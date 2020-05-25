Втратили роботу на карантині? Вихід є

Карантин і тривала самоізоляція стали справжнім викликом для багатьох українців.

Пощастило тим, хто може працювати віддалено: вони зберегли робочі місця і зарплати.

Значно гірше людям, які були задіяні у туризмі, ресторанному секторі, сегменті з організації подій, торгівлі. Багато хто залишився буквально на вулиці.

Через чинні обмеження роботу втратили близько 1,3 млн осіб, включаючи 277 тис ФОП. За даними Державної служби зайнятості, 1 квітня 2020 року було зареєстровано 349 тис безробітних і 64 тис вакансій.

За даними ресурсу "Опендатабот", найнижчий показник за активними вакансіями припав на попередній тиждень: вакансій на сайті work.ua було вдвічі менше, ніж до карантину.

Бізнеси, які продовжують працювати під час карантину, звільняють співробітників і скорочують зарплати. У кінці березня лише половина підприємців стверджували, що не планують скорочувати штат, і лише чверть були впевнені, що не будуть зменшувати оплату праці співробітникам.

Особливо вразливими є неформально зайняті українці, які не можуть претендувати на соціальну допомогу в рамках державних програм.

На жаль, ми живемо не в Німеччині і не в Сполучених Штатах, тож на велику фінансову допомогу від держави годі сподіватися. Через це люди займаються тим, що успішно робили не один десяток років: рятують себе самі.

Які ж затребувані професії можна опанувати швидко і не виходячи з дому, щоб мати тимчасовий прибуток і не ризикувати здоров'ям під час карантину?

Деякі сервіси для пошуку роботи мають в навігації сайту фільтр "дистанційна робота". Ця опція дуже корисна під час карантину. Наприклад, сайт work.ua 15 травня пропонував 900 дистанційних вакансій, сайт HeadHunter – 547 вакансій.

Роботодавці шукають менеджерів з продажу, smm-менеджерів, перекладачів, операторів call-центрів, копірайтерів. Ці професії не вимагають складних навичок, тож їх можна швидко освоїти під час карантину.

За інформацією ресурсу HeadHunter, на початку 2020 року майже половина дистанційних вакансій була розрахована на фахівців без досвіду роботи. Це підтверджує, що знайти віддалену роботу під час карантину реально.

Для фрилансерів, які мають профільні навички, можливостей більше. "24 канал" проаналізував найбільш популярні напрямки роботи на українських та закордонних сайтах. Серед них – розробка програмного забезпечення, аналіз даних, графічний дизайн, маркетинг, написання текстів, дистанційна освіта.

За даними ресурсу OLX, під час карантину найбільш популярними професіями стали водії, продавці, офіс-менеджери, вантажники та кухарі. У Києві, за даними Київського міського центру зайнятості, також високий попит на медсестер, працівників комунальних підприємств та будівельників.

Звісно, це не вакансії мрії, але вони допоможуть вижити під час карантину.

З послабленням обмежень ситуація повинна стабілізуватися. З початку травня кількість нових вакансій почала зростати. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що бізнес почав готуватися до поступового зняття обмежень. Деякі заклади в обмеженому форматі вже почали працювати.

Для відновлення бізнес-сектору необхідно, щоб уряд продовжив послаблення обмежень, а санітарні вимоги до закладів були здійсненими та зрозумілими. Важливо також відновити роботу громадського транспорту.

Вінчати заходи з підтримки бізнесу та працівників повинна послідовна державна політика. Хаотичні рухи не тільки дезорієнтують людей, а й не дають власникам бізнесів будувати довготермінові плани і створювати робочі місця.