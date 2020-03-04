Побудова карти інтернету. Що пропонує ЄС Україні?

Доступность скоростного интернета жителям – цель ЕС и Украины. Это одна из топ-3 официальных целей Минцифры Украины.

Построение карты интернета поможет достичь этой цели. Карта может визуализировать инфраструктуру, услуги, спрос, планы развития.

Своим опытом построения карт (маппинга) регуляторы из ЕС делились с представителями стран Восточного Партнерства.

На двухдневном семинаре в Варшаве Украину представляли Минцифра и регулятор (Национальная комиссия связи и информатизации, НКРЗИ).

Я тоже принял участие в этом семинаре, поскольку был избран представителем Форума гражданского общества Восточного партнерства. Делюсь ключевой информацией, которую мне удалось почерпнуть.

Зачем стране создавать карту интернета?

Она позволяет:

1) идентифицировать регионы, где нет интернета;

2) упростить и стимулировать развитие сетей (доступность информации про необходимую инфраструктуру, планируемое строительство, высокий спрос на услуги);

3) лучше анализировать рынок, выявлять проблемы.

Таким образом, пользователем такой карты может быть как государство, так и частные операторы.

Но каждая страна должна определить, какие цели приоритетные именно для нее. Это очень сильно влияет на то, какие именно данные нужно собирать. Страновые особенности определяют формат карты.

Например, в стране А 20% населения не имеют географического доступа к фиксированному интернету. В стране Б 100% проникновения фиксированного интернета, однако существуют проблемы с конкуренцией и доступом на рынок частного бизнеса. У А и Б разные потребности.

Соответственно, стране А важнее построить карту географической доступности интернета, а стране Б – инфраструктуры, доступной частным операторам, и платежеспособного спроса.

Какую информацию может содержать карта интернета?

Карта интернета / broadband mapping предполагает сбор следующей информации.

Сейчас обязательным в ЕС является только сбор информации по первому пункту (инфраструктура) в рамках директивы 2014/61/ЕС. Остальные – добровольные.

Практика стран ЕС разнится. Например, Польша собирает все 4 вида информации. Кипр – первые три вида, а Словакия и Португалия – только два.

Сколько стоит построение такой карты?

Коллеги из Польши не смогли озвучит точную цену, поскольку карту они строили в рамках большого проекта. Но сказали, что общая стоимость была точно ниже 1 млн евро.

В чем проблемы с построением карты?

Для построения карты нужна информация. Необходимы кадастровые данные, данные об адресах, строительстве, телеком-сетях и т.д.

Часть этой информации может попросту отсутствовать в стране (например, в Украине, как и в Грузии, проблемы с адресным реестром). А часть информации, например, о сетях, телеком-регулятор должен собрать от участников рынка.

Loading...

UKE

Представители польского регулятораподчеркнули, что им было непросто приучить рынок к подаче необходимой отчетности.

Вначале им приходилось массово применять штрафы (до 3% годовой прибыли оператора или 300% месячной зарплаты ответственного лица).

Кому доступна карта?

В Португалии и Польше такая карта доступна только профессиональным игрокам рынка (операторам).

При этом коллеги из регулятора Польши хотят пересмотреть этот подход. Они понимают, что эти данные должны быть доступны любому желающему, в том числе в формате открытых данных.

Поэтому в будущем они планируют изменить законодательство и открыть данные для всех (ограничив доступ к отдельной закрытой информации).

Думаю, что для стран Восточного Партнерства логично избежать чужих ошибок и изначально делать карту и ее данные открытыми.

Какие дальнейшие действия?

Представители World Bank Group (в рамках проекта EU4Digital) планируют:

– помочь определить страновые цели (в контексте построения карт);

– подготовить рекомендации для Украины (и других стран Восточного Партнерства).

Зарегистрированный в парламенте законопроект про электронные коммуникации №3014 предполагает построение карты доступности интернета (в тексте это определяется как "географічні огляди мереж").

Построение карты соответствует требованиям Европейского Кодекса электронных коммуникаций, на основании которого и разрабатывался законопроект. В случае, если он будет принят в текущей редакции, НКРЗИ будет обязана разрабатывать такую карту.

Пока же с такой инициативой выступает Минцифра, которому карта нужна для измеримости покрытия страны интернетом.

Нужна ли карта интернета Украине?

У меня есть два ответа.

Короткий: нужна.

Длинный: карта может быть совершенно разной. Для начала нужно понять, какие проблемы она поможет решить.

Только после этого нужно определить, какая информация должна быть представлена в этой карте, и ее потенциальные источники.

Я бы разделил построение карты на два этапа.

Первый – краткосрочный. Необходимо понять, в каких населенных пунктах нет фиксированного интернета. Такая карта не потребует значительных средств, глубокой детализации, решения проблем с адресным реестром, внедрения сложных форм отчетности для бизнеса и т.д.

В принципе именно по этому пути уже начало двигаться Минцифры, собирая информацию с помощью портала https://broadband.gov.ua/.

Второй – среднесрочный. Построение НКРЗИ детальной карты, которая учитывает разные параметры (по примеру Польши).

При этом я бы рекомендовал осторожно подходить к сбору информации в виде обязательной отчетности.

С одной стороны, обязательная отчетность – дополнительная нагрузка на бизнес.

С другой стороны, добиться сдачи объективной отчетности НКРЗИ всеми игроками рынка будет очень сложно. А если отчетность сдаст только часть операторов, то эти данные не позволят построить комплексную карту.

Карта интернета – полезный инструмент для развития сетей. Надеюсь, что эксперты ЕС помогут эффективно использовать его в Украине.