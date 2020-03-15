Чому пачка медичних масок в супермаркетах коштує 1200 грн
Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Novus. Я тоже в шоке от этой цены.
Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.
Большой склад. Прямые контракты. Большая сеть сбыта.
У нас на данную секунду аппаратов искусственной вентиляции легких нет. Масок нет. Антисептиков нет. Бактерицидных ламп нет. Инфракрасных термометров нет. Нет вообще.
Все было и все продали. Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на OLX, на Prom.ua, на других маркетплейсах.
И взять негде! Свои склады пустые. Склады партнеров пустые. Склады производителей пустые.
Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.
Что делать?
Покупать, как Novus, у спекулянтов и стать врагом украинцев?!
Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!
Мы выбрали второе. Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов, поэтому стоим пустые.
Беда наша. В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих.
Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.
Например. Украинский производитель бактерицидных ламп стоит, потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.
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Например. Знаете, почему нет антисептиков. Вы будете плакать сейчас. Жидкость то как раз есть. Но нет баночек. Нет ёмкостей, куда ее разливать. У тех, кто делает антисептики, закончилась тара. Когда будет – неизвестно.
Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.
Например. Они предлагают. Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.
Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.
Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.
Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль – меня заслуженно смещают с говном.
Всех спекулянтов послал. Решил – буду ждать две-три недели и привезу сам.
Звоню вчера производителю масок в Китае.
– Отгружаете уже?
– Да.
– Нужен 1 миллион масок.
– Есть. Один доллар за штуку.
– Вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0,03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.
– Не хотите – не берите. У нас очередь из стран.
– А респиратор с фильтром?
– Тоже есть. Три доллара за штуку..
И это производитель. Китай. Вчера.
Сегодня производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по 70 долларов за штуку. Хочешь – бери, нет – у нас очередь на них из других стран.
Что делать?! Впервые смогу сказать: нет – это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.
Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.
И тут встаёт главная дилемма. Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.
Мы выбрали второе, но честно говоря, я не уверен, что это правильно.
Такова реальность. А не то, что вы себе думаете.
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