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Як державній компанії пережити кризу: досвід ВДНГ

Як державній компанії пережити кризу: досвід ВДНГ

Яким чином пандемія та економічна криза торкнуться діяльності "Експоцентру України", і що зараз потрібно робити кожній компанії. (рос)
Четвер, 26 березня 2020, 11:33
Євген Мушкін
генеральний директор ВДНГ

Вспоминается анекдот, популярный во время кризиса 2008-2009 годов.

— Папа, а кризис нас затронет?

— Сынок, это олигархов кризис затронет, а нам — капец.

Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки.

Текущий глобальный кризис, а это несомненно кризис, имеет отягчающее обстоятельство — пандемию, которая, собственно, и стала спусковым крючком для экономического спада. Она особо сильно ударила по организаторам выставок, ярмарок, концертов, других мероприятий, сфере досуга.

ВДНГ тут не исключение: доходы и благополучие компании "Экспоцентр Украина" не менее чем на 80% зависят от состояния выставочного сектора, внутреннего и внешнего туризма и в более широком понимании — всей сферы досуга.

В условиях отсутствия посетителей ВДНГ попал в крайне тяжелую ситуацию, которая ставит под угрозу работу центра.

Что мы уже сделали

На 2020 год у нас были обширные планы: закрыть остаток налогового долга, который тянется с 2009 года, восстановить освещение на большей части территории, отремонтировать один из бассейнов и фонтан за концерт-холлом, обновить электросеть одного из павильонов. В общем, дел было достаточно.

Однако 2 марта я объявил коллективу, что надвигается "шторм", и нам придется сильно постараться, чтобы сохранить на плаву ВДНГ вместе с командой. Мы закрыли все программы и приступили к формированию антикризисного бюджета, потому что заходить в шторм "вслепую" равносильно самоубийству.

Когда стало ясно, что к проектам развития мы вернемся в лучшем случае через год, нам пришлось расстаться с несколькими членами нашей команды.

Сразу же после объявления карантина большинство сотрудников ушло на удаленную работу. Сейчас на ВДНГ ездят только те работники, которые обеспечивают критические задачи для существования центра: охрана, энергетика, сантехника. Причем на работу могут выходить только те сотрудники, которые способны добраться туда пешком или с помощью велосипедов — это важно.

Весь топ-менеджмент, включая меня, ближайший месяц (если не больше) будет работать на половину своей заработной платы.

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Что будет дальше

В ближайшие несколько дней у нас будут готовы новые бюджеты ВДНГ на текущий год для трех сценариев развития событий с условными названиями "реалистичный", "пессимистичный" и "жесть".

Каждый из них — это наши допущения по поводу того, как неизвестные будущие события могут отразиться на наших доходах, и что нам нужно сделать с затратами, чтобы центр выжил с минимальными возможными потерями.

Другими словами, потери неизбежны, но нам нужно понимать, как изменится мир через месяц, три месяца и полгода, чтобы свести к минимуму сами потери и их влияние на компанию.

Разные сценарии предполагают разную степень сокращения расходов. Если вы — менеджер и еще не прикинули несколько сценариев развития ситуации для своей компании, то я настоятельно рекомендую это сделать, причем незамедлительно.

Сейчас мы, организаторы мероприятий, другие компании из этой сферы — в одной лодке. Большинство растеряны, но в то же время верят, что в мае-июне событийная жизнь восстановится. Причем есть надежда на то, что лучшие времена ждут как раз мероприятия под открытым небом.

Важно понимать, что у нас на ВДНГ сейчас отменено только одно событие — Videozhara. Его невозможно было перенести по объективным причинам: многие спикеры приезжают из-за рубежа и не смогут взять билеты, например, на май. Другие же мероприятия на ВДНГ перенесены на более поздние даты.

Я убежден, что карантин, если он продлится не дольше, чем до конца апреля, не на 100% вычеркнет время из календаря для ивенторов. Примерно так же, как жизнь сферы образования, вероятно, сдвинется на лето, сокращая каникулы, можно смещать графики мероприятий на июль-август.

Традиционно этот период для организаторов считается не очень популярным, но учитывая, что в 2020 году традиционных отпусков практически не будет, можно рассчитывать на более активный сезон в середине лета.

Что делать

Каждая компания должна подходить к решению новых вызовов и сложностей с учетом своих особенностей, особенностей отрасли и рынка, в котором ведется деятельность. Однако есть универсальный алгоритм действий, который поможет любому бизнесу и даже домохозяйству в период наступающей рецессии.

Остановить проекты развития, которые требуют финансирования и без которых можно обойтись ближайшие полгода-год.

Оптимизировать все затраты, которые только можно оптимизировать.

Следить за ликвидностью, чтобы три-шесть месяцев можно было более-менее спокойно функционировать.

Беречь ключевых членов команды, поддерживать здоровый дух, не паниковать, держать периметр.

Хочу отдельно обратиться к менеджерам государственных компаний. Считать, что госбюджет поддержит вас в сложной ситуации — недальновидно.

Это было бы хорошо, но лучше на это пока не рассчитывать. Не стоит забывать, что госбюджет наполняется, в первую очередь, налогами от бизнеса, который в крутом пике, а часть — вообще не работает. Поэтому не бойтесь принимать непопулярные меры, потому что потом может быть поздно или очень "больно".

ВДНГ уже переживал кризисы. Впервые — после развала СССР, когда остановилось все финансирование. Затем — в 2009 году во время финансового кризиса. Эти события негативно повлияли на центр, но они его "закалили".

Я убежден, что после окончания карантина, который, надеюсь, закончится к маю, парки, скверы, свежий воздух и природа наполнятся людьми больше, чем раньше. И ВДНГ, будучи по праву главным досуговым центром страны, быстро воспрянет.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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