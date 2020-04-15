"Зелена" генерація: рецепти одужання енергосистеми

Однією з можливих причин появи COVID-19 експерти вважають втручання людини в середовище проживання диких тварин та системне ігнорування екологічних проблем.

Ми забули, що перебуваємо в гостях у природи.

Італійські вчені виявили пряму залежність між поширенням коронавірусу та рівнем забруднення повітря дрібнодисперсним пилом.

"Ми хворі, тому що хворіє світ", — заявив недавно Біл Гейтс.

Ще кілька місяців увага буде прикута до питань пандемії, проте одразу після її подолання пріоритетними стануть питання робочих місць, створення точок росту економіки, проблем глобального потепління та екології.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль у статті "Покладіть чисту енергію в основу стимулюючих планів протидії коронавірусній кризі" пише: "Уряди можуть використовувати поточну ситуацію для посилення кліматичних амбіцій і започаткування стимулів, орієнтованих на чисті енергетичні технології".

Для цього уряд повинен визнати в усіх стратегічних та програмних документах і в операційній діяльності відновлювану енергетику як інструмент очищення країни, у тому числі боротьби з пандеміями та глобальним потеплінням, і як потужну точку росту економіки, яка створює робочі місця і позитивно впливає на екологію.

На жаль, у розвитку "зеленої" енергетики в Україні накопичилися проблеми, які потребують негайного вирішення. У цій статті — їх аналіз і шляхи їх вирішення.

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Управлінська криза в енергетиці

На жаль, ми повинні констатувати наявність управлінської кризи в секторі енергетики. Міністра енергетики немає. Керівника "Енергоатома", державної компанії, яка генерує понад 50% електричної енергії, немає.

Керівника стратегічної державної компанії "Укренерго" немає. У "Центренерго" купа проблем.

Розподільчі регіональні компанії мають проблеми з персоналом і технічним станом мереж. Накопичуються борги та неплатежі, посилюється проблема технічного балансування енергетичної системи.

Усе йде до дезінтеграції галузі. На жаль, до цього "букета" додаються проблеми безпосередньо "зеленої" генерації.

Можливі шляхи вирішення — терміново призначити міністра та інших ключових управлінців в енергетичному секторі та відновити ефективне управління галуззю.

Недостатність маневрених потужностей

Ринок балансуючих і допоміжних послуг не працює через відсутність в країні достатньої кількості маневрених потужностей. За розрахунками "Укренерго", для ефективної інтеграції відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в об'єднану енергосистему України та її безпечної роботи потрібні такі маневрені та енергоакумулюючі потужності: на 2021 рік — 1,6 ГВт, на 2025 рік — 1,8 ГВт, на 2030 рік — 2 ГВт.

Критично важливо почати їх будівництво уже зараз і запустити до кінця 2020 року хоча б 300 МВт нових маневрених потужностей чи накопичувачів.

Відповідно, ринок не дає сигналів щодо вартості електроенергії для таких потужностей. Балансування і покриття піків ведеться завдяки амортизованим вугільним електростанціям, які не виконують сучасні вимоги до шкідливих викидів.

Конкурувати за ціною з такою електроенергією не може жоден вид сучасної маневреної генерації. Інвестори не будуть вкладати кошти в будівництво маневрених потужностей у таких умовах. Який вихід?

Перше — введення механізму фіксованого тарифу на електроенергію для маневрених потужностей з гарантією його оплати впродовж десяти років.

Друге — введення аукціонів на будівництво таких потужностей з гарантією придбання протягом десяти років.

Третє — в умовах очікуваного зниження "зелених" тарифів для сонця і вітру залишити гроші від цих знижень у розпорядженні інвесторів для цільового будівництва мережевих накопичувачів електроенергії поряд з їх об'єктами.

Четверте — прискорено ввести відповідальність за небаланси для проєктів сонячної та вітрової генерації.

Запровадження цих механізмів сприятиме швидкому запуску будівництва необхідної кількості пікових та балансуючих потужностей. Як результат, після цього десятирічного періоду в країні з'явиться достатня кількість таких потужностей, які зможуть конкурувати між собою на ринку балансуючих і допоміжних послуг.

Необхідно прискорити розробку й ухвалення закону для запуску цих механізмів. Це реально зробити до кінця 2020 року. Ігнорування цих питань зруйнує ринок електроенергії в Україні і може привести до масових відключень споживачів. Це також заблокує подальший розвиток ВДЕ в електроенергетиці країни.

Нетипово велика частка сонячної генерації

Річна структура виробництва електроенергії з ВДЕ у світі та ЄС у 2018-2019 роках представлена на двох графіках.

