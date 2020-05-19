Ринки під тиском: як зниження ціни на нафту вплине на ціну кукурудзи

Спричинене коронокризою зниження цін на нафту матиме переважно позитивний вплив на українську економіку, залежну від імпорту енергоресурсів.

Крім впливу на зовнішньоторговельний баланс, воно дасть можливість дещо зменшити собівартість виробленої продукції завдяки зниженню цін на пальне.

У цьому контексті важливо розуміти, що історично ціни на нафту у світі швидко і різко падали під час кризи, але також порівняно швидко зростали в міру появи ознак економічного відновлення, тоді як для аграрних сировинних ринків цей період тривав багато місяців, а подекуди і років.

Однак цікавою є не просто констатація залежності цін, але і розуміння ступеня цієї залежності та потенційного впливу на ринок.

Чи не найбільш очевидною залежність від цін нафти є для кукурудзи, третина якої в США переробляється на етанол. У квітні 2020 року в США було зафіксоване приблизно двократне зниження обсягів такої переробки.

Розрахунки свідчать: якщо економіка виробництва етанолу не відновиться, а це означає або зростання цін на нафту, або падіння цін на кукурудзу, то на ринку можуть вивільнитися понад 22 млн тонн кукурудзи. Рівень її запасів у США відносно обсягів виробництва і споживання в поточному маркетинговому році і без того близький до максимальних значень за останню декаду.

Такий розвиток подій буде тиснути на ринок з метою врівноваження цін на кукурудзу до паритету з цінами на нафту. У поточних розрахунках Міністерство сільського господарства США передбачає зменшення внутрішнього використання лише на 5 млн тонн відносно до прогнозів лютого-березня.

Що означає кон'юнктура ринку кукурудзи для України? На неї припадає майже 48% у структурі валового виробництва зерна у 2019 році, а очікувана частка кукурудзи в обсягах експорту зерна у 2019-2020 маркетинговому році перевищує 53%.

У 2019 році Україна експортувала кукурудзи на понад 5,2 млрд дол, що становило 23,6% в структурі експорту аграрної продукції і понад 10,4% – від загального товарного експорту. Зрештою, усе це виливається в значну частку доходів аграріїв, що суттєво впливає на прибутковість агровиробництва загалом.

Отже, проведені для членів УКАБ розрахунки з використанням розробленої університетом Айови моделі свідчать, що при цінах на нафту WTI нижче 20-25 дол за бар економіка виробництва етанолу частково відновлюється при цінах на кукурудзу, що не перевищують 2,6-2,8 дол за бушель або 102-110 дол за тонну.

З іншого боку, для утримання цін на кукурудзу на нинішньому рівні, понад 3,1 дол за бушель, треба, щоби ціни на нафту WTI піднялися хоча б до 33-35 дол за бар.

Для деяких українських аграрних компаній навіть збереження нинішніх цін на ринку кукурудзи може зумовити мінімальну прибутковість або навіть збитковість виробництва врожаю 2020 року. Не в кращій ситуації й американські фермери.

Відповідно до моделі Центру комерційного сільського господарства університету Пурдью, змінні затрати при вирощуванні кукурудзи в ротації на землях середньої якості знизяться у 2020 році несуттєво – на 6,5% до 1 033 дол на га.

Використовуючи цю модель, можна дійти висновку, що ціна, яка буде беззбитковою для американського фермера при відшкодуванні лише змінних витрат, становить 2,38 дол за бушель або 93,6 дол за тонну.

Якщо до змінних витрат додати зарплату (дохід фермера) і витрати на користування технікою або її амортизацію, то беззбиткова ціна піднімається до 3,08 дол за бушель або 121,1 дол за тонну.

Виходячи з цього, поки що ринок з більшою ймовірністю очікує позитивної корекції цін на нафту, ніж негативної корекції цін на кукурудзу, що зумовлено також економікою виробництва нафти. Однак тривалість низьких цін на нафту буде одним з визначальних чинників подальшого формування цін на кукурудзу.

P.S.: Дослідження було зроблене в квітні. Станом на 18 травня, ціна на американську нафту становить 32 дол. США за барель. Для виробників кукурудзи це добре.