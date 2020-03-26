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Зелена енергетика в епідемію коронавірусу

Зелена енергетика в епідемію коронавірусу

Відновлювана енергетика може уповільнити свій розвиток в світі та Україні. (рос)
Четвер, 26 березня 2020, 14:26
Філіп Лекебуш
генеральний директор ДТЕК ВДЕ

Из-за коронавируса, начавшегося в Китае, страна на несколько месяцев остановила производство ключевого оборудования для зеленой энергетики.

Теперь игрокам рынка приходится откладывать сроки запуска солнечных и ветровых станций, ожидая возобновления поставок ключевого оборудования из Поднебесной.

Коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется по всему миру. Локальная проблема переросла в кризис мирового масштаба, который негативно влияет практически на все аспекты жизни. И возобновляемая энергетика (ВИЭ) тоже под ударом.

Аналитики Bloomberg New Energy Finance заявляют, что 2020-й может стать первым годом сокращения прироста зеленых мощностей, начиная с 1980-х гг.

Украинский сектор ВИЭ сталкивается с такими же вызовами, что и все остальные страны – неопределенность в цепочках поставок, возможные задержки в доставке комплектующих, карантин.

Те украинские компании, которые планируют строительство станций, особенно в сегменте солнечной энергетики, могут столкнуться с перебоями поставок оборудования и материалов из Китая, если, конечно, они уже не доставили все необходимые комплектующие в Украину.

Заводы в Китае не производили (или производили на ограниченном уровне) ключевые материалы почти 2 месяца.

И восстановление объемов производства до докризисного уровня займет время. Это влечет нарушение цепочек и задержки поставок, что в свою очередь влияет на цены и график реализации проектов.

Полный эффект от всего этого мы ощутим в течение нескольких недель, когда перебои транспортных цепочек станут более заметными.

Карантин и бизнес: итоги двух недель

Ветроэнергетического оборудования это тоже касается, поскольку для роста конкурентоспособности ключевые поставщики ветротурбин, такие как Vestas и GE, уже перенесли основные производственные мощности в КНР или отправили на аутсорсинг поставки оборудования в Китай. 

У всех компаний ВИЭ альтернативы источникам поставок по действующим контрактам весьма ограничены.

Помимо прочего, украинские компании могут столкнуться с проблемой недопуска иностранных специалистов в страну из-за ограничений, установленных правительством, что также может оказать негативный эффект на текущее строительство.

В этой ситуации все компании ВИЭ, естественно, постараются минимизировать влияние коронавируса и потенциальные потери: перенести сроки реализации проектов, особенно, если у них есть шанс сместить сроки принятия инвестиционных решений, и подождать пока стабилизируется сегмент ВИЭ и энергетический рынок в целом, пока цепочки поставок не начнут полностью функционировать.

То, что мы слышим из компетентных источников – ситуация должна нормализоваться в течение 2-3 месяцев до конца 2 квартала.

Для того, чтобы преодолеть кризис и его последствия, мировое бизнес-сообщество должно объединить усилия и действовать системно и прозрачно.

С точки зрения операционной безопасности компании должны сделать все возможное, чтобы защитить своих сотрудников от инфекций, составить планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить постоянное функционирование критических дисциплин для непрерывной безопасной эксплуатации и технического обслуживания станций, работы всех необходимых административных функций бизнеса.

Если следовать таким планам действий, влияние на операционную работу будет минимальным. Это ключевая задача для каждого игрока в секторе возобновляемой энергетики.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ДТЕК енергетика коронавірус

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