Генерація електроенергії з ВДЕ у світі, 2018 рік, %

Генерація електроенергії з ВДЕ в ЄС, 2019 рік, %

Встановлена потужність, вироблена електроенергія, розподіл виплат за "зеленим" тарифом за видами відновлюваної генерації в Україні, 2019 рік

ВЕС Біомаса Біогаз СЕС мГЕС Усього Встановлена потужністьна початок 2019 року МВт 532,9 52,8 45,8 1 367,2 110,1 2 109,0 Встановлена потужністьна кінець 2019 року МВт 1 169,9 83,9 86,1 4 924,6 113,9 6 378,6 Приріст МВт 637,0 31,0 40,2 3 557,3 3,8 4 269,5 % 120,0 59,0 88,0 260,0 4,0 2,0 Розподіл встановленої потужності % 18,0 1,0 1,0 77,0 2,0 100,0 Вироблено електроенергії млн кВт-год 2 021,6 162,3 247,4 2 932,3 241,5 5 605,4 Розподіл виробленої електроенергії % 36,0 3,0 4,0 52,0 4,0 100,0 Базовий "зелений" тариф, 4 кв. 2019 року коп за кВт-год 280,8 341,8 341,8 414,6 321,0 Рівень виплат за "зеленим" тарифом млн грн 5 677 554 845 12 156 775 20 010 Розподіл виплат за "зеленим" тарифом % 28,0 3,0 4,0 61,0 4,0 100,0

Порівняння структури генерації електроенергії з ВДЕ в Україні та світі показує нетипово велику частку генерації сонячної електроенергії в Україні.

Так, у світі та в окремих країнах частка "сонця" становить 18-24% від виробництва відновлюваної електроенергії (без гідроенергетики), а в Україні — 54%. За вироблену сонячну електроенергію сплачується 61% витрат за "зеленим" тарифом.

Структура виробництва відновлюваної електроенергії (без гідроенергетики)*

Світ, 2018 рік ЄС, 2019 рік ФРН, 2019 рік Україна, 2019 рік % від загального виробництва % % від загального виробництва % % від загального виробництва % % від загального виробництва % Сонце 2,2 24 4,2 18 7,7 21 1,9 54 Вітер 4,8 53 13,4 56 20,9 58 1,3 37 Біомаса 2,0 22 6,2 26 7,4 21 0,3 9 Усього 9,0 100 20,1 100 36,0 100 3,5 100

* — аналіз виконано без гідроенергетики, щоб уникнути впливу на результати великої гідроенергетики

Очевидна проблема надмірного стимулювання та безконтрольного будівництва СЕС в Україні. Висока часта сонячної генерації призводить до двох проблем.

Перша — сонячна генерація має найвищу частку платежів у структурі оплати за електроенергію, що купується за "зеленим" тарифом.

Друга — сонячна генерація створює найбільші проблеми для балансування енергосистеми, включаючи міжсезонне та внутрішньодобове балансування.

Можливі шляхи вирішення — невідкладно і суттєво знизити "зелений" тариф для електроенергії із сонця та ввести відповідальність за небаланси для СЕС та ВЕС.

Незбалансованість фінансового стану гарантованого покупця

У гарантованого покупця за задумом мало бути три джерела надходжень для покриття витрат на оплату за "зеленим" тарифом: продаж "зеленої" електроенергії на ринку на добу наперед за конкурентною ціною, дохід від продажу електроенергії населенню за регульованою ціною і тариф НЕК "Укренерго".

Однак з початку 2020 року заборгованість гарантованого покупця лише збільшується з таких причин:ціни на ринку на добу наперед нижчі за прогнозні, діяльність з продажу електроенергії населенню за регульованою ціною збиткова, а коштів від тарифу НЕК "Укренерго" не вистачає.

У підсумку, борги перед "зеленою" генерацією сягнули 3 млрд грн. Прогнозується, що цей дефіцит протягом 2020 року може зрости до 19 млрд грн. Підвищення тарифу "Укренерго" автоматично підвищить кінцевий тариф на електроенергію для промисловості, роблячи її неконкурентною, тому резерви цього шляху обмежені.

Можливі шляхи вирішення цієї проблеми такі.

Перший — значною мірою і невідкладно знизити "зелений" тариф на "сонце". Для уникнення судових позовів з боку інвесторів до України необхідна "добровільна" реструктуризація "зелених" тарифів для об'єктів сонячної генерації.

Другий — усунути перехресне субсидування в галузі електроенергетики.

Це питання більш важливе для вирішення інших проблем енергетичного сектору: необхідність будівництва генеруючих потужностей, у тому числі маневрених, реконструкції і будівництва електричних мереж, виведення атомних блоків з експлуатації і захоронення відпрацьованого ядерного палива.

