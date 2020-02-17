Кешбек за інвестора, або Як залучити інвестиції в Україну

Обсяг прямих іноземних інвестицій до України склав 2,5 млрд доларів у 2019 році, а, наприклад, до В’єтнаму іноземні інвестори вклали 20,8 млрд доларів за аналогічний період.

Цього місяця ми організуємо приїзд іноземного інвестора до Києва, який зацікавлений вкласти понад 150 млн доларів у проекти накопичення енергії та виробництва енергії з сонячного випромінювання в Україні.

Головною метою першого візиту до країни будуть зустрічі з ключовими гравцями ринку стосовно готових до будівництва проектів та з представниками державних установ щодо підтримки та захисту його потенційних довгострокових інвестицій в Україну.

Приїзд таких делегацій іноземних інвесторів значно інтенсифікувався протягом останніх місяців, що свідчить про підвищений інтерес до нашої країни з боку світової фінансової спільноти.

Що Україна може запропонувати таким іноземним інвесторам, щоб забезпечити сервіс відповідно до найвищих міжнародних стандартів та практик?

Сьогодні уряд презентував Стратегію економічного зростання, де в основі лежить залучення інвестицій.

Як підприємець з активною громадянською позицією я завжди виступала за те, щоб бізнес допомогав державі конструктивними пропозиціями, заснованими на багаторічному досвіді.

Обсяг прямих іноземних інвестицій до України

Джерело: НБУ, tradingeconomics.com

Цього року виповнюється 10 років моїй інвестиційній компанії і ось 7 пропозицій як залучити інвестиції в Україну:

1. Фіналізувати судову та податкову реформи.

"Поки в Україні майже будь-яке судове рішення можна купити за 10 тис доларів – сюди не прийдуть найбiльшi світові інвестори," – зазначив мій співрозмовник з ЄБРР, найбільшого іноземного інвестора в Україні.

Корупція у судовій системі та відсутність верховенства права є найбільшими ворогами іноземних інвестицій в Україну.

А термінова податкова реформа потрібна, щоб вивести економіку з тіньового сектору, декриміналізувати бізнес, ліквідувати базу для корупції в економіці та наростити податкову базу і надходження до бюджету.

2. Консолідувати зусилля всіх державних органів з питань іноземних інвестицій.

Щоб досягти абсолютно реальних 40 млрд доларів інвестицій у 2019–2024 роках, потрібна консолідація всіх наявних ресурсів держави навколо цієї мети.

Сьогодні в Україні залученням, підтримкою та захистом іноземних інвесторів займаються понад 20 державних установ, які жодним чином операційно не пов’язані одна з одною, хоча в них усіх єдиний акціонер - народ України. Серед них:

1) Офіс президента України

2) Національна інвестиційна рада при президентові України та її Офіс

3) Підкомітет з питань промислової та інвестиційної політики комітету Верховної Ради з питань промислової політики та підприємництва

4) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

5) Міністерство фінансів України

6) Міністерство закордонних справ України та посольства України за кордоном

7) UkraineInvest при Кабінеті міністрів

8) Офіс з просування експорту України

9) Офіс захисту інвестицій при Кабінеті міністрів

10) Міністерство культури, молоді та спорту

11) Профільні заступники міністрів з інвестицій всіх міністерств уряду

12) Національний банк України

13) Губернатори та їх заступники з питань інвестицій

14) Обласні, міські, сільські та селищні ради

15) Державна інноваційна фінансово-кредитна установа

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16) Державна інвестиційна компанія

17) Фонд підтримки стартапів

18) Фонд державного майна України

19) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

20) НКЦПФРУ

21) Держенергоефективності

22) Державні компанії-емітенти єврооблігацій: НАК "Нафтогаз", Укрзалізниця та інші

23) Офіси з євроінтеграції України та інші.

Необхідно пов’язати всі ці державні ресурси єдиною ІТ-системою, наприклад, на основі американської платформи ServiceNow, якою користуються 75% найбільших компаній світу, щоб розмовляти зі світом однією мовою.

3. Налагодити ефективну комунікацію з українським та іноземним бізнесом.

Світовий досвід доводить, що іноземні інвестиції до будь-якої нової країни приводить в першу чергу бізнес.

Держава може допомогти бізнесу у цьому через спілкування з бізнес-асоціаціями, ТПП, міжнародними організаторами виставок, іноземними посольствами тощо.

Держава має сприйматися бізнесом як партнер, а не як ворог.

4. Вивчити найкращий світовий досвід та локалізувати його в Україні.

Мова йде про діяльність таких державних організацій, як Business France, Business Sweden, Business Ireland, UK Trade & Investment, Germany Trade & Invest, Invest in Canada тощо.

5. Зробити процес залучення іноземного інвестора максимально відкритим та прозорим (ураховуючи особливості держави).

Найбільший інвестиційний хеджфонд у світі Bridgewater Associates (США) залучив під управління понад 160 млрд доларів завдяки своїй внутрішній культурі "radical transparency", відповідно до якої всі перемовини всередині компанії записувалися та будь-хто зі співробітників мав до них доступ.

Це не тільки побудувало довіру всередині команди, але й викликало довіру з боку інвесторів та клієнтів.

6. Запровадити кешбек за результат від залучених іноземних інвестицій.

Об'єднати компактну компетентну команду державних службовців з винагородою за результат.

Запросити до України представників діаспори з інвестиційним досвідом, співробітників інвестиційних, консалтингових, юридичних компаній, лідерів угод зі злиттів та поглинань на короткі 1 або 2-річні контракти.

Додати додаткову винагороду за успішний результат залучених іноземних інвестицій в Україну, що буде адекватною для загальнонаціональних винагород (за аналогією кешбеку за корупціонера – кешбек за інвестора).

Відмовитися від виплат заробітних плат радникам державних органів на громадських засадах з боку іноземних донорів.

Представник держави, який залучає іноземних інвесторів і захищає національні інтереси, не може бути ФОПом, що отримує винагороду за свою роботу від іноземної країни.

Для цього вже давно пропонують створити фонд заробітних плат з боку бізнесу, який працює в Україні.

7. Змінити імідж України за кордоном.

Результатом усіх цих дій має стати зміна іміджу країни. Я відвідала 44 країни і знаю, що Україна у світі сприймається як найбільш корумпована країна Європи, хоча ми є найбільшою країною Європи за територією, маємо найбільш родючі землі у світі та інші світові здобутки.

Щоб це змінити, потрібно розробити спеціальну програму з комунікації позитивних змін в Україні за кордоном через діаспору, український бізнес, відомих світових діячів з українським корінням тощо.

У 2014–2015 роках така програма вже була розроблена в Адміністрацією президента України, але за браком політичної волі не була реалізована.

Ці пропозиції я відправила прем’єр-міністру, в Офіс президента та міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Сподіваюсь і вірю, що вони будуть почуті і держава працюватиме пліч-о-пліч з платниками податків, бо без єдності неможливі сила, швидкість та результати.