Для чого українці їздять в Давос

Каждый год у меня возникает один и тот же вопрос, ответ на который я не нахожу.

Зачем наши люди из года в год ездят в Давос?

Раньше я думал, что это такой себе фетиш – когда хочется просто постоять рядом с накрытыми столом, за которым сидят и едят другие. Это как девушки из окрестных сел, которые приезжают в город и фотографируются на фоне дорогих автомобилей.

Но потом я понял, что главное – это не постоять возле стола, главное за него сесть. Пусть ненадолго, на пару минут, но обязательно сесть. Потому что всё то время, пока ты там сидишь – на тебя с завистью смотрят остальные.

Украина из года в год занимает последние либо предпоследние места в экономических и социальных рейтингах.

Незначительные колебания вверх-вниз несут в себе в основном статистическую погрешность и никакого существенного влияния на позиции государства не оказывают.

Мы поднялись на 78 место из 167 в рейтинге "Индекс демократии 2019" по версии The Economist. Но мы опустились на 56 место из 60 в рейтинге инновационных экономик по версии Bloomberg. Подняться с абсолютного дна на середину рейтинга в индексе демократии – это почётно, но это не исключительно заслуга правительства, это заслуга народа. А упасть на дно рейтинга экономики – это безусловное достижение власти.

И вот такие наши результаты у меня никак не вяжутся с восторженными речами, счастливыми фотографиями с панелей и светских раутов, выступлениями и призывами инвестировать в нашу экономику.

Наоборот, честно говоря мне довольно стыдно за такие результаты. Тут не призывы уже нужны, а извинения.

Для того, чтобы призывы инвестировать в экономику Украины сработали, нужно сначала поверить в них самим. И ещё нужно убедить своих, причём не словами и пустыми обещаниями со сцены, а конкретными делами, потому что в слова уже больше никто не верит. Ни свои, ни чужие.

Почему Украина самая бедная страна Европы? Потому что даже самые богатые и влиятельные её люди умудряются находиться вне экономических отношений.

Они их не понимают, в них не верят, не практикуют.

Они продолжают жить по родоплеменным понятиям в мире мистики, валютных тотемов, шубохранилищ и популистских призывов к западным инвесторам, которых приглашают инвестировать миллиарды долларов в экономические отношения, которых нет, в которые никто не верит, частью которых никто не является.

Да простят меня друзья, которые сейчас находятся в Давосе.

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