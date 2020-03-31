Як Україні уникнути "економічного" землетрусу

Карантин зараз є необхідним заходом для того, щоб зупинити поширення коронавірусу в Україні.

Він дає можливість владі і всім нам підготуватися до землетрусу, викликаного коронавірусом.

Зокрема, через масове обладнання лікарень для хворих, встановлення та обладнання пересувних пунктів добровільного тестування та інших заходів по боротьбі з COVID-19.

Проте "Голос" закликає владу вже зараз думати про майбутнє та порятунок економіки.

Бо в умовах загальнонаціонального карантину та непрацюючих підприємств економічна криза, яка розпочалась в Україні ще у 2019 році, набуде загрозливих для України масштабів: від пустого державного і сімейного бюджету до порожніх полиць в магазинах.

Чи можна в нинішніх обставин повернути українську економіку до життя?

Так, для цього потрібно підійти до карантину розумно і конструктивно та дозволити працювати максимально можливій кількості підприємств, якщо вони будуть жорстко дотримуватися санітарно-епідеміологічного контролю.

Замість тотального карантину "без правил" варто перейти до гнучкого типу карантину і перш за все зосередитись на захисті громадян, що входять до груп ризику (літні люди, вагітні, астматики, діабетики та інші).

Їх потрібно максимально ізолювати від знаходження в публічних місцях і громадському транспорті, але натомість забезпечити працюючих – 70% зарплати, пенсіонерів – грошовою допомогою; доставкою продуктів та ліків додому; можливістю купувати продукти в супермаркетах тільки у визначений час без інших відвідувачів.

У свою чергу підприємства та установи повинні чітко виконувати рішення влади щодо санепідемконтролю, не граючись з вогнем пандемії. Порушники повинні закриватися негайно після попередження.

Підприємства в залежності від профілю та розміру повинні забезпечити для всіх співробітників та відвідувачів

1) контроль температури;

2) носіння масок;

3) обробку рук дезінфікуючими засобами;

4) дезінфекцію приміщень та поверхонь;

5) обмеження по кількості відвідувачів та пересування їх по території підприємства;

6) доставку людей на робочі місця, якщо не працює громадський транспорт.

Усі ці заходи підприємства повинно здійснювати своїми силами та за свій рахунок. Багато супермаркетів та магазинів уже ввели такі правила і це працює.

Відкриття продовольчих сільськогосподарських ринків за умови виконання всіх санепідем заходів знизить дефіцит продуктів та ціни, а також дозволить продати урожай дрібним фермерам та селянам та заробити на посівну.

А це, в свою чергу, гарантія нашої продовольчої безпеки восени та наступного року.

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Звісно, всі бізнеси, які можуть працювати онлайн, повинні дозволити своїм співробітникам виконувати роботу з дому.

На жаль, закритими залишаться заклади з масовим відвідуванням: школи, університети, театри, концертні зали, стадіони, спортклуби тощо.

І тут влада повинна подбати про компенсацію та стимули для таких підприємств, якщо карантин буде продовжуватися.

Паралельно парламент, уряд та НБУ повинні розробити пакет дієвої допомоги для громадян та економіки.

Багато моїх колег економістів та депутатів вже писали та звертали увагу на необхідність термінової ін'єкції адреналіну в економіку, ось ще декілька ідей.

Для громадян

– введення в законодавство поняття гнучкого робочого графіку (дистанційна, надомна, телеробота тощо) і можливість переведення співробітників на нього без внесення змін до трудових угод в період карантину або надзвичайних ситуацій;

– швидке оформлення безробіття, для чого терміново потрібна реорганізація роботи служби зайнятості, онлайн прийом документів та надання рішення;

– мораторій на сплату відсотків по кредитах для всіх підприємств та громадян, які вимушено припинили роботу у зв'язку з карантином;

– надання можливості брати безвідсоткові кредити по зарплатних картках для працівників підприємств, що вимушено припинили роботу у зв'язку з карантином. Банки отримають під це державні гарантії;

– право звернутися за допомогою по безробіттю без закриття ФОП, якщо він не здійснює діяльності протягом карантину і 3 місяці після;

– поширення можливості користуватися послугами муніципальної няня для батьків, що обоє працюють у критичних професіях (лікарями, поліцейськими, поштарям інші);

– виплата мінімальної зарплати для одного з працюючих дорослих, які залишаються вдома з дітьми або літніми людьми під час карантину.

Для підприємств

1) зниження облікової ставки НБУ до 7–9%;

2) зниження норми обов'язкових резервів для банків (НБУ встановлює клас активів);

3) створення фонду гарантування кредитів для малого та середнього бізнесу для часткової компенсації відсоткової ставки та розміру застави;

4) мораторій на планові перевірки включаючи податкові на 6 місяців після карантину;

5) мораторій на штрафи через порушення термінів звітності під час карантину;

6) автоматичне продовження терміну дії ліцензій та спецдозволів на період дії карантину ;

7) встановлення факту форс-мажору та відповідні наслідки виконання договорів;

8) прискорена амортизація для підприємств, що створюють нові робочі місця;

9) подвійна прискорена амортизація для підприємств, які створюють нові робочі місця та купують основні засоби українського виробника;

10) канікули по сплаті ЄСВ на створені під час карантину і 3 місяці після його завершення робочі місця;

11) скасування ЄСВ для "сплячих" ФОП, ФОП-сумісників та співробітників у вимушеній відпустці на час карантину;

12) державна програма навчання МСБ та робота порталу МСБ, де підприємці зможуть оперативно отримувати всю необхідну інформацію на одному ресурсі;

13) для стимулювання експорту: дешеві кредити у разі відкриття нових ринків, держпрограма просування експорту через різні інструменти (місії, світові виставки, конференції тощо), безкоштовне навчання іноземними мовами тощо;

14) продовження співпраці з міжнародними організаціями щодо збільшення та прискорення кредитних програм та прохання надання безповоротної фінансової допомоги на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Для державних підприємств

– термінове затвердження фінансових планів та їх виконання протягом другого та третього кварталів 2020 року під пильним оком антикорупційних органів;

– зменшення дивідендів до 50%;

– канікули 6 місяців на виплату дивідендів.

Безумно, це тільки частина заходів та інструментів, але якщо не почати тверезо дивитися на економічну ситуацію та продовжити ховати голову в пісок, за землетрусом КОВІД-19 прийде економічне цунамі і знищить наші плани на майбутнє.