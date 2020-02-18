Чому нам потрібні інвестиції

Чому саме питання інвестицій ми щоразу ставимо на всіх можливих майданчиках та повторюємо: приходьте, інвестуйте в Україну, зараз час можливостей, які не можна згаяти.

Відповідь проста: інвестиції – це нові робочі місця, а робота – це можливість для українців заробляти та жити краще.

Сьогодні для 26% українців однією із ТОП-проблем є безробіття, а для 62% – зростання цін. Люди хочуть працювати та мати дохід. Але не можуть знайти роботу та гідну зарплату місяцями.

Ми як уряд хочемо це змінити, і будемо робити все належне на рівні міністерства. Життя людей має стати більш заможним.

Тому потрібно допомогти людям знайти легальну роботу з білою зарплатою, а якщо людина хоче працювати на себе та мати власний бізнес – створити умови для його успішного ведення.

Що ми плануємо робити для цього?

В українській економіці є свої історії успіху. І це, насамперед, приклади у агросекторі, фармацевтиці, хімічному виробництві та секторі інформаційних технологій.

Чому їм вдалося? Бо на їх продукт є зовнішній або внутрішній попит, вони інтегровані до міжнародних ланцюгів доданої вартості, вони конкурентоспроможні.

Ми маємо поширити ці приклади і на інші галузі. Для цього потрібно інвестувати у людей, капітал та землю.

Інвестиції в людей. Україна багата талановитими людьми. Ми хочемо дати їм надійний інструмент захисту себе та своїх прав у взаєминах "роботодавець-працівник".

У сучасному світі це трудовий договір. Але найперше ми прагнемо розширити можливості для працевлаштування – створити 1 млн робочих місць, пришвидшити пошук та допомогти у ньому через сервіс Держслужби зайнятості.

Наша високорівнева ціль – знизити безробітність до 5%. Водночас важливо, щоб якість життя людей також підвищувалась.

До 2024 Україна має перейти до топової групи індексу людського капіталу, а середня тривалість життя вирости до 75 років.

Інвестиції в капітал. Ми плануємо дати друге життя державним підприємствам.

Масштаб найбільший за усі роки: 300+ малих підприємств та 5 великих підприємств отримають другий шанс вже у 2020 році.

Інвестиції допоможуть подолати старі проблеми, у тому числі високий ступінь зносу основних засобів.

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Це одна із глобальних проблем, яка стримує розвиток усієї економіки. Інвесторам пропонуються "податкові канікули": звільнення від податку на прибуток на 5 років при інвестиціях від 10 млн доларів.

Водночас, інвестор має виконати інвестиційні умови: зберегти профіль підприємств, включених у ланцюги високотехнологічної доданої вартості.

У зоні уваги держави залишається також питання умов праці для колективів підприємств.

Новий закон про працю, що ми пропонуємо на заміну радянського трудового кодексу, дає саме працівникам більшу волю встановлювати власні правила та умови та фіксувати їх письмово.

Неабияку роль у цьому процесі можуть відігравати профспілки, адже саме вони є найпершими захисниками прав працівників.

Інвестиції в землю. Не секрет, що ринок землі в Україні діє давно, але де-факто.

Люди купують-продають-орендують паї, нерідко стають жертвами існуючого "дикого" ринку.

Ми хочемо, щоб українці могли сповна використовувати природній потенціал земель сільськогосподарського призначення, тому і робимо ринок "білим" – із чіткими та зрозумілими умовами.

Два ключових питання роботи ринку: забезпечення прозорості даних (кадастр та землевпорядкування) та кредитні ресурси для розвитку.

На цей рік вже заплановано 4 млрд грн на здешевлення кредитів для фермерів, створено спеціальний фонд часткового гарантування кредитів в АПК.

Сукупно драйвери зростання допоможуть нам досягти амбітної мети у 40% зростання економіки.

Але лише економічної програми недостатньо: потрібен захист прав кредиторів та інвесторів, прозора та ефективна судова система. Потрібно тримати темп реформ, який ми взяли восени.

Скільки відсотків приросту ВВП ми побачимо вже у 2020 році залежить і від того, чи вдасться нам втримати темп і наскільки ефективною буде спільна робота різних гілок влади та органів врядування.