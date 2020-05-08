Надія є: як відновлюються ринок нерухомсті в Азії після коронакризи

Согласно последнему экономическому обзору от МВФ, развивающаяся Азия станет единственным регионом с положительным ростом экономики в 2020 году – 1%, при том, что глобальный ВВП упадет на 3%.

Рост экономики Китая и Индии в 2020 году составит 1,2% и 1,9% соответственно. Более того, темпы роста региона развивающихся стран Азии и в 2021 году будут наиболее высокими – 8,5%.

Экономика Китая будет расти на 9,2% в 2021 году.

Последствия продолжающейся пандемии COVID-19 были главным фактором, повлиявшими на рынок коммерческой недвижимости азиатского региона в первом квартале.

К примеру, общий объем инвестиционных сделок снизился более чем вдвое, по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2018 годов.

Безусловно, вспышка эпидемии оказывает давление на настроения бизнеса, однако реакция правительств, выработка политики поддержки наиболее уязвимых секторов экономики смягчают глубину кризиса от COVID-19.

Более того, во многих секторах экономики региона появляются новые возможности: бизнес трансформируется в сторону производства товаров первой необходимости, медицинских принадлежностей и т.д.

В основном экономические стимулы со стороны правительства направлены на поддержку ритейла, малого и среднего бизнеса.

Следует отметить, что снижение арендных ставок в регионе АРАС, даже в качестве временных мер – это скорее исключительные случаи, чем тенденция.

В Китае, где деловая активность постепенно возвращается к норме, политики ввели целый ряд мер поддержки и планов развития, которые должны дать толчок таким ключевым городам, как Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь.

Рынки недвижимости Китая, как ожидается, выиграют от ряда инициатив, выдвинутых национальными и местными властями в последние недели, чтобы поддержать восстановление экономики, поскольку страна начинает выходить из режима кризиса COVID-19.

К ним относятся планы регулирующих органов и городского правительства по ускорению развития Шанхая как международного финансового центра; скоординированные планы развития района Тунчжоу и трех прилегающих к нему районов Пекина; а также меры в Гуанчжоу и Шэньчжэне по стимулированию сделок в секторе недвижимости.

Пандемия еще больше вогнала в рецессию рынки недвижимости в Гонконге, активность на которых снижалась на протяжении продолжительного периода политической и экономической неопределенности, удерживая крупных игроков в стороне.

Поскольку инвесторы неохотно идут на риск, а владельцы зданий не готовы к снижению цен, активность значительно замедлилась.

Ожидаемое снижение стоимости капитала во всех секторах в течение следующего квартала приведет к дисконтам и появлению так называемых проблемных активов.

Такие активы окажутся привлекательными в долгосрочной перспективе для многих инвесторов, которые все еще заинтересованы в рынке.

Если говорить о Японии, то, как и следовало ожидать, вспышка COVID-19 больше повлияла на туризм и потребительские сегменты японского рынка недвижимости, такие как гостиничный бизнес и розничная торговля, в которых наблюдается снижение продаж до 90%. Снижение спроса на площади со стороны мелких ритейлеров, вероятно, окажет негативное влияние на рынок торговой недвижимости.

С другой стороны, офисный и складские секторы остаются относительно устойчивыми.

На рынке офисной недвижимости Токио подписаны предварительные договоры аренды на 85% нового предложения, ожидаемого к вводу в 2020 году.

Предположительно арендные ставки на складские помещения в крупных городах сохранятся на докризисном уровне, поскольку ограничительные карантинные меры способствуют росту спроса на электронную коммерцию.

Приток прямых инвестиций на рынок недвижимости Индии замедлился до минимума, а инвестиции в динамично развивающиеся рынки, такие как Мьянма, были приостановлены.

Ожидается, что деловая активность восстановится во второй половине 2020 года.

Согласно исследованию Азиатско-Тихоокеанского региона, проведенного экспертами Colliers International, более 50% клиентов компании, представляющие сегменты потребительских товаров, финансовых услуг, IT, средств массовой информации и телекоммуникаций, а также секторов производства и дистрибуции не отмечают каких-либо изменений в запланированных сделках.

Тем не менее, более 50% арендаторов – в поисках вариантов снижения арендных ставок с целью сохранить рентабельность и поддержать бизнес в следующем году.

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Примерно шесть месяцев назад ожидалось, что будущее за коворкингами, что 30% в офисных зданиях центральных районов будут занимать коворкинг-пространства.

В результате мер по социальному отчуждению этот сегмент пострадал не менее других, но, по мнению экспертов рынка АРАС, в средне- и долгосрочной перспективе – учитывая нехватку капитала – коворкинги станут основным фактором роста в секторе аренды.

Активность на рынке аренды помещений продолжается. В тех случаях, когда у арендаторов истекают договоры аренды – они продлеваются.

Однако, в тех случая, когда речь идет о релокации или расширении, то такие сделки несколько замедлились.

В большей степени это связано с тем, что весь мир также находится в состоянии замедления. Бизнес из сфер финансовых услуг, профессиональных услуг и технологий отмечает, что намерен продолжать рост и расширение в средне и долгосрочной перспективе.

Как долго рынок недвижимости будет восстанавливаться? Все зависит от длительности распространения пандемии.

Степень влияния COVID-19 на рынки недвижимости азиатского региона все еще остается неясной, но уже есть признаки продолжающейся стабилизации, поддерживаемой эффективной политикой властей и быстрой реакцией бизнеса, сумевшего не только устоять, но и найти новые направления для развития.

Что из опыта Азии может перенять Украина?

Рынки коммерческой недвижимости начнут восстановление сразу после ослабления ограничительных мер (с 12 мая).

Как быстро это будет происходить, зависит от эффективности мер поддержки экономики со стороны правительства. Особенно это касается секторов, наиболее пострадавших от последствий: индустрия гостиничной недвижимости, ритейл и другие.