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Ліванці — молодці? Або Ліван як приклад

Ліванці — молодці? Або Ліван як приклад

Що сталося з країною за 4 місяці після оголошення дефолту і чому не варто повторювати цей досвід. (рос)
Понеділок, 13 липня 2020, 12:57
Владислав Рашкован
заступник виконавчого директора МВФ

25 февраля, влиятельная на Ближнем Востоке и в Ливане организация Хезболла (Hezbollah) заявила, что "Ливан не примет империалистские методы МВФ в управлении экономикой страны".

А еще через 2 недели Премьер-министр страны Хассан Диаб (Hassan Diab), который сформировал правительство только в январе, сказал, что страна стала перед сложным выбором: оплачивать ли свои долги перед кредиторами или направить все средства для социальных выплат и предоставления базовых услуг населению.

В итоге выбор был сделан: Минфин Ливана 9 марта не осуществил платеж по евробондам в 1.2 млрд долл, таким образом допустив первый суверенный дефолт в истории этой ближневосточной страны. 

Даже в условиях гражданской войны 1975-1990х годов власти страны всегда платили по долгам.

Помнится, что в тот же день некоторые украинские молодые политики, подпитываемые украинскими олигархами, продвигавшими в то время идею отказа от работы с МВФ и дефолта Украины, публично заявили, что "ливанцы – молодцы", и с них надо брать пример только недавно начавшему работу правительству Украины.

4 месяца спустя можно увидеть, какую стратегию предлагали Украине. Ситуация в Ливане сегодня нагляднее, чем десяток учебников о том, почему страны бедные. 

Даже красноречивее, чем фото, которые я опубликовал на своей страничке в конце марта, о том, к чему в разных странах приводят дефолты и неразумные экономические политики.

Сейчас в Ливане худший экономический и политический кризис с момента обретения суверенитета в 1943 году. Многие эксперты называют ситуацию "социальной катастрофой". 

Безработица выросла: более 250 тыс из 1.6 млн работников в стране оказались на улице в первый месяц. На сегодня безработным является каждый третий трудоспособный ливанец. Каждый пятый магазин в стране закрылся.

Курс ливанского фунта был привязан к доллару США на протяжении последних 30 лет – с 1997 года. Сейчас же с начала года ливанская валюта девальвировала почти на 85%. Импорт упал на 40%. 

Резервы Центробанка таят на глазах, и сейчас у страны нет средств даже для оплаты критического импорта. Импортеры говорят, что Центробанк не продает валюту даже для покупки пшеницы как минимум на протяжении месяца.

Наличной валюты в свободном официальном обращении нет вообще. Развился черный рынок валюты – разница между официальным курсом валюты и черным рынком — 6 раз. 

NYT написала, что обмен валюты в Бейруте похож на торговлю наркотиками – обмен проходит в парках или подворотнях, о встречах договариваются онлайн и под вымышленными именами – люди боятся преследований.

У банков нет свободной ликвидности – в итоге из-за неплатежей заморозились или оборвались многие логистические и производственные цепочки. Это привело к еще большим "набегам" клиентов на банки. 

Как результат, банкам пришлось ввести валютные ограничения выдачи средств со счетов физ лиц в размере 100 долл в одни руки. 

Информация о таких ограничениях банков мгновенно привела к тому, что поступления денег от ливанцев, работающих за рубежом и отправляющих деньги домой, мгновенно иссякли – никто не хотел, чтобы деньги зависли в банке. 

Недоступные на счетах доллары клиенты начали называть "lollars" — ливанские доллары.

Инфляция в стране начинает расти по спирали: если в феврале инфляция год к году была 11.4%, то в марте: 17.5%, апреле: 46.6% и в мае 56.5%. Стоит сказать, что инфляция в мае 2019 года была всего лишь 3.6%.

В стране начали отключать электричество, не делая исключений даже для светофоров. В жарком климате Бейрута не работают кондиционеры. 

Были дни, когда в центральном госпитале, который занимается больными COVID (Rafik Hariri University Hospital) света не было 20 из 24 часов. 

Сейчас стандартно свет отключается в больнице на 6 часов в день. Кроме того, девальвация значительно ухудшила ситуацию с поставками медицинского оборудования для больниц, который принимают больных коронавирусной инфекцией.

