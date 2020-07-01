Всеукраїнський громадський бюджет: виклики і перепони

У 2019 році на конкурс міжнародної організації El Observatorio Internacional de la Democracia Participativa (OIDP, Міжнародне спостереження партисипаторної демократії) було подано масштабний проєкт від України: Всеукраїнський громадський бюджет.

OIDP допомагає містам, організаціям і науково-дослідним установам вивчати нові техніки застосування демократії участі, навчатись та обмінюватись досвідом.

Їхнє щорічне змагання Best Practice in Citizen Participation — це огляд найкращих у світі продуктів, які допомагають залучати громадян до процесу врядування.

У квітні 2020-го Всеукраїнський громадський бюджет увійшов до списку фіналістів. Та поки світові експерти оцінюють проєкт на найвищому рівні, в Україні його реалізація натрапляє на перепони.

Частина перешкод об’єктивні, як то пандемія COVID-19, яка змішала карти багатьом адміністраціям і змусила терміново перерозподіляти бюджетні кошти.

Але деякі затримки зумовлені відсутністю політичної волі та мотивації в окремих кабінетах і недостатньою увагою громадян до цього питання.

Що таке Всеукраїнський громадський бюджет

ВГБ передбачає розбудову законодавчої бази та процесів, завдяки яким українці зможуть пропонувати і реалізовувати корисні проєкти коштом держбюджету.

Наразі необхідні механізми та інструменти розробляються зокрема в межах проєкту "Пілотне впровадження Всеукраїнського громадського бюджету в трьох областях України" за підтримки ПРООН.

Цей Проєкт розвиває команда Експертного Офісу ВГБ, що об'єднує дві ГО — SocialBoost та Форум розвитку громадянського суспільства.

До складу Експертного офісу входжу я, — як керівник організації, що розробляє IT-рішення для автоматизації бюджету участі, — Олексій Коваленко (Форум розвитку громадянського суспільства) та Артем Стельмашов (на громадських засадах), які координують процес на всіх рівнях, від спілкування з представниками областей та Міністерства регіонального розвитку до презентації результатів на світовій арені.

Партнерами ВГБ виступають Київська громадська платформа, БО "Діалог громад", Democracy Reporting International, польсько-українська фундація PAUCI та інші.

Бюджет участі в Україні

Один з найпоширеніших інструментів партисипаторної демократії — це громадський бюджет, або бюджет участі.

В Україні бюджет участі впроваджується з 2015, коли реалізовувався проєкт польсько-української фундації ПАУСІ "Партиципаторний бюджет — можливості для підвищення громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади".

Першими до розподілу коштів з міських бюджетів змогли долучитись жителі Чернігова, Черкас та Полтави.

За рік в межах проєкту USAID "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи" (ЗМФІ ІІ) було запущено технологічне рішення для бюджетів участі "Громадський проект".

Також проєкт надавав містам юридичну, консультаційну і рекламну підтримку, про важливість яких не можна забувати.

ІТ-платформу "Громадський проект" розробила та запустила у широкий вжиток ГО SocialBoost.

Пізніше фахівці SocialBoost долучились до впровадження Всеукраїнського громадського бюджету, де відповідають за цифровізацію проєкту та впровадження електронної платформи.

Ми одними з перших в Європі впроваджуємо бюджет участі на національному рівні, тож маємо чим поділитись з колегами з інших країн.

В основі Всеукраїнського громадського бюджету — технології, випробувані за роки існування "Громадського проекту".

Технологія повністю автоматизує бюджет участі для всіх учасників: адміністрації, авторів проєктів, жителів міста.

Платформа має безпечні інструменти авторизації, обчислює голоси і дозволяє максимально захистити процес від фальшування результатів.

"Громадський проект" знайомий багатьом українцям. Можливостями платформи скористались понад сто міст і громад, і їх перелік зростає.

Автори подали близько 12 тисяч проєктів на суму 6 млрд гривень. Підтримані проєкти одержали 1,2 млрд гривень на реалізацію.

Багато з них вже виконані, деякі — в процесі реалізації. Загальна кількість залучених до голосування — 1,2 млн громадян. Саме стільки українців хоча б раз голосували за проєкти.

Загальна кількість голосів — понад 3 млн (багато хто голосував впродовж двох років або ж скористався можливістю підтримати два або більше проєктів).

Все це дало нам впевненість, що цю технологію можна розгорнути та ефективно використати на національному рівні.

Як впроваджується ВГБ в Україні

Всеукраїнський громадський бюджет передбачає, що кожна окрема область ухвалює власне рішення реалізувати бюджет участі у себе, організовує голосування для своїх жителів, а найкращі ініціативи частково отримують фінансування з національного бюджету.

