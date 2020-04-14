Де межа карантину для економіки України

Усім відома українська приказка "Застав дурня Богу молитися…" може бути застосована до дій української влади в умовах неадекватно жорсткого карантину.

Влада "закручує гайки", і вже думає про комендантську годину і карантин до вересня, ніби ми маємо справи не з черговим штамом коронавірусу, а зі спорами чорної віспи.

Саме такі дії призводять до інформаційного залякування громадян.

Усім відома фраза лікарів, які обґрунтовують виникнення хвороби фразою "на нервовому ґрунті". І саме такий ґрунт страху створює влада, вводячи карантинні заходи, абсолютно неадекватні рівню небезпеки.

Президент США Дональд Трамп не зупиняється повторювати фразу, що застосування ліків не має бути небезпечнішим, ніж сама хвороба.

Чому він так говорить? Тому що у нього і його радників є державницьке і економічне мислення. Є і популізм, але його популізм не йде ні в які порівняння з популізмом української влади.

Причому цей популізм має досить дивну форму: "Ми про вас так турбуємося, що до безкраю будемо зменшувати вашу свободу, щоб тільки обмежити смертність. А економіка і країна в цілому… нехай руйнується і розвалюються. Ми тут, на гірший випадок, до наступних виборів".

У результаті така "турбота" призведе до падіння ВВП, зростання безробіття і девальвації гривні.

Це буде підґрунтям навіть для дефолту, якщо зе-фракція не знайде сили проголосувати банківський закон в базовому варіанті, припинивши зазіхання на мародерство Ігоря Коломойского і посіпак з 16 тисячами поправок.

Подивимося найближчим часом, наскільки зе-депутати в змозі проголосувати хоч щось проти інтересів одного олігарха, ігноруючи поправки працюючих за 30 срібняків.

На жаль, прості люди всю увагу зосередили на самому карантині, тоді як під його прикриттям відбуваються значно небезпечніші речі.

Жорсткість карантину – це вже цвяхи до гробу української економіки.

Ліки, небезпечніші за хворобу

Це ті "ліки", які вбивають нашу економіку і роблять біднішими всіх, крім тих, у кого є значні валютні статки.

Наскільки реальна висока небезпечність "хвороби"? Чи варто гільйотиною лікувати головний біль? Може обійтися цитрамоном? Вважаю, що небезпека "хвороби" значно перебільшена.

Мої аргументи.

Китай тільки з 1-го квітня почав публікацію даних по безсимптомним хворим, яких виявило тестування, але вони не зверталися по допомогу.

За свідчення китайських лікарів, хвороба у 80% випадків проходить в легкій формі. Тому з січня, тестували тільки симптомних хворих та їх оточення.

Отже, не буде помилкою припустити, що реально хворих з початку грудня в країні було в 10-ки разів більше, ніж про це говорила китайська статистика.

Достатньо поглянути на прозору систему тестування в США, щоб зрозуміти, що в країні походження вірусу з населенням в 4 рази більше і внутрішньою цензурою, хворих було значно більше, ніж зараз у США.

У нас досить тісні зв’язки з Китаєм, і при неконтрольованих пересуваннях у перші два місяці епідемії, значна частина вже давно перехворіла в легкій формі, бо не була залякана карантинами, масками, і комендантськими годинами.

Тому про початок епідемії з Чернівецької області з двох людей – навіть читати смішно.

Сам Трамп сказав, що в країні хворіють значно більше людей, а кількість зростає просто через більший охоплення протестованих.

Доктор Річард Капек з Німеччини стверджує, що "епідемія коронавіруса" насправді є "епідемією тестів".

Капек на основі кількісного аналізу показує, що при експоненційному збільшенні кількості тестів, відсоток позитивних результатів залишається стабільним, а смертність знижується, що спростовує експоненціальне поширення самого вірусу.

Там, де мало тестують і тільки з симптомами, там дійсно спочатку крива має вигляд експоненти. А потім вирівнюється.

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Причому в Україні і не збираються тестувати всіх. Це офіційна позиція. Моя знайома звернулася за тестуванням з усіма симптомами, крім гіпертермії, і їй відмовили, бо температура нижче 37. То про які відсотки і яку об’єктивність може йти мова?!

Німецька мережа доказової медицини (EbM) критикує повідомлення засобів масової інформації про Covid-19: "Висвітлення в ЗМІ жодним чином не враховує критерії доказової інформації про ризики, як ми вимагали. Подання необроблених даних без посилання на інші причини смерті призводить до переоцінки ризику".

Саме переоцінку ризику і робить наша влада, коли вводить неадекватні обмеження пересування та говорить "гоп-стоп" економіці країни.

