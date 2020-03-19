Утриматися на плаву: п'ять порад бізнесу на час карантину

Один из главных страхов любого бизнесмена — потерять бизнес.

Ведь это его детище, в которое вложено много сил и энергии, вдобавок обеспечивающее средства к существованию.

Сегодня настал момент, когда риск потери бизнеса значительно вырос и просто жить как раньше уже не получится.

Сегодня для бизнеса начало действовать правило "быстрый или мертвый". Это означает, что крайне важно быстро меняться, чтобы остаться на плаву.

Ниже поделюсь важными шагами, которые помогут вашей компании остаться на плаву во время карантина и после него.

Шаг №1: взять под контроль денежные потоки

Большой риск для любого бизнеса несут кассовые разрывы. Важно их минимизировать, а для этого важно внедрить системное прогнозирование и перераспределение денежных потоков.

В кризис основным управленческим документом собственника бизнеса является прогноз движения денежных средств.

Если видите, что идете в кассовый разрыв — договаривайтесь с подрядчиками, поставщиками и арендодателями о переносе сроков платежей, это сыграет спасительную роль для компании.

Минимизируйте расходы. При этом не нужно экономить на системе маркетинга и продаж, нужно, наоборот, направить усилия на повышение эффективности всех инструментов привлечения клиентов.

Это нужно для того, чтобы, как только рынок стабилизируется в своем новом состоянии, вы могли системно и агрессивно расти.

Шаг №2: повысить эффективность

Низкая эффективность внутренних процессов — слабое место многих компаний.

Многие собственники бизнеса не имеют даже прописанной организационной структуры, что превращает их компанию в слабо управляемую группу людей, где на словах хаотично распределены обязанности.

В кризис такая ситуация становится прямым катализатором разрушения бизнеса. Очень важно навести порядок.

Для этого в срочном режиме важно создать организационную структуру бизнеса в ее текущем виде и параллельно нарисовать структуру с чистого листа, как если бы вы сейчас создавали бизнес с нуля.

Крайне важно, чтобы в структуре были выделены центры ответственности за привлечение клиентов.

Поскольку в кризис именно привлечение и удержание клиентов станут одним из ключевых рычагов спасения компании.

Шаг №3: спланировать сценарии оптимизации расходов и штата

Все расходы компании важно разделить по категориям: A — жизненно важные для существования компании, B — второстепенного значения, С — вспомогательные, повышающие комфорт работы.

Если финансовые прогнозы оставляют желать лучшего, сокращайте расходы, начиная с категории C.

Также важно провести ABC-анализ должностей на предмет их важности для существования бизнеса.

Никто из нас не хочет сокращаться и готов любой ценой бороться за удержание позиции и доли рынка.

Однако статистика показывает, что в кризис сокращения являются неизбежными для многих компаний.

При всем желании сохранить команду, нужно иметь под рукой план сокращения, поскольку промедление в этом вопросе в какой-то момент может стоить вам компании.

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Важно понимать, какие тенденции с точки зрения объема вашего рынка: насколько он уменьшился сейчас, в локальной ситуации с вирусом, и как потенциально изменится объем рынка после того, как карантин закончится.

Также важно понять, как ведет себя ваш рынок в экономический кризис и приготовится. Здесь вам может помочь анализ динамики вашего рынка в кризис 2008 года.

Необходимо разработать продуктовую линейку, которая позволит вам сохранять позиции и расти в новой рыночной ситуации, тщательно проанализировать своих конкурентов и определить свою конкурентную стратегию в период после карантина.

Шаг №5: сделать серьезный апгрейд системы привлечения клиентов

Если в условиях стабильно растущей экономики многие компании умудрялись привлекать клиентов и увеличивать продажи, не имея системного маркетинга, то в кризисных условиях ваши процессы привлечения клиентов должны точными и агрессивными.

Навыки построения воронок продаж в кризис являются обязательными для выживания.

В B2B важна эффективная аналитика и точные процессы нахождения потенциальных клиентов, в B2C важен системный интернет-маркетинг.

И практически в любом бизнесе крайне важно выстроить эффективный отдел продаж. В кризис – это основа для выживания.

Карантин – очень удачный момент для того, чтобы подтянуть свои компетенции в маркетинге, интернет-маркетинге и управлении продажами.

Важно помнить, что кризис – это чистка рынка от неэффективных компаний. При этом он создаёт большие возможности и в кризисы формируются очень большие капиталы. Вопрос в том, умеете ли вы извлекать из кризиса возможности. Быстрый или мёртвый. Действуйте!