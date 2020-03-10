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От вам ідеї для бізнесу: які сервіси будуть затребувані на ринку

От вам ідеї для бізнесу: які сервіси будуть затребувані на ринку

Міністерство цифрової трансформації презентувало перелік ідей, що можуть лягти в основу сервісів, потрібних для бізнесу. Яких цифрових продуктів потребують підприємці?
Вівторок, 10 березня 2020, 11:34
Валерія Іонан
заступниця міністра цифрової трансформації

Спеціально для вас – декілька класних ідей дуже потрібних сервісів, яких ще немає на ринку, а вони дуже потрібні.

Перед запуском проєкту "Дія. Бізнес" Міністерство цифрової трансформації України, Дія разом з DOT ­­­­  DOT та експертами ми проводили стратегічну сесію, де разом створили "Життєвий шлях підприємця" (тепер про нього я розповідаю у кожному інтерв’ю).

По суті це інструмент, який показує вам, що якщо ви знайшли себе на якомусь етапі і вам важко, ви думаєте, що у вас щось не виходить і не варто було ставати підприємцем, ви побачите, що кожен етап – це частина шляху.

Всі, абсолютно всі, його проходять.

Кожен етап супроводжується певними потребами, проблемами та ризиками. Ці потреби ринок або "закриває", або "не закриває", або "закриває не ефективно".

Якщо ви у пошуку ідей, що потрібно ринку – не гадайте! Ось вам список.

Створюйте класні і корисні продукти для підприємців і ми вас розмістимо на business.diia.gov.ua

Категорія "Я хочу відкрити бізнес":

– тренди відкриття – закриття нових компаній;

– перспективи до 2030 року з типів бізнесу, куди рухається світ;

– єдиний каталог всіх ідей для того, щоб знайти свою (частково закрили);

– що актуально в моєму регіоні, який бізнес відкрити;

– тестування про мої здібності – чи потрібно мені, чи зможу я стати підприємцем;

Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку

– підвищувати готовність до майбутнього через онлайн-освіту (експрес курси – приклад з валідації ідеї, розвиток підприємця, навички майбутнього, фінансова грамотність);

– чекліст ресурсів та навичок для різних бізнесів, опис компетенцій для різних галузей;

– сервіс, щоб отримати фідбек / характеристика від друзів: чи зможу я відкрити бізнес;

– доступ до інсайдера, експерта, що може підтвердити гіпотезу;

– список ризиків, які потрібно взяти до уваги при відкритті того чи іншого бізнесу.

Категорія "Як допомогти отримати доступ до інформації необхідної для прорахунку бізнес-моделі?"

– аналітика ринку, маршрутизатор, де її знайти (підказувач), або інструкція, як самостійно провести desk-research (гайд);

– big data підказки із можливостей нових бізнесів (об’єми ринку, відкрита статистика для ринків);

Категорія "Вибір постачальників"

– чекліст (як перевірити надійність підрядника);

– сертифікація підрядників;

– перелік ресурсів для перевірки;

– рекомендації підрядників та рейтинги;

– blacklist та whitelist підрядників;

– частка постачальника чи підрядника на ринку;

– маппінг всіх постачальників (як match com, тільки для бізнесу).

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Категорія "Як допомогти визначити правильну бізнес-модель?"

– відео-інструкція по канва / більше контенту, що пояснює / шаблони з інструкціями та поясненнями;

– кейси бізнес-шкіл, контент про бізнес-моделі;

– приклади нових бізнес-моделей;

– база бета-тестувальників нових бізнесів.

Категорія "Обрати джерело фінансування"

– калькулятор та фільтр – що краще (прив’язати до регіонів);

– національний кікстартер – платформа інвестування у малий та середній бізнес;

– тренінг з пітчингу для залучення фінансування;

– шкала ризику джерел фінансування;

– чекліст, що робити, щоб підвищити шанси залучення коштів;

– курс "як оцінити свій бізнес".

Категорія "Ресурси для масштабування"

– лонгліст варіантів масштабування, варіанти в рамках категорії;

– приклади виходу на національний рівень з регіону/ приклади виходу на міжнародні ринки;

– каталог технологічних рішень, що дозволяють масштабування (цифрові та технологічні інновації).

Категорія "Підготуватись до перших втрат"

– історії тих, хто піднявся після втрат;

– група підтримки тих, хто вже пережив втрати;

– гаряча лінія з підтримки в кризових ситуаціях МСБ;

– описання процесів та процедур банкрутства;

– симулятор ринкових ситуацій, стрес-тест;

– смс-сигнал SOS для кількох сегментів;

– бізнес-психолог.

Категорія "Вихід на нові ринки" (частково покриваються Export Promotion Office)

– гайд, як перекласти свої продукти на інші мови;

– консультації з пошуку медіатора з виходу на новий ринок;

– навчання відділу продажів – до експортного офісу;

– каталог бізнес-асоціацій, бажано галузевих, по кожній країні;

– скаутинг партнерів на інших ринках як послуга;

– каталог українських МСБ для іноземних партнерів;

– тренди, можливості для експорту;

– приклади існуючих export chains та як у них можна ввійти.

Категорія "Вихід та/або закриття"

– історії людей, що закрили бізнес і розвиваються далі;

– бізнес-психолог;

– статистика щодо тих, хто закрив бізнес;

– спільнота або клуб бізнесменів, що вийшли/та або закрили бізнес;

– контент "як пояснити близьким про закриття бізнесу";

– включити exit strategy в БМ;

– перелік мінімазації ризиків при виході з бізнесу;

– аукціон бізнесу;

– каталог інвестиційних компаній для виходу з бізнесу.

Оригінал публікації – на Facebook-сторінці автора

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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