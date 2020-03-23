Дефолт імені Коломойського, або Що заважає співпраці з МВФ

Пока все спали, не первый, но и не второй, а возможно точно не третий, человек в государстве, Арсен Аваков, предложил свой подход к кризису.

Затронув многие вопросы экономики, которые точно не входят в компетенцию министра МВД. Но учитывая, что у нас каждый теперь президент, и возможно, каждый министр внутренних дел точно министр финансов, не заметить его предложения были невозможно.

При этом фактически речь шла о том, что в условиях кризиса надо одновременно фактически объявить о суверенном дефолте и увеличить дефицит бюджета.

А именно:

– немедленно и в кратчайшие сроки провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы.

– увеличить дефицит госбюджета – существенно (надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум). Не стесняясь! Таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

Надо сказать, что тут же министр говорит и о необходимости сохранить сотрудничество с МВФ. Это важно.

Но вот все, кто делают ремонт, знают, что нельзя сделать быстро, дешево и качественно. Можно быстро и дешево, но не качественно.

Можно быстро и качественно, но не дешево. И можно дешево и качественно, но точно не быстро. То же самое и с этими тезисами.

Можно провести реструктуризацию, считай, послать кредиторов и увеличить дефицит бюджета, напечатав для этого деньги. Но тут точно без МВФ. Это тот самый дефолт имени Коломойского, к которому он нас всех давно подталкивает.

Можно даже как в 2015 году провести реструктуризацию, если она необходима, и заключить сделку с МВФ, но при этом нельзя бесконечно увеличивать дефицит бюджета.

Да, МВФ в таких условиях пойдет нам на встречу и очевидно, что мы не связаны сейчас обязательствами о дефиците бюджета в 2%.

Но во-первых, увеличивать не бесконечно. А во-вторых, эти деньги надо не печатать, а заимствовать.

Если мы, конечно, не хотим угробить гривну окончательно. Печатать необеспеченную гривну – вряд ли хороший путь для стабилизации экономики. Но это можно делать, если реструктуризация имеет экономическую эффективность. А это не наш случай. Но об этом позже.

Можно увеличить дефицит бюджета и остаться в сотрудничестве с МВФ, но без реструктуризации. Почему? Да потому что нам нечего особо реструктуризировать.

Мы кому хотим перестать платить? МВФ? Это сразу самоубийство. Мировому Банку? И тогда сразу просить у них денег еще? Или есть предложение не платить американцам в мае? Там долг под прямые гарантии правительства США на 1 млрд долларов.

Мы хотим не платить Дяде Сэму и надеяться, что он нам будет помогать? И это при том, что все знают о высоком уровне резервом, которые позволяют платить? Так что мы распишемся в нежелании платить, а не в невозможности.

Ближайшая дата по выплате рыночным кредиторам - это сентябрь. Это еще полгода. И цена вопроса – 1,4 млрд долларов погашения и около 500 млн долларов купона.

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При том, что даже в 2015 году, на фоне несравнимо больших проблем, Украина платила купон. Так что реально речь идет лишь об одной выплате.

Это почти та сумма, которую Нацбанк вынужден продавать еженедельно, пока у нас нет договоренности с МВФ. И ради 1,4 млрд долларов в сентябре, когда карантин должен уже быть закончен, мы собираемся устроить болезненный и длительный процесс реструктуризации, который надолго застопорит наше сотрудничество с МВФ? Серьезно?

Мы сами себе стреляем в ногу таким образом. У нас общий долг – 80 млрд долларов. А рыночный внешний долг – всего 18,6 млрд долларов. Это меньше четвертой части. И это определяет бессмысленность любых реструктуризаций. Они принесут слишком много вреда, практически не дав плюсов.

В Украине сейчас самый большой коэффициент отношения экономических ограничений и проблем, которые само создает государство, к количеству заболевших.

Самый большой в мире. Мы сами стреляем себе в ногу. Или в голову. Вводит жесточайшие меры по борьбе с вирусом, которые явно превышают меры необходимой самообороны.

При этом, скорее всего, в ключевых экономиках никто не будет переходить к таким мерам или скоро откажутся от части из них, просто потому что они слишком деструктивны для экономики.

И это речь идет о чисто запретительных мерах, не в сочетании с дефолтом. Который также подобен ядерной бомбе.

И когда вы одновременно говорите, что надо иметь сделку с МВФ и сделать реструктуризацию, то вы просто толкаете все к ситуации, когда переговоры с МВФ сорвутся и вы заявите "мы так хотели, но не вышло. Это все проклятые империалисты".

И у нас не остается выбора, кроме как делать дефолт.

Есть простой путь. Внеочередная сессия парламента. Она голосует необходимые для программы МВФ законы.

Самое болезненное для страны, судя по всему, это "антиколомойский закон". Ведь он самый болезненный для депутатов, так уж точно. Мы получаем программу МВФ. Причем не на 5 млрд долларов. Гораздо больше.

Программа может быть 10 млрд долларов и больше. Плюс, поддержка других кредиторов. Плюс, специальная программа МВФ по борьбе с коронавирусом. Это для Украины будет еще где-то 1,4 млрд долларов.

Это все позволит и нарастить дефицит бюджета и обслуживать свои долги. И при определенных ограничений в бюджете, без драконовских методов по убийству экономики, мы проходим достаточно безболезненно этот год. И да, без драконовских мер, которые будут нам стоить слишком дорого.

Не убивая в конец украинский бизнес только потому, что безответственные чиновники не могут не полететь на 8-е марта в Куршавель.

Или мы начинаем вместо завершения переговоров с МВФ обсуждать новый план, новый путь Рузвельта по-украински (какая страна, такой и Рузвельт) и бежим прямиком к дефолту.

Причем дефолту при фактически автократической форме правления. Ведь, судя по всему, карантин может стать вечным.

Как всегда, выбор за украинскими властями. И как всегда они склоняются к тому пути, который приятнее не стране, а Коломойскому.

Оригинальный текст взят с Facebook-страницы автора.