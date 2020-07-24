Бюджетна децентралізація: ключові виклики та досягнення

Вперше за роки незалежності ми підійшли безпосередньо до втілення реальних кроків щодо перерозподілу повноважень на користь регіонів і місцевої влади.

Ми вийшли на абсолютно європейську форму місцевого самоврядування в частині фіскальної децентралізації, коли кожна місцева рада має усі права і зобов’язана приймати рішення стосовно наповнення своїх бюджетів та фінансування видатків.

У рамках реалізації основного етапу децентралізації державної влади та реформи місцевого самоврядування завершується процес формування адміністративно-територіального устрою базового та субрегіонального рівня.

Після проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Україна буде покрита територіальними громадами.

Відповідно, у Державному бюджеті України на 2021 рік має бути запроваджено дворівневу модель міжбюджетних відносин та встановлено взаємовідносини між держбюджетом та 1 470 бюджетами територіальних громад.

Для досягнення даної цілі протягом 5 років велась системна робота – реформа міжбюджетних відносин, про яку розповім детальніше.

З 2015 року розпочато реформування бюджетної системи в контексті децентралізації та запроваджено нову систему міжбюджетних відносин. Реформа міжбюджетних відносин та зміни до податкового законодавства, зокрема:

сприяли підвищенню рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів;

забезпечили формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними ресурсами;

створили умови для мотивації органів місцевого самоврядування до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів.

Перший етап

За 2015 — 2016 роки вдалося впровадити перший етап реформи та досягти декількох важливих результатів:

1) зміцнено фінансову спроможність місцевих бюджетів;

2) забезпечено надання якісних суспільних послуг споживачам завдяки розширення видаткових повноважень органів місцевого самоврядування.

Таким чином, у 2016 році органи місцевого самоврядування отримали додатковий ресурс як на виконання делегованих державою повноважень, так і на виконання самоврядних функцій.

Зокрема, у 2016 році приріст надходжень до загального фонду проти 2015 року (у співставних умовах) становив 49,3%, або 48,4 млрд гривень. Загалом, за підсумками 2016 року місцеві бюджети (загальний та спеціальний фонди разом) виконано з профіцитом в обсязі 15,4 млрд гривень.

Другий етап

З 2017 року стартував (і досі триває) другий етап реформи міжбюджетних відносин.

Основним завданням цього етапу є розмежування сфер відповідальності державних та місцевих органів влади щодо утримання загальноосвітніх навчальних закладів та закладів охорони здоров’я.

На фінансування з місцевих бюджетів, в рамках поглиблення процесу децентралізації, з метою забезпечення оптимального і справедливого розподілу ресурсу між усіма бюджетами та збалансування їх фінансових можливостей передано видатки на:

- утримання загальноосвітніх навчальних закладів, окрім видатків на оплату праці педагогічних працівників, які з 2017 року здійснюються за рахунок освітньої субвенції;

- оплату поточних видатків (крім комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я) та інших видатків на утримання цих закладів, які здійснювалися за рахунок медичної субвенції.

Варто зазначити, що з 1 квітня 2020 року, відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, первинну, вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення передано на фінансування з державного бюджету.

У 2017 році приріст надходжень місцевих бюджетів проти 2016 року становив 30,9%, або 45,3 млрд гривень.

За 2018 рік приріст, у порівнянні з 2017 роком, становив 21,9%, або 42 млрд гривень. У 2019 році приріст становив 17,6%, або 41,1 млрд гривень. За січень – червень 2020 року – 2,1%, або 2,7 млрд гривень.

Дворівнева система взаємовідносин

Ще один із ключових напрямів реформи міжбюджетних відносин – це створення дворівневої моделі міжбюджетних відносин.

У результаті добровільного об’єднання громад у 2015 – 2019 роках укрупнено 3 700 місцевих бюджетів.

Завдяки реформі міжбюджетних відносин (станом на сьогодні) 872 територіальних громади мають новий рівень бюджетних повноважень і відносин з державним бюджетом.

Позитивним аспектом реформи міжбюджетних відносин є щорічне збільшення інвестиційних ресурсів місцевих бюджетів та зростання частки видатків на виконання самоврядних повноважень, що свідчить про підвищення видаткової автономності місцевих бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

Зокрема, обсяги капітальних видатків становили: за 2019 рік – 99,8 млрд грн, що на 8,6 млрд грн, або на 9,5% більше, ніж у 2018 році.

За 2018 рік – 91,2 млрд грн, що на 16,9 млрд грн, або на 22,7% більше порівняно з 2017 роком.

За 2017 рік – 74,3 млрд грн, приріст порівняно з 2016 роком + 21,7 млрд грн, або + 41,3%. За 2016 рік – 52,5 млрд грн. Приріст, порівняно з 2015 роком — 20,4 млрд грн, або 63,3%.

Досвід зарубіжних країн показує, що передача повноважень від державних органів до органів місцевого самоврядування забезпечує зміцнення місцевого самоврядування та надає їм можливість ефективніше вирішувати питання розвитку своїх територій.

У непрості часи, коли увесь світ стурбований поширенням хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Уряд країни та Міністерство фінансів України вживають усіх необхідних заходів щодо створення умов для виконання як центральними органами влади, так і органами виконавчої влади на місцях покладених на них функцій.

В підсумку, за 5 років ресурсна база органів місцевого самоврядування збільшилась у 4 рази.

У структурі доходів місцевих бюджетів, місцеві податки і збори становлять у середньому до 35%, а решта – це надходження загальнодержавних податків і зборів.

Мінфін переконаний, що через запровадження нової моделі міжбюджетних відносин, середньострокового бюджетного планування на державному та місцевому рівнях, ефективного адміністрування податків і зборів, нового адміністративно-територіально устрою базового та субрегіонального рівнів частка таких доходів у найближчі 3 роки становитиме до 70%.

Зі свого боку Міністерство фінансів України продовжує активно працювати задля побудови ефективних взаємовідносин між центральними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Зокрема, на постійній основі проводяться консультації щодо бюджетної грамотності, поліпшення системи управління місцевими фінансами і підвищення знань профільного законодавства для працівників фінансових підрозділів по цілій країні.