Неплатежі в біоенергетиці призведуть до екологічного лиха

Уже майже вісім місяців тривають перемовини уряду та інвесторів щодо ситуації з проєктами на відновлюваних джерелах енергії (ВДЕ).

Увесь цей час сектор біоенергетики був спостерігачем і заручником ситуації.

Автори вже висловлювали свою позицію щодо шляхів вирішення проблеми, проте ситуація тільки погіршується.

Протягом останніх трьох місяців рівень оплати ДП "Гарантований покупець" виробникам електричної енергії з біомаси та біогазу за відпущену електроенергію становив в середньому близько 5% на місяць.

Такий рівень оплати для проєктів, що виробляють електричну енергію з вітчизняної сировини – біомаси та біогазу, є критичним, оскільки паливно-сировинна складова цих проєктів становить близько 60%.

За таких умов біоенергетичні проєкти перебувають у дискримінаційному становищі порівняно з іншими виробниками електричної енергії з ВДЕ, що отримують енергію з "безкоштовних" сонця та вітру.

Уже подана низка судових позовів до виробників електроенергії з біомаси та біогазу щодо несплати коштів за поставлені паливо та сировину.

У схожій ситуації перебувають проєкти малої гідроенергетики, у тарифі якої плата за водні ресурси становить до 12%.

Проблеми фінансової незбалансованості ДП "Гарантований покупець" при виплатах за "зеленим" тарифом виникли точно не через ринок біоенергетики. У 2019 році 61% виплат за "зеленим" тарифом отримали СЕС. Для порівняння: на станції на біомасі та біогазі припало лише 7% виплат.

Згідно з енергетичною стратегією України до 2035 року, коефіцієнт між виробництвом сонячної енергії та енергії з біомаси повинен становити 2:1. Зараз різниця у загальній встановленій потужності – 30:1 на користь СЕС.

Встановлена потужність, вироблена електроенергія, розподіл виплат за "зеленим" тарифом за видами відновлюваної генерації в Україні, 2019 рік

Відповідно до затвердженого урядом та узгодженого з Енергетичним співтовариством національного плану дій з відновлюваної енергетики, до кінця 2020 року передбачається встановлення 2 300 МВт сонячних потужностей.

Проте в кінці першого кварталу 2020 року вже було 5 576,3 МВт сонячних потужностей. Для порівняння: сумарна потужність біомасових та біогазових електростанцій – 98,6 МВт, що майже в сім разів менше від запланованої цілі.

Можливі екологічні та соціальні наслідки

Якщо проблема неплатежів з боку ДП "Гарантований покупець" не вирішиться найближчим часом, біоенергетичні проєкти будуть змушені зупинити свою роботу. Це, своєю чергою, призведе до низки негативних екологічних та соціальних проблем, що може спричинити незадоволення населення.

Зрив наступного опалювального сезону ТЕЦ, що працюють на біомасі, наприклад, у місті Смілі Черкаської області. Масштабні лісові пожежі через збільшення кількості лісосічних відходів в лісах у разі зупинки електростанцій на твердій біомасі. Пожежі та викиди в атмосферу парникового газу метану на звалищах твердих відходів через зупинку систем збирання та утилізації біогазу із звалищ. Неконтрольоване потрапляння в навколишнє середовище небезпечних відходів (посліду, жому, барди), на яких працюють біогазові установки. Накопичення відходів тваринного походження (гною, посліду), що погіршить санітарно-епідемічну ситуацію та збільшить викиди парникових газів.

Проблема заборгованості ДП "Гарантований покупець" також підвищує ймовірність подання судових позовів проти України в міжнародні суди, що погіршуватиме інвестиційну привабливість вітчизняної економіки.

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Переваги біоенергетичних проєктів

ТЕС і ТЕЦ на біомасі та біогазі мають низку переваг порівняно з іншими об'єктами ВДЕ.



1. Стабільне джерело виробництва електроенергії, що не потребує резервування в мережі і не залежить від часу доби, пори року та клімату.



2. Високий рівень зайнятості працівників на одиницю встановленої потужності.



3. Використання палива і сировини, вироблених на суміжних ринках, зокрема, державними лісовими господарствами та аграрними підприємствами, залучення транспортного сектору, що забезпечує робочі місця в період кризи.



4. Використання місцевої сировини створює додаткову вартість продукції, забезпечує податками місцеві бюджети та державний бюджет.



5. Стабільна робота біоенергетичних об'єктів дозволить вчасно розраховуватися з кредиторами та підтримувати роботу банківського сектору.

Як виправити ситуацію

Через перелічені причини біоенергетичні проєкти не можуть чекати оплати заборгованості до кінця 2021 року, як передбачає поточна версія меморандуму, і потребують окремого рішення. Наше бачення виходу з кризової ситуації таке.



1. З метою створення рівних умов для всіх учасників ринку якнайшвидше погасити борг ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з біомаси та біогазу на рівні, який би покривав паливно-сировинну складову тарифу (в середньому 60% від щомісячних планових платежів).

2. Відокремити виплати станціям на біомасі та біогазі, які працюють на українській сировині 24/7 і не потребують додаткового балансування, від СЕС, що найбільше впливають на заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з альтернативних джерел.



3. Забезпечити пріоритетність розрахунків ДП "Гарантований покупець" для об'єктів ВДЕ, які виробляють електроенергію з біомаси та біогазу.



4. Включити представника Біоенергетичної асоціації України до складу робочої групи з підготовки меморандуму між владою та виробниками ВДЕ щодо реструктуризації "зелених" тарифів.

Співавтори – Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України, член правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine, Сергій Савчук, член правління Біоенергетичної асоціації України, виконавчий директор ТОВ "Кліар енерджі"