Частково, тому що принаймні 10% вартості автори мають залучити з місцевого бюджету.

Реалізація Всеукраїнського бюджету участі стала можливою у 2019 році. Кошти на підтримку проєктів виділили з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Цьогоріч ДФРР вже виділив на реалізацію ВГБ 30 млн гривень. Можна сподіватись на значне зростання обсягів фінансування після повномасштабного впровадження бюджету участі на національному рівні.

Наразі проєкт реалізується у кількох областях за підтримки різних організацій, зокрема і міжнародних.

Наприклад, ПРООН підтримує ВГБ у Херсонській, Чернівецькій, Донецькій областях. Інші області також висловили готовність долучитись: наприкінці червня наша команда підписала меморандум про співпрацю з Миколаївською ОДА.

Також бажання взяти участь у ВГБ виявили представники Львівщини, Одещини, Вінниччини, Харківщини.

Активний інтерес до національного бюджету участі виявляє Полтавська область, де впровадження цього процесу підтримує Фонд Східна Європа.

Минулого року Полтавщина першою провела голосування за проєкти, які подали її жителі.

Переможець голосування — проєкт "Створення безпечного середовища громади м. Кременчука" — вже цьогоріч отримає від ДФРР майже 13 млн гривень на реалізацію.

Та щоб використати ці гроші, області мають до кінця року виконати власні зобов’язання. По-перше, прийняти та надати до громадського обговорення Положення про Всеукраїнський громадський бюджет.

По-друге, впровадити електронну систему подання та голосування за проєкти. По-третє, оголосити про подання проєктів, прийняти та розглянути їх. (Оскільки ВГБ наразі фінансується з ДФРР, це зобов’язує авторів розробляти свої пропозиції у межах стратегій регіонального розвитку.)

Потім потрібно провести голосування та обрати проєкти-переможці, що наступного року отримують фінансування з ДФРР та будуть реалізовані.

І тут маємо позитивну динаміку. Проєкт уклав Меморандум із чотирма областями про організаційно-методичну підтримку впровадження ВГБ. Львівська, Донецька, Херсонська, Чернівецька області вже розробили проєкти положень, що знаходяться на обговоренні та затвердженні.

Ми з колегами з Експертного офісу ВГБ вже сконфігурували та надали доступ областям до електронної системи.

Розроблено методичні рекомендації щодо розгортання інформаційно-комунікаційної кампанії, просвітницька програма для проведення серії воркшопів та семінарів (зокрема і у дистанційному форматі) для майбутніх авторів проєктів, створено макети поліграфічної продукції.

За результатами консультацій областей, ще в 12 адміністраціях розроблено проєкти положень і вони готові до старту.

Отже, створено всі належні умови для допомоги і якісного впровадження Всеукраїнського громадського бюджету вже цьогоріч.

Брати участь у прийнятті рішень — справа кожного

Всеукраїнський громадський бюджет (як і "Громадський проект") — це не лише електронна платформа.

Фахівці команди надають повний цикл підтримки у впровадженні бюджету участі.

Експерти ВГБ консультують представників ОДА, допомагають проводити тренінги для авторів проєктів, діляться макетами поліграфічної продукції та іншими освітніми матеріалами, надають інформаційну та комунікаційну підтримку.

Та без політичної волі керівництва обладміністрацій і активності жителів областей реалізувати його не вийде.

Експертний офіс і команда ВГБ створюють можливості для національного бюджету участі: технічну платформу, механіки, методології навчання. Але імплементація проєкту в кожній окремій області залежить насамперед від керівництва, а на етапі подачі та голосування за проєкти ВГБ — і від жителів.

Суспільство має згуртуватись навколо цього проєкту, бо його цінність — не лише у 30 мільйонах.

Насамперед ВГБ в його теперішньому вигляді — це важливий прецедент, коли держава підтримала крок до побудови активного демократичного суспільства на національному рівні, і з цього кроку має початись довгий шлях до ідеальної моделі національного бюджету участі України.

Завдяки конкурсу Best Practice in Citizen Participation від OIDP до нас прикута увага міжнародної спільноти, і ми можемо показати власну готовність до співпраці, розвитку, максимальної прозорості політичних процесів.

Всеукраїнський громадський бюджет — це важливий сигнал для багатьох світових фінансових і економічних інституцій про відкритість, прозорість, залучення громадян до процесів прийняття рішень.

Міжнародні партнери України, потенційні інвестори та донори дивляться, як ми проходимо цей шлях, шлях інноваційного розвитку заради майбутнього України та нації, шлях до результату, який сьогодні залежить тільки від нас.