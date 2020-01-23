Всі розділи
Укр / Рус
Для чого українці їздять в Давос

Для чого українці їздять в Давос

У Давосі триває Всесвітній економічний форум, куди поїхала значна частина політичної еліти України. Їх обіцянки в Швейцарії розходяться з реальністю в нашій країні. (рос)
Четвер, 23 січня 2020, 13:10
Ілля Кенігштейн
засновник мережі бізнес-просторів Creative States

Каждый год у меня возникает один и тот же вопрос, ответ на который я не нахожу.

Зачем наши люди из года в год ездят в Давос?

Раньше я думал, что это такой себе фетиш – когда хочется просто постоять рядом с накрытыми столом, за которым сидят и едят другие. Это как девушки из окрестных сел, которые приезжают в город и фотографируются на фоне дорогих автомобилей.

Но потом я понял, что главное – это не постоять возле стола, главное за него сесть. Пусть ненадолго, на пару минут, но обязательно сесть. Потому что всё то время, пока ты там сидишь – на тебя с завистью смотрят остальные.

Украина из года в год занимает последние либо предпоследние места в экономических и социальных рейтингах.

Незначительные колебания вверх-вниз несут в себе в основном статистическую погрешность и никакого существенного влияния на позиции государства не оказывают.

Мы поднялись на 78 место из 167 в рейтинге "Индекс демократии 2019" по версии The Economist. Но мы опустились на 56 место из 60 в рейтинге инновационных экономик по версии Bloomberg. Подняться с абсолютного дна на середину рейтинга в индексе демократии – это почётно, но это не исключительно заслуга правительства, это заслуга народа. А упасть на дно рейтинга экономики – это безусловное достижение власти.

Найбільші бізнес-угоди року: хто кого купував у 2019

И вот такие наши результаты у меня никак не вяжутся с восторженными речами, счастливыми фотографиями с панелей и светских раутов, выступлениями и призывами инвестировать в нашу экономику.

Наоборот, честно говоря мне довольно стыдно за такие результаты. Тут не призывы уже нужны, а извинения.

Для того, чтобы призывы инвестировать в экономику Украины сработали, нужно сначала поверить в них самим. И ещё нужно убедить своих, причём не словами и пустыми обещаниями со сцены, а конкретными делами, потому что в слова уже больше никто не верит. Ни свои, ни чужие.

Почему Украина самая бедная страна Европы? Потому что даже самые богатые и влиятельные её люди умудряются находиться вне экономических отношений.

Они их не понимают, в них не верят, не практикуют.

Они продолжают жить по родоплеменным понятиям в мире мистики, валютных тотемов, шубохранилищ и популистских призывов к западным инвесторам, которых приглашают инвестировать миллиарды долларов в экономические отношения, которых нет, в которые никто не верит, частью которых никто не является.

Да простят меня друзья, которые сейчас находятся в Давосе.

Оригинал публикации — на Facebook-странице автора

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Давос економіка інвестиції Україна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Прем’єр про трудовий кодекс: в Україні зараз простіше розлучитися, ніж звільнитися 23 січня 2020, 10:23
Інвесторам, які вкладуть у приватизацію більше 10 мільйонів доларів, надаватимуть податкові канікули — Зеленський 22 січня 2020, 18:37
Зеленський провів першу зустріч у Давосі 22 січня 2020, 17:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!