Причому смертність – вікова, з урахуванням ускладнень, а не тотальна, як у віспи чи холєри. І більшості все одно прийдеться перехворіти, як стверджує Ангела Меркель.

Статистика і смертність, якою нас залякують не має ніякого відношення до реального рівня загрози. Якби була технічна і фінансова можливість негайно протестувати все населення країни тестами на ковід-19 і одночасно тестами на антитіла цього вірусу, то наші чиновники були вкрай збентежені тим, скільки вже перехворіло і забуло про це.

А також скільки хворіє і не знає, бо хвороба переноситься у віці 1-70 років у більшості в легкій формі. І смертність була б не суттєво вища за смертність від грипу. За вище приведеним посиланням зібрані висловлювання авторитетних медиків під такі судження.

Немає сенсу приводити у приклад Італію або Іспанію. Трамп вірно сказав, тестуйте більше і ви зрозумієте, що небезпечність знижується.

Намагання кожного з температурою привезти в лікарню призводить до перевантаження лікарень, а позитивний тест викликає таку паніку, що імунітет вже не може допомогти своєму носію.

Ми, в Україні, і не збираємося робити як в розвинених країнах, і публікуємо тільки тих з симптомами, кого протестували, і тих, хто померли. Будь-яка людина рахує відсоток і їй стає страшно.

Що варто було б зробити владі

Просто уявити, що є люди, в яких немає авто, тим більше службового, завжди заправленого і відремонтованого. Видно, що усвідомити це укладачам 211 просто неможливо.

Усвідомити, що є значна кількість населення, у якого немає коштів їздити на таксі по місту, а тим більше у сусідню область, коли це конче необхідно.

Зрозуміти, що карантин має бути цільовим. Середній вік померлих по всьому світу 80 років.

От і подовжуйте карантин для пенсіонерів після 24 квітня, а для всіх інших – запускайте економіку, якщо у вас є залишки державницького мислення.

Як зробити карантин тільки для пенсіонерів, було у цьому матеріалі.

Якщо вимагати носити маски, то вони мають бути і видаватися безкоштовно. Інакше вимога незаконна.

На 11 день карантину я обійшов 7 аптек на районі і в жодній їх не було. На війні солдати не купляють зброю і патрони за свої кошти.

Якщо люди ходять в масках, то треба зняти обмеження на прогулянки і вихід в парк і по вулицям сім’ями. Вони і так вдома контактують без масок.

В яку "світлу" голову прийшло ввести таке обмеження і весною залишити людей без свіжого повітря і вітаміну D?!

Це не турботлива, а злочинна норма в положенні 211. В ній немає сенсу і здорового глузду. Її потрібно відмінити негайно!!

Зупинити жахливу дезинфекцію у магазинах, яка висушує ніс, очі, горло на 4–5 днів після відвідування на 5 хвилин (АТБ).

Робити тотальне тестування на наявність вірусу і антитіл. Якщо влада відмовляється це робити, то не посилатися на статистику, яка не має ніякого відношення до реальної ситуації з кількістю інфікованих за весь час, і до відсотка смертності.

Отже, у мене останнє питання до можновладців. Уявіть ситуацію. Ви призвели до положення, коли всі вилікувалися. Але прилітає людина через пів року з Куршавелю, Нью-Йорку чи Мілану, потрібне – підкреслити.

Вона не знає про власне зараження. Тиждень активно спілкується. В результаті по всій країні збирається 1000 людей з підозрою на вірус.

Ви знову будете країну зупиняти? Ви знову будете знущатися над економікою? Ви знову будете порушувати конституційні права громадян? Якщо не будете, то нащо ви це зараз зробили? Не нащо взагалі, а нащо так жорстко? Краще приклад брати з Нідерландів, Швеції і США.

Люди живуть у тій реальності, яку ви спотворили і все бачать. Якщо і далі їх давити бездумними обмеженнями, то це може реально призвести до спалаху протесту.

Якщо влада у своєму переляку і свавіллі дійде до введення комендантської години і подовження карантину. Якщо і далі буде сприймати грип+ як чорну віспу і нав’язувати таку думку соціуму.

Владі варто згадати, що в знищеній країні і життя не в радість. І їй треба пам’ятати, що в Україні два розвороти до змін були через Майдан. Така вже в нас країна.

Влада, яка знущається над правами людей має бути зметена. Ваш карантин і є бездумне знущання не тільки над правами, але й над самими людьми в процесі примусового знедолення без забезпечення.

І це може потягнути на третій Майдан, якщо ви самі не зупините маразм неадекватного карантину.