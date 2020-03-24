Всі розділи
Укр / Рус
Карантин і бізнес: підсумки двох тижнів

Карантин і бізнес: підсумки двох тижнів

Якими є перші підсумки впливу карантину на економіку України? (рос)
Вівторок, 24 березня 2020, 12:26
Геннадій Чижиков
президент Торгово-промислової палати України

Две недели назад Кабинет Министров Украины принял решение о введении карантина. Торгово-промышленная палата Украины подводит первые итоги влияния ограничений на экономику.

Кто закрыт на карантин

В первую очередь, карантин коснулся предпринимателей, предприятий микро- и малого бизнеса.

В основном это кафе и рестораны, магазины непродовольственных товаров, парикмахерские и салоны красоты, точки розничной продажи на рынках.

После введения запрета на пассажирские перевозки между населенными пунктами ряды предприятий на карантине пополнили собственники автобусов.

С введением полного запрета на движение пассажирского транспорта в Киеве, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Чернигове, и других населенных пунктах, количество остановившихся бизнесов может увеличиться – персонал не сможет добраться на работу, а клиенты – к поставщикам услуг.

Сколько бизнеса простаивает

По нашей оценке, введение карантинных норм привело к остановке работы 600-700 тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

Loading...
Мы оценили количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) в "карантинных" сферах и скорректировали данные с учетом объема теневого рынка для отдельных отраслей (по разным оценкам, в тени находится от 24 до 47% ВВП).

По данным сервиса YouControl, количество физлиц-предпринимателей в Украине по состоянию на ноябрь 2019 года составляло 1,95 млн человек.

Всего за два месяца число ФЛП сократилось на 74 тысячи (по данным сервиса OpenDataBot на начало января 2020 года).

В начале 2019 года YouControl опубликовали данные об основных сферах деятельности ФЛП.

Всего в "карантинных" сферах работали 424 тысячи физлиц-предпринимателей и их деятельность с введением карантина должна быть прекращена.

 

Это неполные данные, так как таблица с ТОП-10 сфер деятельности зарегистрированных предпринимателей представляет данные только о 41% всех зарегистрированных ФЛП.

Под действие карантина должны подпадать:

– 101 тысяча предпринимателей, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами с лотков;

– 93 тысячи тех, кто занимался неспециализированной розничной торговлей непродовольственными товарами;

80 тысяч предпринимателей занимались розничной продажей текстиля и обуви;

67 тысяч организовали парикмахерские и салоны красоты;

42 тысячи предоставляли услуги общепита;

41 тысяча предпринимателей осуществляла продажу пищевых продуктов с лотков на рынках.

Хроники кризиса бизнеса: кого в Украине больше всего накроет штормом коронавируса

Всего 424 тысячи зарегистрированных "карантинных" предпринимателей из ТОП-10, в том числе 42 тысячи в сфере общепита, 67 тысяч в сфере индустрии красоты и 315 тысяч в сфере торговли.

В этом списке нет, к примеру, предпринимателей в сфере образования, пассажирских перевозок, оптовой торговли непродовольственными товарами.

Теперь о тени в сфере предпринимательства, микро- и малого бизнеса. Причиной развития тени эксперты OpenDataBot связывают с вступлением в силу законов о РРО, о сборе и учете ЕСВ, внесением изменений в Налоговый кодекс.

"Регистрация новых предприятий – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируют новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и идут в тень", – пояснил основатель OpenDataBot Алексей Иванкин.

Существуют различные оценки теневого сегмента.

Консалтинговая компания Ernst & Young в отчете, обнародованном в феврале 2020 года, оценила объем теневой экономики на уровне 23,8%.

Министерство экономического развития и торговли оценило объём теневой экономики в 30%. Киевский международный институт социологии оценил уровень теневой экономики в 47%.

Наиболее детальный обзор теневого сектора дает исследование КМИС. Объем "тени" в розничной торговле был оценен в 50,2%, в сфере услуг – в 48,1%.

 

Есть ряд других оценок, которые подтверждают значительный объем тени в "карантинных" группах, в частности, в сфере розничной торговли.

К примеру, суммарная площадь только самых больших рынков составляет 250 га (Барабашово, 7км, Калиновский, Хмельницкий, Троещинский, Дарынок), площадь рынков в других областных и районных центрах (оценочно, 2 га * 450 районных центрах + 5 га * 20 областных центра ~ 1000 га). Суммарно, это 1250 га или 12,5 млн кВ. м.

При учете, что под торговыми местами находится около 70% площадей, а средняя площадь точки составляет около 10 кв. м, получаем количество торговых мест на уровне 875 тысяч мест, т.е. почти в 2,5 раза больше, чем зарегистрированных предпринимателей в этом сегменте.

Аналогичная оценка есть по рынку индустрии красоты. Платформа эффективного регулирования представила региональную разбивку количества ФЛП в сфере индустрии красоты.

В Одесской области с населением 2,36 млн человек (население Одессы – 993 тыс. человек) зарегистрировано рекордное количество предпринимателей этой сферы – 6300, а в Днепропетровской области с населением, большим на 0,9 млн (население Днепра – 966 тыс. человек) – около 5000.

Поэтому количество данных ФЛП в "карантинных" секторах мы скорректировали на объем теневого сектора. Отсюда оценка в 600–700 тысяч предпринимателей, микро- и малых предприятий.  

Главные вопросы бизнеса после введения карантина

Мы выделили пять основных вопросов, которые возникли у бизнеса с введением карантина:

1) неурегулированные вопросы арендной платы;

2) срыв сроков поставки сырья и комплектующих по договорам между украинскими контрагентами;

3) урегулирование взаимоотношений с банками по кредитным договорам;

4) задержки оформления экспорта грузов на таможне;

5) невыполнения обязательств иностранными контрагентами.

Введение карантина является форс-мажором, однако на него можно ссылаться только при решении первого блока проблем.

Для урегулирования остальных требуется оперативное внесение изменений в законодательство.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
карантин бізнес збитки коронавірус економіка

powered by lun.ua
Матеріали за темою
З дому співробітники працюють довше, ніж в офісі — дослідження 24 березня 2020, 11:59
Як Київводоканал працює в умовах карантину 24 березня 2020, 11:08
У січні-лютому з України експортували медтоварів для протидії вірусу на 15 мільйонів доларів 24 березня 2020, 10:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!