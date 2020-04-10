Насінина світ годує. Навіть у карантин

У березні 2020 року компанія з досліджень ринків Research and Marketing оприлюднила глобальний звіт щодо розвитку насіннєвого ринку до 2025-го.

Головною тезою став ріст насіннєвого сегменту – 7,9% щорічно до 2025 року.

Це спричинено, по-перше, ростом попиту на зерно, олію та овочі в світі.

Відтак, для збільшення площ посівів аграрії потребують більше насіння. Особливо потреба активізувалася на внутрішніх ринках з початком пандемії коронавірусу.

Через транспортні обмеження місцеві аграрії по всьому світу починають купувати більше вітчизняного продукту та возити товар з країн, які не припиняли торговельні зв’язки.

Наприклад, вантажівки із зерном доїжджають до Португалії із затримкою, адже їдуть через Іспанію, тому аграрії купують насіння одне в одного або підчищають запаси, що лишилися. Крім того, експерти прогнозують ріст попиту на насіння озимих культур восени.

По-друге, до росту насіннєвого ринку штовхає зростання чисельності населення.

По-третє, попит на насіння провокує урбанізація та зміна стилю життя населення в мегаполісах (наприклад, різноманітні дієти з використанням паростків та насінин).

Знову-таки через карантин по всіх мегаполісах світу зростає попит серед містян на зелень та овочі, які можна виростити на балконі.

У найближчі роки "зірками" насіннєвого ринку стане пшениця, кукурудза, соняшник, канола та овочі.

Тож Україна має всі шанси запропонувати й продемонструвати глобальному ринку власні переваги та якісну продукцію. І в результаті - зайняти вагому частку на світовому ринку насіння.

Регіони зростання ринку насіння у 2020-2025 рр

Джерело: дослідницька компанія Mordor Intelligence



Загальні тренди на ринку. Серед головних тенденцій, які спостерігаються на світовому ринку та будуть поглиблюватися – це збільшення насіння з ГМО, ріст попиту в Азії та глобалізація насіннєвого ринку.

1) Толерантність до трансгенного насіння. В останні роки США, Бразилія та країни Азії підтримують його вирощування. Особливо це стосується бавовни та сої.

Останню активно споживають у Китаї та Індії, де кількість населення продовжує зростати. Тому ці країни й лишаються головними експортерами сої в світі.

2) Азіатсько-Тихоокеанський регіон стане лідером з росту насіннєвого ринку. Зважаючи на близькість України до цього регіону, вітчизняні підприємці мають хороші перспективи для експорту.

Туреччина, країни Близького Сходу, країни колишнього СРСР (Узбекистан, Казахстан) та далекосхідні країни в найближчі роки як самі вирощуватимуть все більше насіння, так і купуватимуть. Зокрема, всіх цікавитимуть посухостійкі сорти пшениці, кукурудзи, сої, соняшника й ріпаку.

3) Зростання конкуренції агрохолдингів. Раніше попит на насіння забезпечували місцеві гравці.

Однак через зміну клімату, кордонів та глобалізацію ринків нарощують потужності провідні міжнародні агровиробники, що мають представництва в багатьох країнах світу.

У цілому до 2025-го очікується ріст світового ринку до 86 млрд порівняно з 55,4 млрд доларів 2019 року. Нинішня ситуація пригальмує цей тренд, але він продовжиться вже наступного року.

Насіння кукурудзи. Попит на насіння росте через 1) потребу в їжі для великої кількості населення і 2) запит від галузі тваринництва.

За прогнозами експертів, ріст цього насіннєвого сегменту буде найбільшим – близько 9,1% щороку. А через глобальне потепління зростають і вимоги до насіння кукурудзи – зокрема, посухостійкість.

При чому ця характеристика актуальна як для країн Африки, так і південних регіонів України, де вміст вологи в ґрунті катастрофічно низький в останні роки.

Вітчизняні аграрії вже фіксують посуху практично по всіх регіонах. І висівають насіння в суху землю, сподіваючись на весняні дощі.

Крім того, цього маркетингового року Україна має всі шанси випередити одного зі світових "кукурудзяних" лідерів – США.

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Річ у тім, що у 2018 поля з кукурудзою спочатку заливало дощами, а потім восени випав рясний сніг. Відтак через опади аграрії навіть не змогли зібрати той урожай, що лишився після наслідків природних катаклізмів.

За прогнозами експертів, у 2019/2020 маркетинговому році експорт кукурудзи зі США впаде на третину.

Продажі насіння також впадуть. Відтак Україна має шанси закріпити свої позиції в цьому сегменті.

Насіння соняшника. Площі соняшника з 2014-го стабільно зростають і навіть "мігрують" у північні області.

Уже стало нормою для аграріїв Чернігівщини, Сумщини чи Житомирщини регулярно вводити у сівозміну цю культуру.

Тому збільшується потреба як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку в насінні цієї культури.

До того ж, один з головних аспектів потенціалу насіннєвого сегменту соняшника – висока ліквідність і рентабельність цієї продукції.

На початку 2000-х Україна була одним зі світових лідерів (разом з Аргентиною і Росією) з виробництва й експорту соняшнику та продуктів його переробки.

Сьогодні наша країна має всі можливості знову наростити позиції. Тим більше, за останні 2 роки в Україну перевела свої виробництва низка міжнародних агрохолдингів.

Адже кліматичні та виробничі умови дозволяють створювати високоякісний продукт, що буде затребуваний у світі.

Насіння ріпаку. Зростання площ під ріпаком спостерігається в усьому світі. З нього виробляють біопаливо, корм для тварин, олію.

Біопаливо сьогодні затребуване в енергетиці – це альтернатива нафти. Однак зважаючи на останні події та рекордне падіння цін на неї, попит на біопаливо може знизитися. Але не припинитися.

Викопне паливо хоч і дешевше, зате його запаси швидко закінчуються. Ріпакова олія для харчової промисловості за своїми властивостями поступається хіба оливковій. Тому продукт активно споживають у країнах Сходу та Азії – Туреччині, Казахстані, Індії, Китаї.

Зважаючи на ці тенденції, площі ріпаку в Україні стабільно зростають. З 2001 року збільшилися в 10 разів.

За всіма прогнозами, ріст посівів ріпаку продовжиться і в найближчі роки. Переваги культури очевидні: дає гарний врожай, хороший попередник для сівозміни (рано звільняє поле, підвищує родючість ґрунту), має високу рентабельність, гарний медонос для бджіл.

В Україні вирощують ярий та озимий ріпак. Останній – у лідерах обсягах посівів. Площі під озимим ріпаком вдесятеро більші за площі під ярим.

Хоча той має нерозкритий потенціал і за дотримання всіх технологій вирощування та правильно підібраних сортах і ЗЗР може давати врожай до 20-25 центнерів з одного гектара! Тому компанії починають виводити на ринок морозо- та посухостійкі гібриди.

Сьогодні на насіння ріпаку та ріпакової олії в світі тримаються досить високі ціни. Тож вирощувати цю культуру – досить рентабельно. А вітчизняні аграрії мають хорошу можливість реалізувати насіння ріпаку як в Україні, так і закордоном.