Інвестую в Україну більше 10 років. Чи варто продовжувати?

Офис Национального инвестиционного совета назвал перспективные сферы украинской экономики для привлечения иноземных инвестиций.

Если верить этим подсчетам, то в Украине сейчас выгоднее всего вкладывать деньги в текстильное производство, производство одежды, фармацевтических продуктов, компьютеров, электронной и оптической продукции, электрооборудования, мебели, предприятия по выращиванию однолетних и двухлетних культур, телекоммуникации, компьютерное программирование.

Вместе с тем, имея более десяти лет опыта инвестирования в Украину, я вижу гораздо более широкий спектр возможностей для привлечения иностранных ресурсов.

Но для этого нужно обеспечить ряд условий, учитывая нынешнюю реальность, в которой работает бизнес в Украине.

Инвестиции в Украине после COVID-19: быть или не быть?

Наша американо-украинская компания специализируется на производстве энергоэффективных решений. Дочерняя компания в Украине занимается непосредственно производством светодиодного оборудования.

Конечно, как, наверное, и каждый бизнес, мы ощутили на себе влияние кризиса: общее снижение количества заказов и снижение объемов производства.

Однако, каждый кризис — это также и возможности. Сейчас мы уже видим новые перспективы для развития бизнеса.

В частности — расширить линейку продукции, добавить новые функции к уже существующим позициям.

Кроме этого, мы разрабатываем новые продукты, которые помогут нашим клиентам не только экономить энергию, но и поддерживать чистую и свободную от бактерий и вирусов среду.

И для всего этого нужны дополнительные вливания. Однако, во время кризиса мы на собственном примере почувствовали, что в Украине инструментов для защиты инвестором своих инвестиций критически мало.

Мы это поняли, столкнувшись с невыплатами по ранее выставленным счетам за выполненную работу и со случаями недобросовестной конкуренции (здесь и распространение ложной информации в СМИ и влияние некоторых государственных структур).

Это заставляет задуматься над вопросом дальнейшего инвестирования больше, чем влияние самой эпидемии и кризиса. Поэтому сейчас передо мной, как и перед остальными инвесторами, встал вопрос: продолжать ли инвестировать?

Для нашей компании мы приняли утвердительное решение, но вместе с тем надеемся увидеть конкретные действия власти по созданию благоприятного инвестиционного климата, о котором так много говорится.

"А must" для государства: чего ждут инвесторы

Необходимо действовать быстро и грамотно. Начинать нужно с "a must", то есть с самого важного и обязательного.

Для Украины критически необходимо, особенно сейчас, создать привлекательный инвестиционный климат для международных доноров, кредиторов и инвесторов. Главные условия для этого:

- господство верховенства права и закона;

- честная конкуренция;

- гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации;

- реальная поддержка бизнеса.

Лакмусовая бумажка существующего недоверия украинской судебной системы — это требование МВФ принятия "банковского закона", как условия дальнейшего кредитования Украины.

Хотя некоторые украинские политики и пытаются преподнести это, как навязывание невыгодных условий, нужно понять, что МВФ — это не благотворительная организация.

Международный валютный фонд — это инвестиционная структура, которая хочет, чтобы кредиты использовались по назначению, и требует гарантий возврата предоставленных средств, вместо перетекания их в карманы одиозных олигархов.

Требование МВФ — это вынужденное, но необходимое условие, которое является реакцией на конкретные судебные решения.

А действия МВФ, в свою очередь, всегда являются хорошим индикатором для других инвесторов.

Кроме обеспечения соблюдения законодательных и правовых норм, государство обязано оказывать помощь и поддержку бизнесу.

Ведь одной из основных функций государства является экономико-организационная функция.

Это в том числе и определение стратегии, и развитие отраслей, и создание наиболее благоприятных условий для развития.

Такими инструментами поддержки бизнеса государством в Украине могут быть, например, освобождение бизнеса от налога на прибыль и замена его налогом на выведенный капитал.

Так у бизнеса останется больше средств, которые будут реинвестированы в расширение и развитие производства.

Еще одним достаточно эффективным инструментом поддержки бизнеса является выделение государством (НБУ) ликвидности банкам, которые, в свою очередь, предоставят льготные/доступные кредиты бизнесу.

Не COVIDом единым: спад экономики начался еще в середине 2019

Глубина и продолжительность кризиса, а также начало выхода экономики из рецессии зависит как от эффективности мер по сдерживанию коронавируса, так и от усилий власти по предотвращению широкомасштабных банкротств компаний, потери рабочих мест и критических проблем финансового сектора.

Но следует понимать и то, что проблемы в украинской экономике начались задолго до эпидемии — признаки спада наблюдались уже с середины 2019 года. А COVID-19 только ухудшил ситуацию.

Например, в том, что американская экономика восстановится и станет еще сильнее, у меня нет сомнений.

Ведь, на мой взгляд, то, что спад, который мы наблюдаем сейчас, — это результат влияния эпидемии (внешнего фактора), а не слабые места и проблемы внутри экономики.

До начала эпидемии американская экономика по всем показателям была в отличном состоянии. Так, перед Америкой стоит задача, после исчезновения внешнего фактора, восстановить то, что хорошо работало изначально.

Если же рассмотреть Украину, то если не создавать благоприятных условий для сохранения и развития бизнеса, убрав внешний фактор — пандемию, украинская экономика, в лучшем случае, вернется к уровню 2019-20 годов.

Сейчас предпосылок для ее роста просто нет: ведь пока неизменными остаются причины рецессии. Так что надо в корне менять подход.

Однако следует сказать, что Украина была в не менее, а скорее всего, в более тяжелом положении после событий 2014 года, с пустой казной и полномасштабной войной.

Однако, начиная с 2015 года, наблюдался рост от квартала к кварталу. А значит, и сейчас ситуация не безвыходная.

Экономика циклична – надежда есть

COVID-19, вероятно, приведет к фундаментальным сдвигам в мировой экономике, поведенческим изменениям людей и корпораций.

Мы не можем предсказать как долго продлится пандемия и как она в конечном итоге повлияет на экономику и бизнес. Но экономика циклична, каждый спад рано или поздно сопровождается восстановлением.

Экономики большинства стран уже начали выходить из COVID-19. Осторожно, поэтапно, но, тем не менее, выходить.

Кроме того, не следует рассматривать кризис только, как спад экономики. Любой кризис — это еще и новые перспективы и возможности.

Поэтому нет смысла ждать пока все вернется на свои места, а надо адаптировать бизнес к новым реалиям и двигаться вперед.

Я вижу хорошие новые бизнес-возможности для Украины, украинских компаний.

Одним из выводов для бизнеса из этого кризиса является то, что целесообразно географически диверсифицировать некоторые ключевые бизнес-функции, такие как цепочка поставок, производство, а также разработки.

Я считаю, что Украина с ее высокообразованной рабочей силой, промышленным опытом и возможностями, может легко привлечь международный бизнес, как это сделал Китай некоторое время назад.

Возможностей и перспектив больше, чем достаточно. Нужно только создать благоприятные условия для их реализации.

Тогда Украина станет привлекательной и для нового бизнеса, и для инвестиций, и для украинцев, которые смогут реализовать себя на своей Родине.