Ведущий университет страны (The American University of Beirut), основанный еще в 1866 году и входящий в топ-200 университетов мира, объявил о возможном закрытии из-за финансовых проблем. Опять-таки университет пережил гражданскую войну 80-х.

В условиях увеличивающейся инфляции и при отсутствии денег в Ливане развивается бартер: появились доски объявлений, где люди меняют, например, новые весы на пачку памперсов и бутылку масла… в другом ФБ объявлении предлагалось поменять зеленое платьице 6-летней дочки на сахар и молоко.

Внешние рынки для Ливана закрыты – суверенные долги торгуются в пять раз дешевле номинала, что показывает скептицизм со стороны инвесторов в том, что у страны получится выйти из кризиса. 

Это дешевле, чем на пике падения долгов Аргентины или Эквадора. Кредитно-дефолтные свопы для Ливана дороже, чем для Венесуэлы. 

Переводов из-за рубежа нет. Потери экономики в этом году оцениваются в 70 млрд долл. Центральный банк понес значительные убытки и фактически является банкротом. 

Для его капитализации было принято решение создать специальную компанию по управлению активами государственных предприятий, прибыль от которой пойдет на капитализацию центробанка.

Известный телеведущий – шеф Антуан Эль Хаджи (Antoine El Hajj) на протяжении трех десятилетий пять дней в неделю выходил на телеэкраны с кулинарной передачей. В конце мая он перестал рассказывать о том, как делать стейки – он понял, что среди его зрителей осталось не так много тех, кто может позволить себе купить мясо.

Сначала он поменял мясо на курицу в рецептах. Затем понял, что и курица стала очень дорогой и начал рассказывать о том, как приготовить вкусные блюда с меньшим количеством масла, яиц и более дешевыми овощами. 

Теперь шеф говорит, что главное не столько вкусная еда – для него стало важным, чтобы "программа помогала людям продолжать есть".

По опросам World Food Programme более 50% населения боится, что в следующем месяце им нечего будет есть. 

Для обеспечения страны критическим продовольствием необходимо 5 млн долл в день. Таких денег нет у правительства. Супермаркеты ввели ограничения на отпуск продуктов питания. 

В мае 100 неправительственных ливанских организаций объединились для сбора продуктов и помощи самым бедным 50 тыс семьям, но они признаются, что не смогут обеспечить питанием 2 млн человек, которые, по оценкам экспертов, испытывают сложности с постоянным доступом к питанию. 

Год назад такая ситуация не могла присниться этой средиземноморской стране даже в страшном сне.

Как результат, 21 мая Премьер-министр признал, что страна находится на грани продовольственного кризиса и попросил помощи "империалистических" США и ЕС, в чем-то угрожая, что голод может привести к увеличению количества беженцев из страны в Европу.

Премьер-министр признал, что экономика страны находится в свободном падении, и Бейрут обратился за помощью к МВФ, ожидая кредит в размере 10 млрд долл. 

На данный момент переговоры не закончились успехом еще, но уже понятно, что на выход страны из кризиса, вызванного неразумными политиками (politics или politicians), уйдет минимум от 3 до 5 лет.

По мнению международных экспертов кризис сделал богатых людей, обладающих активами в валюте, более богатыми, практически уничтожил средний класс, сделав его бедным. 

Бедные же люди были фактически поставлены на грань выживания и сейчас еле сводят концы с концами. Они фактически не могут найти средства для покупки продуктов питания и средств гигиены.

За первые пять месяцев 2020 года количество убийств в стране выросло в 2 раза, рост краж автомобилей – на 50%. Экономический кризис вызвал массовые протесты – люди вышли на улицу и требуют отставки правительства. 

Карантин на некоторое время увел людей с улиц, но после послабления медицинских ограничений, количество протестов снова возросло. 

В эти выходные протесты были самыми масштабными с большим количеством вандализма, столкновения с полицией были жесткими.

Многие банки выставили металлические заграждения перед отделениями. В Триполи была задействованы армейские войска.

Когда вам кто-то из украинских политиков будет рассказывать о том, какие же ливанские власти молодцы, что объявили дефолт, ничего не отвечайте в ответ – просто перечитайте этот текст вверху и погуглите фото Бейрута. И не слушайте таких политиков.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
МВФ дефолт криза

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