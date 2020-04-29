Електронна канцелярія: як оформити ФОП вдома

Попит на онлайн-послуги активно зростає у зв’язку з карантином.

Статистика користування порталом Дія демонструє дивовижні речі – українці порівняно з минулим роком вдвічі частіше почали відкривати ФОП онлайн, а кількість внесення змін до даних, найчастіше КВЕДів, зросла вчетверо.

Якщо з 20 березня до 20 квітня 2019 року було електронно відкрито 3261 ФОП та 1993 рази вносилися зміни до даних про ФОП, то з 20 березня до 20 квітня 2020 року було відкрито 6235 ФОП та 8074 рази вносилися зміни до даних.

З 2 квітня послуги з відкриття, припинення ФОП та внесення змін до даних стали доступними на порталі Дія.

Раніше, окрім електронного подання заяви, користувач був вимушений додатково відвідувати податкову, приходити з оригіналами документів та дозаповнювати деякі форми заяв.

Тепер усього цього робити не потрібно. Ми розширили спектр супутніх послуг, які надаються при реєстрації ФОП.

Заява платника податку на додану вартість стала доступною онлайн, крім того послуга з реєстрації підприємця включає взяття на облік платників єдиного податку податковою службою та державними органами статистики.

Звісно ж простого оцифровування послуг замало – нікому не потрібна електронна канцелярія, тому сервіс потребував реінжинірингу.

Необхідно було збільшити кількість документів при електронному поданні, а також визначити команду з близько 150 державних реєстраторів з 7 міст, яка працює виключно з порталом Дія.

Завдяки організації відповідного навчання команди реєстраторів кількість відмов в державній реєстрації вдалося зменшити.

На основі результатів детального аналізу customer journey ми спростили введення даних, завдяки чому об’єм заяви зменшився майже в 5 разів, розташували підказки на кожному етапі заповнення заяви і створили тест, який дозволяє обрати КВЕД та систему оподаткування без додаткових консультацій зі спеціалістами.

Після реєстрації ФОП заявник отримує виписку з ЄДР в особистому кабінеті. І це єдиний необхідний для початку підприємницької діяльності документ.

До того ж фізичні особи-підприємці можуть не вести книгу обліку доходів під час карантину, якщо її ведення повинно було розпочатися після встановлення карантину. Тобто сьогодні кожен може отримати комплексну послугу з реєстрації підприємницької діяльності, не виходячи з дому.

Зручність та зрозумілість сервісу, автоматизованість процесів та можливість не відвідувати держоргани – ось ключові критерії якості електронних послуг.

І саме за цими принципами має працювати кожен державний сервіс. Бігати мають дані, а не люди.