Кілька порад ІТ-підприємцям у кризу

Загальна економічна криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, неминуче торкнеться й світового ІТ-ринку.

Отже, українські ІТ-компанії теж чекають нелегкі часи. Труднощі виникнуть і у великих ІТ-компаній, і у невеликих проєктів.

Вітчизняні великі ІТ-компанії здебільшого отримують дохід з аутсорсингових проєктів від замовників з-за кордону.

Скоріш за все, великі компанії матимуть проблеми з новими замовленнями, тому що їхні закордонні клієнти можуть скоротити свої бізнеси.

Якщо говорити про невеликі стартапи, то більше за всіх постраждають проєкти, що передбачають живе спілкування між людьми чи подорожі – туризм, ресторанні застосунки, сервіси знайомств, організація заходів, продаж квитків на концерти та спектаклі тощо.

Я багато років працюю на ІТ-ринку і маю досвід виживання у період економічної кризи.

До того ж сьогодні, працюючи у Міністерстві цифрової трансформації, я беру участь у кількох державних проєктах, що покликані допомогти українським стартапам.

Отже, маю кілька порад для ІТ-підприємців щодо дій під час кризи.

Переорієнтуйтесь на нові ринки

Я був одним серед тих, хто постраждав від минулої фінансової кризи 2008–2009 років. Тоді наша компанія здебільшого виконувала вебпроєкти на РНР.

Було пару великих клієнтів, які цілком згорнули свій бізнес. Звісно, це вдарило по нашому бізнесу. Нам терміново довелося шукати варіанти нових ринків, тому що старі зруйнувалися.

Допомогло те, що ми переорієнтувалися на те, чого раніше ніхто не робив. Ми перейшли на розроблення мобільних додатків на iOS, і завдяки цьому компанія вижила.

Можливо, те, що ви традиційно робили, до чого звикли, вже ніколи не повернеться. Тому є сенс переорієнтуватися, звернути увагу на те, що ви раніше вважали неактуальним чи не вартим уваги.

Використовуйте час карантину на підготовку нових ідей

Наразі більшість інвестиційних проєктів згорнулися. Але, я думаю, коли пандемія скінчиться, інвестори почнуть заливати гроші в економіку.

Після кризи у багатьох компаній виникне бажання інвестувати. І, можливо, це буде хороший шанс для тих, хто має намір підняти інвестиції. Але цього моменту треба дочекатись.

І поки чекаєте, використайте цей час на розробку своїх проєктів, підготовку пітч-деків, презентацій, виступів.

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Наступна порада – скоротіть свої апетити. Усі минулі роки ми розганяли споживання. Саме це викликає у людей бажання багато купувати – квартири, гаджети, автомобілі. Тепер же настала криза, і світ сповільнив споживання. А коли це відбувається, страждають усі сфери економіки.

Приміром, люди менше купують електроніку – менше роботи у компаній, що займаються доставкою.

Отже, настав час економії та більш скромного життя. І скорочене споживання дозволить зберегти сили й ті здобутки, що вже є у вас.

Зосередьтеся на антикризових проєктах

Але скорочене споживання та зменшення обсягів інвестування не означає, що грошей не буде зовсім. Скоріш за все, не працюватиме краудфандинг, тому що люди зберігатимуть гроші.

Але держави можуть фінансувати проєкти. Як і у випадку будь-якої фінансової кризи, допомагає державне вливання грошей у будь-які сфери економіки. Так зараз роблять у США.

Україна як держава наразі теж не буде в жодному разі зупиняти роботу Українського фонду стартапів.

Я є членом наглядової ради фонду і можу сказати, що навпаки – ми будемо стимулювати роботу фонду, намагатись провести крізь себе більше проєктів.

Адже це допоможе стимулювати економіку. Розуміємо, що сума, яку може інвестувати фонд у проєкти, – невелика у масштабах всієї економіки, але ми не будемо зупинятись.

Уже можу сказати, що за моєю ініціативою як представника Мінцифри Український фонд стартапів спрямує 10% своїх коштів на створення акселераційних та інкубаційних програм. Йдеться про 40 млн грн.

Сподіваюсь, що нам вдасться залучити в Україну один зі світових акселераторів та готувати проєкти світового рівня.

Слідкуйте за трендами. Зараз є попит на усе, що пов’язано з віддаленою роботою, колаборацією, неперсональними засобами зв’язку, онлайн-освітою, безпекою, комп’ютерними розвагами, залученістю людей, що вимушені самоізолюватися.

Такі проєкти зростатимуть і можуть розраховувати на інвестиції не тільки в Україні, а й у світі.

Зі свого боку Мінцифри робить кроки, щоб підтримати українські проєкти, що можуть бути корисними під час карантину.

Зокрема, запущено національний конкурс IT-проєктів та ідей для полегшення життя людей і бізнесу під час пандемії коронавірусу – HackCorona.

Я теж у журі цього конкурсу. Призовий фонд – 4 млн грн. На конкурс за тиждень було подано 899 проєктів. Наразі журі відібрало 22 фіналістів. На мою думку, серед робіт фіналістів є надзвичайно гідні проєкти.