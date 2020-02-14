Не тільки Захід. Звідки залучати закордонні інвестиції

Украина остро нуждается в притоке инвестиций в различные секторы экономики.

Как правило, когда говорят о зарубежных инвестициях в экономику Украины, подразумевают западные капиталовложения.

Однако не менее перспективным является восточное направление, которому в Украине принято уделять куда меньше внимания.

Наиболее предметный интерес к Украине на Востоке проявляет капитал из Китая и монархий Персидского залива.

Эти государства обладают существенными финансовыми ресурсами. Они заинтересованы в диверсификации собственных экономик и выходе на новые рынки. В свою очередь Украине есть что предложить: от аграрного сектора до высокотехнологических отраслей экономики.

Китайские инвестиции и интересы КНР в Украине

В сферу интересов КНР в Украине входят энергетика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

Энергетика

Осенью 2016 года китайская CNBM заключила сделку по покупке парка солнечных электростанций в Николаевской области. Мощность десяти станций, входящих в структуру CNBM, составляет 267 МВт. В проект было вложено 168 млн евро.

Никопольская солнечная электростанция (200 МВт) была построена на паях украинским холдингом SCM и китайской компанией СМЕС. Стоимость проекта составила 238 млн долл, из которых 150 млн долл выделила китайская сторона.

Также Китай интересуется строительством СЭС в Чернобыльской зоне отчуждения, однако реализация данного проекта так и не началась.

В марте 2018 года китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering, выигравшая объявленный госкомпанией "Укргаздобыча" тендер на бурение 24-х газовых скважин в Полтавской и Харьковской областях в 2017-2019 годах, приступила к выполнению подрядов.

Ввиду имплементации Украиной норм Третьего энергетического пакета ЕС, предусматривающего либерализацию энергетических рынков, китайская сторона сможет заключать договоры о совместной деятельности с украинскими госкомпаниями и реализовывать газ на внутреннем рынке Украины.

В предыдущие годы обсуждалась возможность участия китайской компании China National Nuсlear Corporation в строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Проект реализован не был, но не исключено, что в этом направлении будут подвижки в нынешнем политическом цикле.

Агропромышленный комплекс

Китай является крупным покупателем украинской аграрной продукции, а потому готов более активно инвестировать в АПК страны. Пока Китай точечно инвестирует в растениеводство, садоводство, переработку молока, сои, льна.

Китайский капитал готов расширять свое присутствие на украинском рынке после снятия моратория на куплю-продажу земли. К слову, иностранный капитал опосредованно контролирует более 3 млн га аграрных земель Украины.

В 2016 году китайская корпорация COFCO Agri возвела в Николаевском морском торговом порту перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур годовой мощностью 2,5 млн тонн. В перспективе Николаевский порт может встроиться в китайский проект "Новый Шелковый путь" (НШП).

Инфраструктура

Украина рассматривается Китаем как резервный маршрут НШП, наличие которого, помимо прочего, позволяет Пекину договариваться со странами-соседями Украины о более низких транзитных ставках.

Китайские компании за последние годы выиграли множество тендеров на дноуглубление морских портов Украины, прокладку и ремонт автодорог.

В 2016-2017 годах китайский капитал изучал возможности взятия в концессию морских портов Украины. После усовершенствования нормативно-правовой базы во второй половине 2019 года, регламентирующей процедуру концессий, и первых успешных концессионных конкурсов по портам "Херсон" и "Ольвия" (победителями стали компании из Грузии и Катара соответственно) китайский капитал наверняка будет участвовать в последующих концессионных конкурсах.

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Высокотехнологический сектор

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, SIPRI, Китай в 2013-2017 годах занимал второе место по объемам импорта изделий украинского ВПК. Хотя с 2014 года в эту отрасль вливаются серьезные деньги, она по-прежнему нуждается в дополнительных инвестициях.

Впрочем, учитывая геополитическое противостояние США и Китая, китайские инвестиции в ВПК Украины представляются, скорее, умозрительной возможностью. Об этом свидетельствует кейс "Мотор Сич", интерес к которому есть у китайских компаний Skyrizon Aircraft и Xinwei Group.

Финансовый сектор

Под конец 2016 года китайская товарная биржа BOCE с годовым оборотом около 1 трлн долл выкупила за 3,3 млн долл Украинский банк реконструкции и развития. Китайская сторона может войти в капитал государственных банков Ощадбанк и Укрэксимбанк, чьи миноритарные пакеты акций выставлены на продажу.

В январе 2020 года BOCE выкупила 49,9% акций биржи ПФТС.

Присутствие капитала аравийских монархий

Все, что было сказано об интересах Китая в Украине, релевантно и по отношению к странам Персидского залива. Ввиду климатических особенностей они одни из крупнейших нетто-импортеров аграрного сырья и продовольствия.

В аналитическом отчете Мирового банка за 2014 год указывалось, что возможные перебои с поставками продукции сельского хозяйства из Украины на волне военно-политического кризиса могут спровоцировать продовольственный кризис.

В 2016 году был создан Украинско-арабский деловой совет, в чьих планах было создание коммерческого банка со стопроцентным арабским капиталом.

Бизнесмены из аравийских монархий также говорили об инвестициях в сельское хозяйство, переработку и инфраструктуру под залог земли как товара.

По данным международной инициативы Land Matrix Initiative, капитал из Саудовской Аравии контролирует в Украине 231 тыс га аграрной земли.

В 2018 году компания SALIC выкупила агрохолдинг "Мрія". Его земельный банк составляет 165 тыс га — шестой по величине размер земельного банка в Украине. В Украине SALIC владеет также компанией Continental Farmers Group (CFG), которая обрабатывает 45 тыс га земли в западных областях Украины.

SALIC принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия. В рамках инвестиционной программы Saudi Vision — 2030 королевство намерено решить вопрос продовольственной безопасности, потому саудовский капитал продолжит вкладывать в аграрный сектор Украины.

SALIC разрабатывает проекты строительства зерновых перевалочных комплексов на Черноморском побережье. Их реализация может состояться после открытия рынка земли для превращения агрохолдингов, контролируемых капиталом из Саудовской Аравии, в вертикально интегрированные компании.

В 2018 году на украинский портовый рынок вышла компания P&O Maritime, которая принадлежит портовому оператору из ОАЭ DP World Group, одному из крупнейших в мире. P&O Maritime предоставляет буксирные услуги в порту "Южный" — крупнейшем по показателям грузооборота порту Украины.

Представители DP World Group в начале 2019 года посетили Одесский морской торговый порт, который, как и остальные государственные порты, Мининфраструктуры планирует передать в концессию с 2015 года.

В начале 2020 года катарская компания QTerminals взяла в концессию порт "Ольвия" и обязалась инвестировать в него 3,4 млрд грн в течение пять лет.

В 2017-2018 годах Украина и Саудовская Аравия сотрудничали в сфере авиастроения. "Антонов" и саудовская компания Taqnia Aeronautics работали над созданием транспортного самолета Ан-132D и его продвижением в мире.

Также декларировались планы строительства в Саудовской Аравии, в городе Таиф, авиационного завода с участием специалистов и технологий "Антонова". Заявленные цели сотрудничества достигнуты не были, но сохраняется потенциал для перезапуска программ в связи с началом нового политического цикла.

Выводы

В мире нет дефицита свободных денег, поэтому Украине необходимо более активно включаться в процесс привлечения капитала извне.

Интерес к Украине есть не только у западных государств, и для привлечения инвестиций не нужно ограничиваться только западным вектором. В данном случае необходимо объединение усилий государственных ведомств, дипломатического корпуса, бизнес-структур, экспертов-международников.