Як роботодавцям пережити стрес-тест на карантин

Карантин – стресс-тест для компаний, их финансовой прочности и отношений со своим персоналом.

Крайне важно оценивать, как реагируют компании, когда их люди напуганы перед лицом неизвестной опасности.



Карантин – стресс-тест для каждого человека: на человечность, на ответственность перед собой и другими, на этические принципы и личные ценности.



Все знают, что паника пройдет, эпидемия пройдет, жизнь восстановится, но всем нам придётся учиться жить в мире, в котором совершившиеся действия навсегда останутся в памяти миллионов людей. Их уже не изменить.

Вы знаете, что происходит сейчас с сотрудниками? В условиях, когда большинство компаний понесут значительные убытки, перед каждым владельцем и СЕО стоит вопрос сокращения затрат.

Среди затрат есть те, на которые компания может повлиять максимально быстро – зарплаты и бонусы. Итак, что ж будет с людьми? Сначала компания примет решение. Во всех случаях, как бы вы ни были трудоустроены.

Если вы работаете на 100% "в черную", то компания может развести руками: "мол, вы же сами видите – карантин" и отправить всех по домам до лучших времён.

Без денег, без поддержки, без защиты и страховок. Дальше – ваша ответственность.

Если же у вас часть зарплаты "белая", а часть – "черная", ваша опция – останетесь со своей "белой" минималкой. Дальше сами.

Вы трудоустроены в стиле ФОП? Бывает. Работодатель может сказать: "ребята, до встречи после карантина". Вы же не на зарплате, а работаете над проектом. Нет заказов – нет оплаты.

Конечно же вам скажут, что любят вас и ценят. Но вы же сами видите, какие настали времена. Нужно спасаться – сами и кто как может. У компании нет денег, чтобы платить вам зарплату, раз нет доходов.

Некоторые работодатели могут легально сократить затраты на зарплату: отправить вас в безоплатный отпуск (по закону – не более 15 дней, но если карантин прировняют к форс-мажору, то больше 15 дней).

Допустим, вы отправлены в отпуск. Значит, рабочие процессы остановятся. Но снова-таки для вас это максимально потеря денег на 15 дней. При этом вы все ещё сохранили рабочее место.

Вариант 2 – работодатель может изменить количество рабочего времени и платить зарплату пропорционально отработанному времени. НО!

Сделать это можно только предупредив вас за 2 месяца до вступления изменений в силу.

Ну и самый непопулярный метод – отпуск за свой счёт. Но только сотрудник может принять такое решение.



Поверьте, что ответственные белые компании знают одну прописную истину, которая ведёт их бизнес from good to great. Главная ценность любого бизнеса – это люди.

И нет таких потерь, которые могут оправдать потерю доверия и лояльности ваших людей. Сколько бы вы ни сэкономили, урезая зарплаты своих сотрудников, вирусы и карантины закончатся, но вы уже никогда не сможете завоевать снова доверие своего самого главного ресурса.

И сотрудник будут точно знать, чего ждать от компании, в которой они проводят большую часть своей жизни, в случае если наступят сложные времена...

Помните об этом, когда делаете выбор. Выбор работодателя и выбор путей сокращения затрат в компаниях.