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Персональні дані в період пандемії: де межа свободи влади

Персональні дані в період пандемії: де межа свободи влади

Чи є в Україні законодавчі інструменти, які дозволяють збирати і використовувати персональні дані українців, щоб стримати епідемію? (рос)
Понеділок, 13 квітня 2020, 09:59
Аліна Остапюк
юрист INTEGRITES

Борьба с пандемией COVID-19 разделила мир на два лагеря.

К первому можно отнести Украину вместе с другими странами, которые ввели жесткий карантин и ограничили свободу передвижения граждан, тем самым поставив экономику на паузу.

Ко второму – государства, которые пошли по пути выявления заболевших и тех, кто с ними контактировал, при помощи анализа персональных данных граждан.

Кто, как и с каким результатом это делает в мире? И есть ли в Украине законодательные инструменты, которые позволяют собирать и использовать персональные данные украинцев с целью сдержать эпидемию?

Как это сделали в Южной Корее

Южная Корея – яркий пример того, как можно сдержать падение экономики и распространение вируса, используя информационные технологии в работе с персональными данными граждан.

Число инфицированных в стране возросло от нескольких десятков до нескольких тысяч, достигнув пика в конце февраля.

Но уже к концу марта статистика показала резкое падение количества новых случаев.

Власти изолировали пациентов, отслеживали, тестировали тех, кто был в зоне контактов с ними, и принимали адекватные меры в каждом конкретном случае.  Кроме того, Южная Корея приняла законы, позволяющие собирать и публиковать информацию о передвижениях заболевших, исключая возможность их персональной идентификации.

 Для этого шли в ход записи камер наблюдения, истории платежей банковскими картами, данные GPS автомобилей и мобильных устройств.

Как смартфон следит за вами

Когда ПЦР-тест пациента оказывался положительным, жителям района приходили SMS с информацией о возрасте и поле инфицированного, а также подробный отчет о его поездках – виды транспорта, координаты маршрутов, посещенные публичные места и даже то, был ли человек в маске.

Также в Южной Корее разработали веб-сайты и приложения для смартфонов по сбору и отображению подобных данных.

Ежедневная проверка таких веб-сайтов стала обычной частью жизни корейцев.

Более того, инфицированных, находящихся на самоизоляции, обязали использовать спецприложение, которое собирает и мгновенно передает данные о локации пользователя в контролирующие органы в случае нарушения режима изоляции.

Как это сделали в Китае

Китай погасил первую вспышку в провинции Хубэй жестким карантином и ценой паралича экономики, которая сейчас постепенно начинает возвращаться к жизни. Для этого китайскому правительству пришлось заказать техгиганту Alibaba разработку специального приложения для мониторинга заболевших и их контактов.

Считается, что китайские службы безопасности использовали мониторинговые технологии задолго до пандемии COVID-19.

К примеру, в одной из западных провинций данные, полученные со смартфонов и камер распознавания лиц, используются для идентификации людей, которых власти считают угрозой для безопасности.

Сейчас эта технология стала основой для приложения по цифровому мониторингу инфицированных.

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Как дела в Украине

В Украине заявления ответственных лиц основаны на крайностях – от ввода режима ЧП со всеми вытекающими для экономики и граждан последствиями, до идеи собирать и распространять персональные данные больных и инфицированных по примеру Южной Кореи.

Например, представители властей уже озвучили такие заявления:

Заявление №1: для контроля за соблюдением условий карантина украинские власти обратятся к мобильным операторам и банкам за предоставлением информации о локации пользователей и их банковских операциях.

Согласно действующим законам, мобильные операторы и банки могут передать органам власти наши персональные данные без нашего ведома и согласия, но только в случае, если речь идет о необходимости проведения следственных действий в рамках уже открытого уголовного производства.

Логично предположить, что для этого как минимум должны иметь место:

факт правонарушения

открыто уголовное производство по этому факту

подозрение о причастности отслеживаемого абонента (ов),то есть любого из нас, к совершенному уголовному правонарушению.

Даже если считать правонарушением факт несоблюдения режима карантина, то согласно действующему законодательству, для большинства из нас это будет являться административным, а не уголовным правонарушением (ст. 44-3 Кодекса об административных правонарушениях).

Уголовная ответственность предусмотрена только для тех, в чьи служебные или профессиональные обязанности входит необходимость соблюдать условия карантина (например, для рестораторов).

Заявление №2: Минцифра запускает мобильное приложение для контроля за соблюдением карантина или самоизоляции.

Действительно, при загрузке приложений подписчики соглашаются с условиями их использования, но такой сценарий предполагает добровольное желание абонента на использование приложений.

И здесь появляются вопросы. Например, каким образом при отсутствии инициативы со стороны абонента использование такого приложения может стать обязательным? Законов, которые обязали бы граждан его установить и использовать, в Украине нет. Как быть с той частью населения, у которой, в принципе, нет смартфона?

Поэтому остаётся только призвать владельцев смартфонов добровольно использовать такое приложение, уповая на их адекватность при оценке рисков.

Заявление №3: один из украинских мобильной связи предложил Минцифре предоставлять данные о локации пользователей для разработки приложения.

Ситуация повторяется: без согласия абонента персональные данные можно передавать только в рамках уголовного производства.

Плюс к этому, их можно передавать только строго оговоренным законом респондентам: органам досудебного расследования, прокуратуры, либо судебным органам. Минцифра, как видим, не входит в этот список.

Более того, заявление №3 в случае его реализации является для такого мобильного оператора ещё и потенциально уголовно наказуемым правонарушением (ст.182 Криминального кодекса Украины).

К борьбе с пандемией Украине нужно подходить взвешенно, чтобы одновременно решить две задачи – противостоять распространению вируса и предотвратить коллапс экономики.

Не менее важно не допустить нарушения закрепленных в Конституции гражданских прав украинцев.

В нынешних условиях выход в том, чтобы в краткие сроки доработать законодательство, которое оказалось не готово к вызовам COVID-19.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
карантин коронавірус мобільний зв'язок МОЗ

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