ от получения решения о проведении обыска, так как этот документ нужен для обжалования действий правоохранителей в ходе обыска и возврата изъятого имущества через суд. 

При получении копии решения об обыске вас попросят расписаться о ее получении на экземпляре следователя. 

При написании отметки о получении копии решения важно дописать требование допустить адвоката и указать точное время получения копии – это позволит зафиксировать фактическое время начала обыска.

 

При выборе линии поведения по отношению к "гостям" стоит избегать крайностей: препятствовать им физически и агрессивно себя вести, или наоборот – помогать им проводить обыск (двигать шкафы и т.п.). 

Не проводите экскурсию по квартире (дому) и не оказывайте никакую помощь.

Важно знать, что обыск проводится только в одном помещении (комнате). Нельзя допускать его проведения одновременно в нескольких помещениях (комнатах). Все присутствующие должны там находиться. Не допускайте, чтобы присутствующие находились в разных комнатах. Это незаконно и может привести к пропаже личных вещей, другим негативным последствиям.

Обыск – это не допрос

Распространенной ошибкой являются беседы со следователем и дача пояснений. Не стоит забывать, что задача следователя – сбор доказательств для уголовного преследования. 

Если вас хотят допросить на месте – вы не обязаны отвечать. Не ведите никаких бесед ни по делу, ни на общие темы. Чем меньше говорите, тем лучше. Это обыск, а не допрос.

Если правоохранители хотят обыскать содержимое карманов или личных вещей – не стоит добровольно отдавать свои вещи, телефон. 

Данная процедура по общему правилу должна проводиться только с участием адвоката и при обязательном составлении протокола про личный обыск. 

Вы сами ничего не обязаны доставать. В случае отсутствия адвоката, данная процедура откладывается до его прибытия. Если в течение трех часов адвокат не явился, личный обыск проводится в его отсутствие.

Хотя следователь и обязан проводить полную видеосъемку проведения обыска, однако рекомендуем снимать происходящее на обыске на телефон или камеру, так как доступ к проведенной следователем записи законом ограничен. 

Это позволит использовать зафиксированную информацию для обжалования действий правоохранителей.

"Дружить" со следователем

Иногда обвиняемые "не хотят ссориться со следователем". Это ошибка. Необходимо вносить в протокол обыска свои заявления, замечания касательно любых нарушений при его проведении. Пишите то, что вы считаете незаконным.

Стоит знать, что запрещено изымать те вещи, право на изъятие которых не предусмотрено в решении суда, кроме тех, которые связаны с совершением уголовного правонарушения (содержат на себе его следы, являются средством его совершения и т.п.; оружие и наркотики). 

Иногда при изъятии денежных средств или других ценностей человек из-за стресса или незнания указывает, что изъятое у него имущество ему не принадлежит. Такая позиция является ошибочной и значительно усложняет процесс возврата имущества через суд.

Протокол на руки

Также не стоит забывать получить по окончании обыска второй экземпляр протокола. Этот документ, вместе с копией решения о проведении обыска, необходим для возврата изъятого имущества в судебном порядке.

Практика свидетельствует о том, что соблюдение указанных выше правил позволяет минимизировать уголовно-правовые риски и создать надежные условия для защиты интересов в будущем. И помните, кто осведомлен — тот вооружен.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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