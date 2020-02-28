Де гарантії для "зеленої" енергетики

Минулий рік ознаменував собою старт нових правил на ринку електричної енергії України, адже відбулася масштабна реформа сектору.

Починаючи з липня 2019 року набули чинності нормативно-правові акти, які запустили нові механізми роботи та зумовили появу нових гравців.

Проте далеко не всі питання, що стосуються нових принципів його роботи, зараз можна назвати вирішеними.

Для всіх виробників електричної енергії з альтернативних джерел ключовим контрагентом стало державне підприємство "Гарантований покупець".

Саме на нього нове законодавство поклало обов’язки з купівлі електроенергії за "зеленим" тарифом.

Законодавець зобов’язав усіх учасників ринку відновлюваної енергії укласти договір з "Гарантованим покупцем" на продаж згенерованих обсягів електроенергії за "зеленим" тарифом. Здавалося б, що в цьому складного? Але насправді це було серйозним викликом для нової інституції, своєрідним тестом на ефективність.

І як засвідчив результат, тест цей він успішно склав. За лічені дні близько трьох сотень виробників "зеленої" енергії зі всієї країни попри ажіотаж успішно переуклали договори.

Однак це був не останній виклик. Щоб краще зрозуміти масштаб трансформації галузі, варто детальніше заглибитися в проблематику переходу до нової моделі ринку.

У липні-серпні 2019 року галузь переживала складні часи. Ціни на електроенергію для промисловості піднялися, як наслідок – протести металургійних підприємств, судові позови, несплата рахунків за спожиту електроенергію.

Далі — "Укренерго" (оператор системи передачі) не сплачує "Гарантованому покупцю" послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Відповідно, виникають затримки у виплатах за "зеленим" тарифом виробникам.

Це був досить напружений період, коли ніхто не розумів, як відбуваються виплати, постійно виникали суперечливі питання. Лише завдяки постійному діалогу з "Гарантованим покупцем", роботі з асоціаціями найгостріші проблеми вдалося здебільшого врегулювати.

Ми, "зелені" виробники, розуміли, що судові позови до держпідприємства, яке купує нашу електроенергію, не допоможуть вирішити проблему.

Якщо ми бажаємо, щоб ринок розвивався, а разом з ним і сектор відновлюваних джерел енергії, ми маємо працювати спільно.

Зі зростанням кількості об’єктів виросли обсяги генерації. Збільшення обсягів своєю чергою призвело до зростання виплат, компенсація яких не була забюджетована.

В кінці року відновлювана генерація знову відчула на собі затримки з платежами.

Так, "Гарантований покупець" вчасно виконує авансові платежі, однак не повною мірою.

Причини зрозумілі – держпідприємство не отримує коштів для виплат від "Укренерго", як це передбачено законодавством.

На початку року "Гарантований покупець" повідомив, що знайшов джерело для погашення заборгованості перед ВДЕ за 2019 рік, скоригувавши вартість відпущеної електроенергії постачальникам універсальних послуг (ПУП) у бік збільшення.

ПУП – також новий суб'єкт ринку електричної енергії. Вони зобов’язані постачати електроенергію виключно населенню та малим побутовим споживачам.

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За результатами перерахунку "Гарантований покупець" має отримати додаткові кошти для виплат за "зеленим" тарифом.

Раніше державне підприємство повідомляло, що ПУП мають розрахуватися з ним до кінця лютого.

Відповідно, ми чекаємо завершення виплат за "зеленим" тарифом за 2019 рік якнайшвидше.

Які ж перспективи у вітчизняної відновлюваної генерації у 2020 році?

Закривши заборгованість 2019-го року, "Гарантований покупець" постане перед новими викликами.

Основний з них – рекордне зростання потужностей відновлюваної генерації, що автоматично тягне за собою зростання виплат.

Прогнози дефіциту "Гарантованого покупця" різняться, але всі вони обчислюються мільярдами гривень, які не закладені в тарифі на передачу "Укренерго".

Ускладнює ситуацію з виплатами і загальний стан справ на енергетичному ринку.

Висока волатильність цін, можливі маніпуляції, про які останнім часом повідомляли і регулятор в особі НКРЕКП, і ДП "Оператор ринку", і "Гарантований покупець".

Мова йде про можливе позбавлення останнього ще одного джерела доходу, який спрямовувався на виплати "зеленого" тарифу – прибутку від забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Яким чином врегулювати ситуацію на ринку ВДЕ? Більшість стейкхолдерів вбачають необхідність таких кроків.

1. Знайти гарантоване джерело для виплат за "зеленим" тарифом.

"Гарантований покупець" як виконавець гарантій, що надала держава, не повинен перебувати в постійному дефіциті.

Таким гарантованим джерелом для виплат може бути закладене у тариф "Укренерго" стовідсоткове покриття вартості послуги зі збільшення частки виробництва "зеленої" енергії.

Тобто необхідно зменшити обсяг пільг для населення та довести ціни за електроенергію до ринкового рівня.

Про що заявляв і міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Крім того, варто створити спеціальний рахунок, пріоритетним платежем з якого "Укренерго" буде здійснювати оплату послуги "Гарантованого покупця".

2. Трансформувати PSO – спеціальні зобов’язання з постачання електроенергії для потреб населення, що до 31 грудня 2020 року покладені на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та "Укренерго".

"Гарантований покупець", крім обов’язків перед "зеленою" генерацією, ще виконує спеціальні обов’язки із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Цей механізм утримує ціни на електроенергію для населення на фіксованому рівні.

Ринок потребує раціональних змін до PSO, які обговорюються енергетичною спільнотою.

Фактично мова про те саме скасування пільгових тарифів на електроенергію.

Ці заходи можуть суттєво вплинути на ситуацію та забезпечити "Гарантованого покупця" необхідними доходами для виплат за "зеленим" тарифом.

3. Врегулювати проблематику перевищення пропозиції над попитом, ціноутворення, що випливає з профіциту (зокрема, на балансуючому ринку), своєчасність оплати небалансів, відповідальність за порушення правил щодо їхньої несвоєчасної оплати тощо.

На мою думку, головним принципом, якого повинні дотримуватися всі учасники ринку – це комплексний підхід до вирішення проблем.

І звісно ж урахування балансу інтересів як держави, так і бізнесу, який повірив в Україну та інвестував мільярди євро у розвиток нашого спільного "зеленого" майбутнього.