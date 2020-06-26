Чому важливо знати, скільки податків ми віддаємо державі

Я почав розповідати про податки у далекому 2012 році. Спочатку це була скарга в податкову на неправомірні дії інспектора.

В запалі праведного гніву додав у листі, що чесно сплатив силу-силенну податків і інспектор, який мене вовтузив, з них отримує свою зарплату. Видно в держустанові вирішили не чіпати "космонавта" і мене відпустили з миром.

Були інтерв’ю з журналістами, де пробував формувати перші, на той момент дивні тези, що це звичайні українці наповнюють бюджет дрібними внесками, а не олігархи і крупні підприємства. А потім стався звіт "Скільки коштує держава, або за що я плачу податки", з’явився проект "Ціна держави" і все понеслось.

З того часу багато чого змінилось. Фрази "за кошти платників податків", "це наші з вами податки" стали набагато активніше звучати в публічній площині. Ми навіть проаналізували частоту використання фрази "наші податки" і побачили сплеск після 2013 року, що стало приємною новиною. Недарма "Ціна держави" стільки працює для просвіти громадян.

Але цього насправді мало. Дуже мало. Опитування показують, що українці вже не зовсім "стерильні" в плані податків.

Проте ще далекі від усвідомлення важливості своєї ролі у фінансуванні держави.

Більше того, навіть якщо українці чули, що вони платять податки, вони далекі від розуміння, яку частину свого доходу вони віддають до бюджету.

Зокрема, в нашому останньому опитуванні лише 6% українців правильно оцінили частку свого доходу, яку вони віддають державі.

Правильна відповідь – це близько 50%.

А що ще більше сумно, наші співгромадяни дуже погано розуміють на шо саме витрачаються стягнуті з них податки.

Понад третина опитаних (36,5%) навіть приблизно не змогла відповісти на питання "на що витрачається найбільша частка сплачених вами податків".

На жаль, знання того, за чий рахунок живе поліція, суди, чи відбувається "Велике будівництво" – залишається в межах вузької інформаційної бульбашки активних людей.

Решта країни живе іншими знанням та розумінням. І саме ця свідомість під час виборів визначає куди рухається країна.

Щоб вийти за межі вузької інформаційної бульбашки ми створили інструмент – конструктор податкового калькулятора.

Цей конструктор для тих, хто готовий поширювати знання про податки далі свого комфортного кола спілкування.

Інструмент дуже простий та інтуїтивний. Пишете статтю про податки – додайте зручний варіант калькулятора прямо в тексті.

Пишете у своєму блозі про марнотратство коштів платників податків, додайте калькулятор як аргумент, чому це марнотратство стосується людей.

Для чого це робити і що це змінить? Не буде ніякого цивілізаційного прориву, якщо громадяни відсторонюються від управління державою та контролю за бюджетними коштами на своєму рівні.

Поліція не реагує, якщо немає скарги, чиновник нахабніє, якщо немає контролю. Не все відбувається відразу, але тисячі небайдужих громадян можуть багато чого змінити навколо себе, у своїй громаді.

Коли люди дізнаються скільки податків вони сплатили за неякісні державні послуги в освіті, медицині, безпеці чи судочинстві, тоді вони активно долучаються до змін.