Будьте вдома і на зв'язку: як телеком долає кризу під час карантину

Кризис – лакмусовая бумажка для бизнеса и стресс-тест для всех нас. От того, как налажены бизнес-процессы в компании, зависит, сможет ли она выжить в это сложное время.

Наша компания уже 18 лет на рынке, мы успешно пережили не один кризис и становились только сильнее. Но нынешний кризис не похож на другие.

Сейчас скорость принятия решений важна как никогда, первая задача любой компании – адаптировать внутренние процессы и обеспечить гибкость в форс-мажорных ситуациях, сделать упор на полноценное развитие онлайн-составляющей и диджитализацию.

Мы оперативно осуществили перевод большинства функций на дистанционную работу абсолютно без ущерба для качества сервисов.

За две карантинные недели нам удалось добиться баланса – обеспечить безопасность сотрудников и предоставлять качественные телеком услуги абонентам – доступность наших сервисов с начала года не ниже 99,95%.

Понимая особую важность телекоммуникаций в такой непростой период, наша компания делает все возможное, чтобы связь была надежной и доступной.

Уже сейчас потребление дневного трафика Воли выросло на 30% и на 15% в "пиковые часы" в будни относительно данных прошлого месяца за аналогичный период.

Хотя нагрузка на сеть выходит за рамки плановой, рост потребления пока не повлиял на качество и надежность услуг.

Сеть Воля строится с существенным запасом ёмкости, поэтому мы готовы к росту трафика от абонентов.

Мы также наблюдаем рост потребления контента наших VOD-сервисов на 40% и прирост просмотра ТВ на 8% у абонентов с тюнерами.

Чтобы помочь абонентам провести время дома максимально комфортно и интересно, на время карантина мы предложили бесплатный доступ ко всем телеканалам, а также к онлайн-кинотеатрам Воля Сinema.

Безопасность людей и непрерывное функционирование бизнеса – наши сегодняшние приоритеты.

Поэтому бОльшая часть обслуживания выполняется удаленно. Мы приостановили работу Центров продаж и обслуживания и со следующей недели временно отказываемся от рассылки бумажных счетов.

Мы предлагаем абонентам использовать наши дистанционные онлайн-сервисы, контакт-центр также работает в обычном режиме.

Сейчас наблюдается увеличение количества обращений, поэтому мы усилили онлайн-поддержку и контроль над работой оборудования.

Наши техники, в силу специфики их работы, должны выходить "в поля" и работать на линии и в квартирах абонентов, чтобы подключать услуги и устранять неполадки. Они все используют антисептики, перчатки и респираторные маски.

Компания организовала корпоративный транспорт для сотрудников, которым необходимо приезжать в офис.

Они также обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в офисных помещениях в достаточном количестве есть антисептические средства, проводятся частые влажные уборки и проветривание.

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Пандемия поставила под угрозу здоровье людей не только напрямую, но и через ухудшение их материального положения.

Пока непосредственные потери понес бизнес. В секторе В2В, который тесно сотрудничает с HoReCa и больше подвержен негативному влиянию карантина – гостиницы, рестораны, турбизнес, ТРЦ – потребление трафика по данным Дата-центра Воли снизилось на 33%

Чтобы бизнес наших клиентов во время карантина не прекращал своей работы, мы подготовили выгодные пакеты SmartOffice из мощных выделенных серверов с безлимитным трафиком, лицензионной операционной системой.

Они помогут организовать быструю работу офиса с бухгалтерскими программами, CRM-системами, удаленку за пределами офиса, общий доступ к файлам и тому подобное.

К нему предоставляем триальный период пользования, в течение которого без затрат можно обеспечить настройки работы всех удаленных процессов и перевести бизнес на работу онлайн.

По запросу пользователей он может быть продлен, особенно сейчас, в сложное время. Также важным моментом является уровень поддержки, при котором клиент максимально быстро и качественно получает профессиональные инструкции и консультации, чтобы процесс был наиболее комфортным.

Неизменная вещь – это оставаться надежным партнером для сотрудников, абонентов, партнеров и государства, потому что самый тяжелый кризис – это кризис доверия.

Берегите себя, заботьтесь друг о друге и будьте здоровы!