Третій — регулювати проблему проєктів з prePPA (попередні договори купівлі-продажу електроенергії. — ЕП).

Четвертий — у разі наростання кризи неплатежів у гарантованого покупця за відновлювану електроенергію дозволити об'єктам генерації з ВДЕ продавати електроенергію на ринку на добу наперед. При цьому гарантований покупець фіксує свої боргові зобов'язання із сплати різниці між "зеленим" тарифом і ціною, за якою продана електроенергія, і сплачує ці боргові зобов'язання після закінчення кризи.

Проблема проєктів з prePPA

До січня 2020 року гарантований покупець уклав 570 договорів з купівлі-продажу електроенергії (prePPA) з компаніями, які планують ввести в експлуатацію "зелені" електростанції та отримати "зелений" тариф, а загальна потужність майбутньої "зеленої" генерації, передбаченої цими договорами, становить 11,835 ГВт.

Більшість з цих проєктів — сонячні (6,209 ГВт). Треба розуміти, що в основному проєкти з prePPA — це поки що "паперові" проєкти з відведеною землею та оформленим підключенням до мереж. Інвестиції у такі проєкти відносно невеликі. Що з ними робити в нинішній ситуації, враховуючи згадані проблеми?

На нашу думку, енергетична система України не готова ні технічно, ні фінансово прийняти нові проєкти з prePPA принаймні в найближчі два роки. Пріоритет повинен надаватися захисту зроблених багатомільярдних інвестицій (близько 5,5 млрд дол) у проєкти, що експлуатуються. Треба зберегти максимум, втративши мінімум.

Можливі шляхи вирішення — відтермінувати зобов'язання держави щодо проєктів з prePPA принаймні на рік-два та організувати "добровільне" витіснення проєктів з prePPA на спеціально створені для них аукціони.

Аукціони на закупівлю електроенергії з ВДЕ

Мінекоенерго пов'язало питання запуску аукціонів з вирішенням питань фінансової стабільності гарантованого покупця. Не затверджені документи, необхідні для оголошення та проведення аукціону. Зокрема, не встановлені квоти підтримки для їх розподілу на 2020 рік. Це хибна позиція, вона призведе до низки проблем.

Перша — втрачається ефект зниження тарифів на аукціонах для нових об'єктів генерації, створюється негативний вплив на фінансовий стан гарантованого покупця.

Друга — держава не матиме впливу на те, який вид генерації з ВДЕ вона б хотіла розвивати у пріоритетному порядку, а який — пригальмувати.

Третя — проєкти, які виграють аукціони, будуть введені в експлуатацію через один-три роки і не вплинуть на ситуацію у 2020 році, а більшість з них — і в 2021 році.

Пропонуємо якнайшвидше запускати аукціони для нових об'єктів з ВДЕ. В Україні достатньо інвесторів, зацікавлених взяти участь в таких аукціонах, тим більше — при впровадженні наших рекомендацій для проєктів з prePPA. Через розподіл квот держава впливатиме на пріоритетні для неї види генерації з ВДЕ.

Можливі шляхи вирішення — термінове встановлення квот підтримки для їх розподілу на 2020 рік ізапуск аукціонів для нових об'єктів з ВДЕ.

Падіння цін на традиційні енергоресурси

Падіння цін на традиційні енергетичні ресурси створює спокусу пригальмувати розвиток ВДЕ і започаткувати будівництво генеруючих потужностей на традиційних видах палива — викопних і ядерному. Не радимо йти цим шляхом.

Більшість прогнозів щодо цін на нафту і газ на три-п'ять років не показують їх глобального зниження. Ті, хто переорієнтуються на будівництво традиційних електростанцій, програють через короткочасність періоду низьких цін на нафту і газ.

Крім того, інвестори нафтогазового сектору при падінні цін на нафту і газ шукатимуть альтернативу. Є висока ймовірність, що вони інвестуватимуть у сектор ВДЕ. Компанії Shell, BP та інші гіганти активно інвестують в цю галузь уже зараз.

Зберігається ймовірність введення Євросоюзом вуглецевого податку на імпортовані товари, що теж частково вирішує проблему низьких цін на традиційні енергоресурси.

Можливі шляхи вирішення — визнати в урядових документах та в діяльності уряду відновлювану енергетику як потужну точку росту економіки, яка створює робочі місця і позитивно впливає на екологію, а в середньостроковій перспективі — ввести вуглецевий податок на викиди парникових газів від спалювання викопного палива.

Співавтори — Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України, член правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine, Сергій Савчук, член правління Біоенергетичної асоціації України, виконавчий директор ТОВ "Кліар енерджі"