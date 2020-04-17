Порятунок у мережі. Чому в кризу бізнес активно інвестує через онлайн аукціони

Криза, викликана вірусом COVID-19, вважається найгіршою за останні пів сторіччя. Збитки світової економіки, за оцінками експертів Bloomberg, можуть перевищити 2,5 трлн доларів.

Міжнародний валютний фонд планує виділити трильйон доларів на порятунок країн від кризи, а падіння українського ВВП в 2020 році очікує на рівні 7,7%! І ще 50 мільярдів доларів постраждалим від коронавірусу країнам.

Український уряд, зважаючи на можливості вітчизняної медицини, вирішив спрацювати на випередження та ввів жорсткі обмеження ще до піку захворюваності. За що отримав шквал критики з усіх боків, адже підприємства, транспорт, ТРЦ припиняють роботу, на фоні таких новин не зрозуміло, як взагалі працювати.

Всупереч трендам

Про те, що наслідки будуть гнітючими, було зрозуміло ще до офіційного введення карантину.

Ми в "Прозорро.Продажі" готувались до найгірших сценаріїв. Здавалося б, про які аукціони може йти мова, коли невідомо, що на тебе чекає завтра.

Тож скорочення витрат ДП, перегляд фінплану, оптимізація роботи та, звичайно, перехід на дистанційку – тут вибору не було.

От уже майже місяць в країні тотальний карантин, а попри усі наші побоювання попит на торги через онлайн аукціони стабільний: у березні через "Прозорро.Продажі" реалізовано активів на суму понад 763 млн грн.

Це найкращий показник за останні 5 місяців. Квітень на сьогодні теж виглядає потужно: продажі за перший тиждень сягли 220 млн грн.

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В Україні та й в усьому світі, за даними аналітиків, найбільше постраждають від кризи пасажирські перевезення, страхування, готельно-ресторанний бізнес, недержавні освітні та розважально-культурні заклади, туристичні послуги тощо.

Виграють ті, хто більш гнучкий та здатний швидко підлаштовуватися до вимог ринку. Наприклад, "переїхати" в мережу.

Проаналізувавши аукціони впродовж березня-квітня, ми побачили, що деякі види активів користувались більшим попитом. Як от нерухомість.

Лише за березень сума продажів комерційної та нежитлової нерухомості на аукціонах "Прозорро.Продажі" перевалила за 188 млн грн.

Тут і об’єкти малої приватизації, і майно, і відділення банків Фонду гарантування вкладів та інші.

За пів квітня вже продали нерухомості на 112 млн грн, а з початку 2020 року ця сума перевищила 535 млн грн.

Воно й не дивно, бо ще попередні дві кризи показали, що українці в складні часи готові зберігати гроші не лише в банках чи під ліжком, але й в "цеглі".

До речі, гарно "йде з молотка" недорога складська нерухомість. Зважаючи, що скоро майже чверть товарів продаватимуться онлайн, попит на логістичну нерухомість буде лише зростати.

От наприклад, серед рекордних продажів також нежитлова будівля в Одеській області від Фонду державного майна. На торги "прийшло" 22 учасники, завдяки чому ціна злетіла аж до 28,75 млн грн!

А ще - державний пакет акцій "Київпассервіс". Знаю, що ви скажете: "виграти аукціон – це одне, а заплатити гроші – зовсім інше".

Заспокоюю усіх: аукціон завершився в докризові часи, а гроші, і не маленькі – 230 млн, заплатили минулого тижня.

Як бачимо, коронавірус не заважає малій приватизації. Від продажів об'єктів Фонду держмайна та органів місцевого самоврядування в бюджети різних рівнів у 2020-му вже надійшло більше 528 млн грн (для порівняння за весь 2019 рік сума склала 1,4 млрд грн).

І якщо об’єкти малої приватизації завжди користувались попитом, то зараз почав набирати сили новий ринок – необроблена деревина.

Лише за перші півтора місяці реалізації лісоматеріалів через систему електронних аукціонів "Прозорро.Продажі" об’єм продажів лісгоспів сягнув 70 млн грн.

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До речі, є ще один зростаючий ринок - майно банкрутів. Для прикладу аукціон із продажу різного транспорту "Марганецьтепломережі" - на торги прийшло аж 14 учасників.

А в Полтаві торговий комплекс ринку зацікавив 7 учасників та приніс 1,5 млн грн доходу. Не пам’ятаю, чи взагалі таке відбувалось на аукціонах банкрутства в докризові часи.

Важко спрогнозувати, що буде далі. Китай вже потроху оговтується, а от деякі країни лише на порозі прірви.

Хто куди полетить: вниз чи вгору - час покаже. Адже не варто відкидати факт, що криза – гарний поштовх для розвитку.

Зараз Україна має чимало шансів для позитивних змін. Наприклад, змінити модель роботи. Перехід на дистанційну роботу підвищить кількість та, що дуже важливо, якість електронних сервісів.

У книзі "Продається все. Джефф Безос та ера Amazon" розповідають, що Amazon направляє більшість своєї реклами на два періоди життя людини: коли вона завершує інститут, та коли в неї з’являється перша дитина.

Це два критичних періоди, коли люди змінюють свою поведінку і можна отримати клієнтів на все життя.

Можливо, сьогоднішня криза – це третій такий період, коли у багатьох людей змінюються усталені звички?

Може і вашому бізнесу комбінація з онлайн та офлайн активностей допоможе зрости цього року. Адже електронні аукціони, як бачимо, на відміну від футболу, тривають. Ще й рекорди ставлять.

Тож продовжуємо мити руки, зберігати спокій та розвиватись.