Обшук: як правильно поводитися

Обыск – страшный сон для любого бизнесмена, чиновника, предприятия. Это всегда стресс, но при правильном поведении есть возможность минимизировать последствия.

Достаточно часто уголовное производство начинается для человека или компании именно с обыска.

Плохо, когда приход "гостей" застает врасплох, что приводит к ряду проблем, которых можно было бы избежать при должной подготовке.

Наш опыт показывает, что наиболее оптимальных результатов на обыске с точки зрения минимизации рисков для клиента мы достигаем в случае предварительной подготовки.

Если к вам пришли с обыском, неверным решением будет сразу открыть дверь, не уведомив и не дождавшись адвоката.

Не исключено, что у вас заберут телефон или запретят делать звонки и вы останетесь без правовой помощи.

Следует поставить компьютер на пароль, самое ценное спрятать в карманах (если получается).

В идеале дождаться адвоката до начала обыска. Но если правоохранители будут решительно настроены и несмотря на вашу просьбу начнут выбивать дверь или срезать замки, для предотвращения порчи имущества стоит открыть.

Важно сразу заявить следователю/детективу/прокурору о желании воспользоваться помощью адвоката, указав его данные, и потребовать отложить обыск до его прибытия.

Поскольку ход данного следственного действия фиксируется с помощью видеозаписи, необходимо озвучить требование адвоката в самом начале обыска.

Также стоит попросить сотрудников правоохранительных органов представиться и предъявить служебные удостоверения, выписать их данные.

На подготовительной стадии нужно проработать следующие вопросы:

- порядок проведения обыска, права и обязанности лица, у которого проводится обыск;

- алгоритм действий обвиняемого до обыска и на всех этапах его проведения;

- действия, которых следует избегать;

- все возможные адреса проведения обыска, потенциальные причины уголовного преследования (если они известны);

- возможные уголовно-правовые риски с учетом специфики деятельности.

Решение о проведении обыска

Ошибкой является отказ от получения решения о проведении обыска, так как этот документ нужен для обжалования действий правоохранителей в ходе обыска и возврата изъятого имущества через суд.

При получении копии решения об обыске вас попросят расписаться о ее получении на экземпляре следователя.

При написании отметки о получении копии решения важно дописать требование допустить адвоката и указать точное время получения копии – это позволит зафиксировать фактическое время начала обыска.

При выборе линии поведения по отношению к "гостям" стоит избегать крайностей: препятствовать им физически и агрессивно себя вести, или наоборот – помогать им проводить обыск (двигать шкафы и т.п.).

Не проводите экскурсию по квартире (дому) и не оказывайте никакую помощь.

Важно знать, что обыск проводится только в одном помещении (комнате). Нельзя допускать его проведения одновременно в нескольких помещениях (комнатах). Все присутствующие должны там находиться. Не допускайте, чтобы присутствующие находились в разных комнатах. Это незаконно и может привести к пропаже личных вещей, другим негативным последствиям.

Обыск – это не допрос

Распространенной ошибкой являются беседы со следователем и дача пояснений. Не стоит забывать, что задача следователя – сбор доказательств для уголовного преследования.

Если вас хотят допросить на месте – вы не обязаны отвечать. Не ведите никаких бесед ни по делу, ни на общие темы. Чем меньше говорите, тем лучше. Это обыск, а не допрос.

Если правоохранители хотят обыскать содержимое карманов или личных вещей – не стоит добровольно отдавать свои вещи, телефон.

Данная процедура по общему правилу должна проводиться только с участием адвоката и при обязательном составлении протокола про личный обыск.

Вы сами ничего не обязаны доставать. В случае отсутствия адвоката, данная процедура откладывается до его прибытия. Если в течение трех часов адвокат не явился, личный обыск проводится в его отсутствие.

Хотя следователь и обязан проводить полную видеосъемку проведения обыска, однако рекомендуем снимать происходящее на обыске на телефон или камеру, так как доступ к проведенной следователем записи законом ограничен.

Это позволит использовать зафиксированную информацию для обжалования действий правоохранителей.

"Дружить" со следователем

Иногда обвиняемые "не хотят ссориться со следователем". Это ошибка. Необходимо вносить в протокол обыска свои заявления, замечания касательно любых нарушений при его проведении. Пишите то, что вы считаете незаконным.

Стоит знать, что запрещено изымать те вещи, право на изъятие которых не предусмотрено в решении суда, кроме тех, которые связаны с совершением уголовного правонарушения (содержат на себе его следы, являются средством его совершения и т.п.; оружие и наркотики).

Иногда при изъятии денежных средств или других ценностей человек из-за стресса или незнания указывает, что изъятое у него имущество ему не принадлежит. Такая позиция является ошибочной и значительно усложняет процесс возврата имущества через суд.

Протокол на руки

Также не стоит забывать получить по окончании обыска второй экземпляр протокола. Этот документ, вместе с копией решения о проведении обыска, необходим для возврата изъятого имущества в судебном порядке.

Практика свидетельствует о том, что соблюдение указанных выше правил позволяет минимизировать уголовно-правовые риски и создать надежные условия для защиты интересов в будущем. И помните, кто осведомлен — тот вооружен.